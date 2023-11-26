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Алонсо сбросил Хэмилтона хитрым брейктестом, Льюис пожаловался, судьи даже не стали расследовать! Что это было?

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Супернаглая оборона!

Фернандо Алонсо в 42 года сенсационно завершил сезон «Формулы-1» на четвертом месте общего зачета: выбил равные с Шарлем Леклером из «Феррари» 206 баллов и превзошел пилота Скудерии благодаря подиумам (пять третьих мест против трех у №16). Это его лучший результат за 10 лет!

А ведь перед финальном Гран-при в Абу-Даби Фернандо входил шел пятым – наравне с Сайнсом (по 200 очков) и выигрывая у Ландо Норриса 5 очков. Леклер отставал на 12 баллов, но у всех троих машины в моменте выглядели лучше – и №14 совершенно не верил в возможность удержания даже пятой позиции.

«Я стану седьмым в чемпионате гонщиков – меня обгонят Норрис и Леклер».

Не обогнали – не хватило баллов, ведь Алонсо закончил гонку седьмым и набрал ключевые 6 очков!

Однако важнейшего результата не вышло бы, если бы после второй волны пит-стопов Фернандо так и застрял бы за Хэмилтоном – Льюис обогнал его на прогретых шинах сразу после выезда «Астон Мартин» из боксов:

Однако круг спустя Алонсо вернул позицию – но перед этим разок нагло стряхнул Хэмилтона с хвоста:

«Он брейктестнул меня! Сильно раньше зоны замедления!» – негодовал по радио Льюис.

И правда: Алонсо замедлился, вильнул в сторону, а затем ускорился, разбив слипстрим и разом создав себе секунду отрыва. Момент поступил на рассмотрение стюардам, но они решили, что расследование не требуется!

Что же это было?

«Вероятно, Фернандо сказал по радио, что пропускал его», – предположил бывший пилот «Ф-1» и комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл.

Похоже, испанец действительно хотел выпустить Льюиса вперед до линии замера DRS, чтобы на прямой комфортнее было переатаковать и обороняться. Хэмилтон же то ли не сразу понял, то ли не пожелал подставляться и решил сам воспользоваться правом на открытие крыла – тоже замедлился, остался позади и после сказал в интервью «да там был чистый брейктест, за 400 метров до точки замедления, на скорости 300 км/ч».

Однако формально Алонсо полностью убрался с трека и не получил преимущества, во времени, хоть его и невозможно было атаковать. А затем №14 просто воспользовался замешательством соперника!

«Разумеется, Льюис – очень умный гонщик, он действительно хорошо понимает «Ф-1», и у него много опыта, но у меня больше, – высказался после финиша Фернандо. – Удивлен ли я словами Хэмилтона? И да, и нет.

У нас было тоже самое в Канаде в 2012-м (на самом деле в 2013-м – Sports.ru), то есть прошло 11 лет (10 лет) после того эпизода.

Мы пытались дать DRS другому человеку, тормозили в пятом повороте. В обоих случаях я выиграл, так что все в порядке.

«Астон Мартин» просто требуется немного больше темпа для обгона, мы немного медленные на прямых, это наша слабость весь сезон».

Как же хитро вышло! Кажется, никто, кроме Алонсо, не додумался бы повторить этот трюк в таком месте – даже в предыдущих случаях торможения перед линией замера были намного более явными. Фернандо же провернул все так, что в любом случае оставался бы в выигрыше. Новый уровень гоночного мастерства?

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А знаете, кто официально лучший тиктокер-селебрити Испании? 42-летний Фернандо Алонсо из «Ф-1»

14 комментариев

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Pushkarchikova
Автор ты гонку вообще смотрел? Брейк тест был после выезда с боксов, затем льюис обогнал алонсо. Господи, возьмите уже себе нормального редактора раздела про F1
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Биомеханоид
"Я умный, опытный, и злопамятный пилот"
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Ruslan Bakanov
Ответ Pushkarchikova
Автор ты гонку вообще смотрел? Брейк тест был после выезда с боксов, затем льюис обогнал алонсо. Господи, возьмите уже себе нормального редактора раздела про F1
он в своих фантазиях живёт. Мне вообще показалось что Ал просто слишком долго в зеркала смотрел и чуть не вмазался в стену, а Хамильтон ехал точно за ним(как и Рассел в сингапуре перед аварией за Норрисом)
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Sergei Cirkinov (SpMan)
Гонка была огонь
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Максим Замотин
Нандо как всегда выдал перфоманс
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9f99s5s6fr
Ну в следующий раз врежется в него кто-то и будет ныть, что другие ездить не умеют)
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Andrey Brazhnikov
"Льюис обогнал его на прогретых шинах сразу после выезда «Астон Мартин» из боксов.
Однако круг спустя Алонсо вернул позицию – но перед этим разок нагло стряхнул Хэмилтона с хвоста".
Чего??? Льюис обогнал его, а потом Алонсо стряхнул его с хвоста? Это как?
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