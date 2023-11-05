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Спринты «Ф-1» как отдельный чемпионат: 4 гонщика сражались за 2 место, 3 победителя, в зачете команд очень плотно

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Все данные «субботних» заездов.

На Гран-при Бразилии провели шестой спринт «Формулы-1» из шести запланированных в сезоне-2023 – суровый внезапный эксперимент с отделением коротких гонок на субботы с собственными квалификациями и без влияния на стартовые решетки основных гонок. Формат принимали в пожарном режиме за несколько дней до Гран-при Азербайджана, а уже к концу года после провала продажи билетов на субботы на Гран-при США серия и команды запустили обсуждение реформ. Из вариантов – полное вырезание спринтов в отдельный чемпионат с собственной системой призовых!

Но как бы выглядел такой чемпионат в 2023-м? Кто бы его выиграл?

Да, Ферстаппен все еще первый с колоссальным отрывом, а Перес все еще второй – но забрал позицию буквально на последнем этапе. Оба пилота «Феррари» и Норрис до последнего стремились хоть здесь прервать доминирование «Ред Булл».

Итоговая позиция Сайнса немного внезапна, ведь Карлос вообще очень страдал с первого же спринтерского заезда в Баку – ему категорически не подошел формат, в котором нет шансов на глубокое изучение данных и подбор настроек. Стабильные финиши в топ-5 работают в спринте даже круче, чем в обычных гонкаъ!

И в целом занятно, как на спринтах не отразился мощный темп «Астон Мартин» в первых двух третях сезона, зато «Макларены» не пострадали от провала на старте.

«Мерседес» внезапно только четвертый, а битву аутсайдеров выиграла «Альфа Таури» – за счет одного финального рывка в Бразилии.

И побеждал тоже не только «Ред Булл»: формат подарил первые мини-поул, мини-подиум и мини-победу дебютанту «Ф-1» Оскару Пиастри. Спринтоквалы выигрывали 4 человека, а на подиумы вообще поднимались новые лица чуть ли не на каждом уик-энде.

Да, важно помнить, что очковая система в спринтах сейчас не такая, как в гонках: баллы начисляют топ-8, победитель зарабатывает 8 очков, второе место – 7 очков, и так далее.

Короткие гонки проходили в 2023-м на Гран-при Азербайджана, Австрии, Бельгии, Катара, США и Бразилии. Их наполнение сильно зависело от обстоятельств и свойств автодрома.

В Азербайджане «Мерседес» пихался с «Ред Булл» на старте, но по сути вся борьба сконцентрировалась на начальных фазах каждого из отрезков. В остальном Перес просто объехал Леклера на прямой с DRS и выиграл.

В Австрии Перес и Ферстаппен рубились на старте, из-за дождевой и переменчивой погоды несколько команд выбрали альтернативные настройки и тактики, потому кто-то кого-то обгонял до самой ленточки – вплоть до фотофиниша.

В Бельгии случилось то же самое: сперва из-за сильного дождя старт отложили, а затем пит-стопы со сменой шин подарили вал перемены позиций. Битва за лидерство тоже состоялась.

В Катаре из-за особенностей трека вроде жары, высоких поребриков, пожарных изменений трека и сомнений в способности покрышек продержаться нужное количество кругов пелотон вновь разделился по стратегиям – сперва гонщики на «софте» обгоняли обладателей «медиума», затем – наоборот.

В США все выбрали уже один состав шин, и вся борьба развернулась в основном на старте. Затем проигравшие первый круг просто пытались вернуть позиции – в целом вышло несколько успешных маневров, но не слишком блестяще для 19 кругов.

И только в Бразилии произошел «органический» зрелищный спринт – «Мерседес» сперва взорвал пелотон отличным стартом, а затем они вместе с «Феррари» износили покрышки и проваливались.

Что же можно сказать про неофициальный мини-чемпионат-2023?

В шести «гонках» действительно выдалось достаточно борьбы – с разными тактиками, непредсказуемыми схватками и фотофинишами. Битва или хотя бы решающий маневр с победой на кону случался в каждом спринте. Так же – и по несколько подиумных маневров.

Звучит как успех – почему же тогда гонщики так невзлюбили формат, а болельщики менее активно скупают билеты? Секрет – именно в некоторой вторичности субботнего действа: все все равно ждут главного события в воскресенье, а спринты оценивают как «да все просто берегутся».

«Формат в данный момент не вполне устраивает гонщиков, фанатов и команды, – резюмировал босс чемпионов обоих «зачетов» Кристиан Хорнер. – Думаю, нужно нечто большее.

Можно сделать колоссальный призовой фонд для команд и пилотов. Это всегда сильно мотивирует. Тогда мы увидим празднования после спринта.

Кроме того, я бы посмотрел на ситуацию под другим углом. В футболе и других видах спорта есть главная лига и есть кубок. Может, стоит сделать это каким-то другим соревнованием, чтобы награда была более значимой.

Но кого волнует чемпионат спринтов? Думаю, мы можем придумать что-то получше. На мой взгляд, интерес к тому, чтобы проводить гонку в субботу, есть, это видно по зрителям. Но какой она должна быть?

Может, нужна реверсивная решетка? Решетка на основе личного зачета? Следует ли выдавать больше очков? Проводить два Гран-при за уик-энд вместо одного? Ответа у меня нет. Но я знаю, что сегодняшний формат нуждается в настройке.

Лично я предпочел бы старый формат. Я традиционалист. Мне нравится возрастающее напряжение. Это как четвертьфинал, полуфинал и финал. На «Уимблдоне» не играют плей-офф за третье место на первой неделе».

Реформы спринтерского формата, похоже, неизбежны. Но как вам такой чемпионат?

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Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

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