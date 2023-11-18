Ферстаппен в Вегасе – 👺 Мочит на каждой встрече с медиа: гонку, трассу, «Ф-1», организаторов, новые этапы

Как же он зол!

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен уже давно ненавидит все последние нововведения «Формулы-1» – спринты, новые роскошные Гран-при в необычных местах, кринжовые шоу для представления пилотов… Даже грозился уйти после завершения контракта из-за перегруженного календаря и постоянных экспериментов с форматами Гран-при!

Но, кажется, яркий и броский дорогущий Гран-при Вегаса добил даже его. Еще до старта уик-энда Макс высказывался в стиле «скорее гонки, чем спорт», но после участия в шоу-открытии за 80 млн и стояния перед трибунами в ночных огнях на огромном постаменте Ферстаппена больше не сдержать – все раздражение новыми порядками «Ф-1» вылилось в прессу при каждом запросе журналистов.

Хейт Гран-при Вегаса

«99 процентов шоу и один процент спорта. Мне вообще ничего здесь не нравится. Я выложусь по полной, но такое мне не по душе. На мой взгляд, все подобные штуки можно пропустить. Ты просто стоишь, выглядишь как клоун.

У меня нет проблем [с Гран-при Лас-Вегаса], просто это не мое. Я вполне понимаю причины, можно смотреть на ситуацию с точки зрения бизнеса и с точки зрения спорта. Так что, конечно, я все понимаю. Я просто озвучиваю мнение о спортивной составляющей.

Понравилось ли мне выступать на этой трассе? Нет. В своей жизни я выступал на многих трассах, которые понравились мне намного больше.

Я не считаю ее интересной. Мне в целом неинтересны городские треки, особенно с новыми, слишком тяжелыми машинами. Более того, если сцепление с трассой низкое, это не идет на пользу.

Конечно, виды прекрасные, проезд по Лас-Вегас-Стрип, но сама конфигурация не самая интересная. В болиде «Ф-1» куда веселее преодолевать высокоскоростные повороты, а здесь их не так много.

Я просто не наслаждаюсь тем, что не получается атаковать из-за постоянного скольжения. Но считаю великолепным, что им удалось построить трассу за такое короткое время – она выглядит невероятно».

Хейт шоу и формата вроде Гран-при Вегаса

Если что – Макс не гоняется по паддоку за микрофонами, чтобы лишний раз довысказаться. Нет – просто журналисты каждый раз его спрашивают, и он выдает по такому монологу:

«Я могу говорить очень долго… Конечно, некоторый элемент шоу важен.

Понимаю, фанатам, возможно, нужно чем-то заняться недалеко от трека. Но, по-моему, гораздо важнее сделать так, чтобы они понимали, чем мы тут занимаемся с точки зрения спорта.

Большинство из них просто приходит, чтобы повеселиться, выпить, послушать диджеев или посмотреть на представление. Я могу заняться этим в любой точке мира. Я могу поехать на Ибицу, накидаться в говно и хорошо провести время. Но они этим занимаются на гонках.

Люди приезжают, чтобы стать фанатами чего? Люди хотят увидеть, быть может, своего любимого артиста, немного выпить со своими друзьями, потусить и устроить безумную ночь. Но они не понимают, чем мы занимаемся и что мы ставим на кон, как мы стараемся.

Если бы спорт больше сосредотачивался именно на этих моментах и также больше объяснял, что делает команда на протяжении сезона, чего она пытается достичь, ради чего работает – на таких моментах… Мы растем на мечтах стать чемпионом.

Я считаю гораздо более важным обратить внимание как раз на это, чем устраивать повсюду случайные шоу. Лично меня они не увлекают.

Я люблю страсть и эмоции в таких местах [как Лас-Вегас]. Я люблю Вегас, но не люблю гоняться здесь. Мне бы хотелось потусить, пропустить пару стаканчиков, кинуть на красное, сойти с ума, налечь на еду».

Хейт новых городских трасс

«Когда я был ребенком, все шло от эмоций, которые давал спорт, в который я влюбился, а не к шоу, которое окружило спорт. Для настоящего гонщика для меня это [шоу] не должно иметь значения.

Болид «Формулы-1» не оживает на городской трассе. Не захватывает. Ему больше подходят настоящие гоночные трассы. Когда ты приезжаешь в Спа, Монцу – в подобные места, то там много эмоций и страсти.

Видеть там фанатов – невероятно. Когда я запрыгиваю в болид, я чувствую огонь внутри. Я люблю гоняться в подобных местах.

Монако – это как Лига чемпионов, а Вегас – как Эредивизие [Высшая лига Нидердандов]. С Эредивизие все в порядке, кстати, но все же хотят выиграть ЛЧ, верно? Так и тут. Нет никаких проблем, но все хотят выиграть лучшее».

Хейт промоутера и ситуации с фанатами

Первая практика на Гран-при Вегаса закончилась всего через 8 минут – выскочивший люк подбил болид Карлоса Сайнса. Тренировку остановили, дренажную систему отправились пересматривать и доделывать, а пока шли работы, подошло время конца смен служащих на треке и водителей автобусов для фанатов. В итоге «Ф-1» закрыла фан-зону до второй практики и выпроводила зрителей с полицией – посетителям достался только купон на 200 долларов в официальном магазине «Ф-1» для покупки мерча.

Макс прокомментировал и это!

«Что я думаю о мнении организаторов Гран-при насчет моей критики? Ну, эти люди просто живут в собственном мире, вообще нет смысла им отвечать.

Фанаты получат только ваучеры на $200 на мерч в официальном магазине за пропуск практик? То есть промоутеры все равно заработают! Класс!

На месте фанатов я бы разнес это место. Это не может быть правдой.

Да ладно, если посмотреть на эти люки и как их кладут, легко представить, как машина «Ф-1» может их поднять при проезде сверху. Не нужно обладать особо высоким IQ!

Конечно, такого не должно происходить, но время от времени происходит. Но вы же должны обращать внимание на такое, особенно на новых этапах. Все же смотрят, вы буквально должны оказаться на высоте.

Это как если бы нам говорили: «Ну ты делал, что мог, а потом повернул в стену. Ой, да бывает». Нет, конечно, это не просто случается. Это просто отстой. Этого не должно происходить. Но нужно уметь принимать критику и учиться».

«Вам нужно понять, что Макс – пилот, – пояснил недовольство чемпиона шеф «Ред Булл». – Он ненавидит всю помпезность и ##### [ерунду], присущие жизни и работе гонщика. Он просто хочет пилотировать. Он не жаждет славы, или лести, или чего-то в этом роде. Я думаю, ему просто некомфортно из-за, если хотите, элементов шоу-бизнеса, которые есть в этой гонке».

Как вам такой чемпион мира?

Фото: Gettyimages.ru/Chris Graythen, Jared C. Tilton, Mark Thompson; Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/redbullracing