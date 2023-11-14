Шоу-открытие Гран-при Вегаса за $80 млн: от звезд – пара песен, полупустые трибуны, Джаред Лето в гоночном комбинезоне

Зрелище от «Ф-1»!

«Формула-1» ставит на успех Гран-при Лас-Вегаса все: бизнес-модель, репутацию, $835 млн инвестиций… Третий этап в США – в самом тусовочном месте мира! – просто обязан преуспеть медийно и прогреметь на всю страну и весь мир.

В попытках добиться этого серия влила аж $80 млн в организацию церемонии открытия – для презентации заезда, трека и 20 пилотов привезли Цирк дю Солей, шоу Blue Man Group, лазерное шоу, фейеверк, шоу дронов и кучу поп-музыканов. Андра Дей, Bishop Briggs, Джей Балвин, Journey, Кит Урбан, Стив Аоки, Swedish House Mafia, Thirty Seconds to Mars, Уильям Адамс (will.i.am), Джон Ледженд, Тиесто, Кайли Миноуг – все они выступали на стартовой прямой перед главными трибунами!

Действо транслировали на YouTube и ESPN, но и вживую ждали 30 тысяч посетителей – на шоу продавались отдельные билеты за $148.

Что же получилось? Фактически звезды исполнили одну-две песни под запущенный минус, публике показали шоу и пилотов – вышло все громко и очень по-американски. Содержательное резюме шоу сама «Формула-1» изложила всего в 30 минут!

– в «гоночном» вышла только группа 30 Seconds to Mars Джареда Лето!

– шоу дронов – в чистом небе действительно складывались огромные болиды «Ф-1»:

– лазерное шоу – параллельно выступлениям:

– фейерверки – точно так же венчали конец блока каждого музыканта

– кадры с трибун – нереально красочные.

Однако удалось ли продать действо публике? В «режиссерской» версии трансляции, на фото и официальных видео зрители постоянно в тени, огнях или за кадром. Однако в крайне редчайшие моменты нормального стабильного освещения можно словить момент и обнаружить, сколько же на трибунах (причем главных – напротив исполнителей!) свободных мест:

ВИП-зона в паддоке над боксами переполнена целиком, но вопросы к посещаемости точно возникнут. Похоже, пришли только обладатели билетов на весь уик-энд.

Реакция гонщиков? До восторга далеко

Пилоты впали в чуть меньший кринж, чем на «легендарной» презентации перед Гран-при Майами, но… Только посмотрите на их лица!

Ведь представление в огнях и фейерверках – еще не самое странное, что им довелось увидеть. На входе в паддок их встречали переодетые Элвисы и прочие аниматоры:

«Это не мое. Я вообще на такое не подписывался, – разнес действо Ланс Стролл из «Астон Мартин». – Мы все-таки гонщики, понимаете. Мне кажется, порой все слишком уходит в сторону Голливуда. Мне просто нравится гоняться, а не пытаться стать звездой Голливуда.

Полагаю, для нашего спорта здорово, что мы приезжаем в такие места, расширяем американский рынок. Это здорово для команды, для бизнеса, «Формула-1» должна думать о таких вещах. Это играет огромную, огромную роль в плане ценности бизнеса, спонсоров, привлечения новых компаний – надеюсь, будет больше американских партнеров, раз теперь у нас три гонки в Америке. В то же время не хочется, чтобы из-за Гран-при такого типа мы потеряли суть «Формулы-1». ».

«Мне вообще ничего здесь не нравится. Я выложусь по полной, но такое мне не по душе. На мой взгляд, все подобные штуки можно пропустить. Ты просто стоишь, выглядишь как клоун.

Конечно, виды прекрасные, проезд по Лас-Вегас-Стрип, но сама конфигурация не самая интересная», – негодовал действующий чемпион Макс Ферстаппен.

«Учитывая вложения, этап заслуживает особое отношение, дополнительное шоу. Меня это устраивает. Где-то подобного меньше, так что можно найти баланс. Раньше мы приезжали в Лас-Вегас отдохнуть, насладиться городом, а теперь будем тут соревноваться. Но и повеселиться мы тоже хотим», – чуть сдержаннее высказался Фернандо Алонсо.

«В «Формуле-1» есть место и для спорта, и для шоу, – согласился Щарль Леклер. – Мы увидели большое шоу на церемонии открытия. Не надо забывать, мы должны привлекать новых зрителей. Возможно, кого-то больше заинтересует шоу вокруг гонок, но затем люди увидят действо на трассе и превратятся в болельщиков на годы. Меня устраивает подход. Если мы в Лас-Вегасе, то почему не сделать шоу?».

«Формула-1» теперь определенно стала больше шоу, чем пару лет назад, – согласился и Ландо Норрис. – Мне никогда не нравились такие вещи. Я не наслаждаюсь. Но я ничего против не говорю, потому что понимаю, что они составляют много других важных вещей. Выполняю свою работу, потому что хочу пилотировать эти машины».

«Мы здесь как в кино, – кажется, Дэн Риккардо единственным из пелотона получил удовольствие. – Очень сюрреалистично. Я очень счастлив, что мог попасть сюда и испытать все в первый раз [для Вегаса]. Не хочу сказать, что согласен со всем, но, может, толпе и хочется ходить на такие штуки».

Лучшая реакция – у команд: «Мерседес» первым сделал отсылку к «Голодным играм», где участники просто бились насмерть:

«Да начнутся «Голодные игры».

Ответ «Ред Булл» – клич из того же фильма: «Пусть удача всегда будет с вами»:

Стоило ли оно того? Судя по минимальной стоимости билета и ожидаемой посещаемости, «Ф-1» и не планировала окупать шоу (выходит 4,5 млн потенциальной выручки). То есть либо вся надежда на вал богатых випов, либо серия страстно желала просто прогреметь этим шоу на весь мир – чтобы каждый человек на планете или хотя бы в США увидел из него кусочек.

Как вы думаете, получилось?

Фото: Gettyimages.ru/Jared C. Tilton, Chris Graythen; Twitter; кадры трансляций