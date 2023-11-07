Хэмилтон все-таки рванул раньше старта в Бразилии! Резво спасся от штрафа – и все равно обогнал двоих

Редкая гениальность!

На Гран-при в бразильском Сан-Паулу старт выдался очень зрелищным: мощная авария на первых метрах, битва за подиум между четырьмя машинами… «Астон Мартин», «Мерседес», «Макларен» – все в игре, и это без учета драмы со сходом Шарля Леклера в «Феррари» на прогревочном круге!

Мощнее всех выстрелил Ландо Норрис – с седьмого места взлетел на второе. Но все-таки самым гениальным стал срыв с места Льюиса Хэмилтона – потому что он действительно начал движение еще до момента запуска гонки!

Это подтвердил бывший пилот «Рено» и ныне эксперт F1 TV Джолион Палмер – и на видео видно, как Льюис срывается с места еще во время красных огней, останавливается, затем двигается снова и обгоняет «Астон Мартин»:

Почему же это не фальстарт и Хэмилтону не прилетел штраф?

Просто Льюис сам спасся: он сразу «вернул» сцепление в закушенное состояние и почти не двинулся из стартового слота! Это крайне редкий сейв – обычно гонщики ставят машину на самую грань, и малейший съезд выводит их за грань правил. Либо не успевают остановиться вовремя.

Хэмилтон же и оставил достаточный запас, и успел вовремя остановиться. Такого в «Ф-1» не видели ни разу за последние лет пять – уникальный сейв.

Но еще уникальныее – хороший старт после такой ошибки. Обычно у пилотов после «вылова» машины не выходит нормально сорваться с места вместе со всеми – либо сцепление выдает чрезмерное количество оборотов и включается пробуксовка, либо гонщик просто не успевает вновь быстро среагировать, либо сцепление просто теряет оптимальный «закус».

Хэмилтон же невероятным образом сохранил и концентрацию, и нужные технические параметры – в телеметрии неудачу с ранним срывом показывает только чуть меньшее количество оборотов на первых метрах по сравнению с конкурентами:

Из-за них Норрис переключился на повышенные передачи чуть раньше, раньше набрал скорость и вышел на второе место, а Хэмилтон остался с обгоном лишь двух «Астон Мартин»

Но все равно это было сильно! И уже второй классный старт в Бразилии подряд – и в целом «Мерседес» шикарно выглядит на первых метрах в финале сезона.