Хэмилтон + Бразилия = ❤️‍🔥 Льюис два дня ходил по паддоку «Ф-1» в нарядах цвета местного флага – в честь Сенны и футбольной сборной!

Модный показ семикратного чемпиона.

У Льюиса Хэмилтона особые отношения с Бразилией: обладатель семи титулов «Ф-1» рассказывал, что впервые увидел гонку Айртона Сенны в пять лет, и в тот же момент осознал: хочет стать таким же чемпионом, как он.

В прошлом году Льюиса сделали почетным гражданином Бразилии под овации и признание восьмикратным – результат победы в драматической гонке 2021 года и празднования на подиуме с бразильским флагом.

«Бразилия всегда была местом, которое я любил и которым восхищался. Очевидно, что после Айртона меня естественным образом тянет к этой стране, но на протяжении всей моей жизни я встречаю все больше бразильской стойкости и узнаю больше о культуре, которая очень разнообразна», – говорил британец.

Хэмилтон выразил чувства к Бразилии способом, которым он владеет лучше всего – с помощью наряда.

Льюис эффектно появился в паддоке в изготовленном на заказ костюме дизайнера Геррита Джейкоба. Базовая версия костюма из эко-кожи выпускается с другим рисунком.

Для пилота с помощью аэрографии нанесли индивидуальную иллюстрацию на куртку и брюки. Спереди снизу на ноге – бразильский флаг...

А сзади на спине – портрет легенды «Ф-1» и кумира Хэмилтона Айртона Сенны.

Фотографам удалось поймать «говорящий» кадр: в фокусе портрет бразильского гонщика, а рядом размытая надпись на спине: «Вот бы ты был здесь». Подстроено или это удачная случайность – точно неизвестно.

Как известно, главная страсть Бразилии – футбол. На следующий день после трибьюта кумиру и легенде «Ф-1» Хэмилтон появился в винтажом спортивном костюме сборной по футболу.

Костюм 1994-1996 годов, когда экипировщиком сборной был еще Umbro. Уже в 1997 на смену пришел Nike.

Возможно, эта редкая винтажная находка дань уважения бразильской команде, которая выиграла ЧМ-1994. И последнему году жизни Айртона Сенны – тот погиб на Гран-при Сан-Марино в 1994-м.

Ну и конечно, шлем. Самый распространенный способ у гонщиков обозначить знакомые моменты. Льюис нанес основные символы страны – флаг Бразилии на верхнюю часть шлема, а сзади – изображение статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Фото: Gettyimages.ru/Stringer/Anadolu, Kym Illman; Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Hasan Bratic, IMAGO/Aloisio Mauricio,/Global Look Press; footballandvintageamsterdam/; instagram.com/lewishamilton