Хэмилтон + Бразилия = ❤️🔥 Льюис два дня ходил по паддоку «Ф-1» в нарядах цвета местного флага – в честь Сенны и футбольной сборной!
Модный показ семикратного чемпиона.
У Льюиса Хэмилтона особые отношения с Бразилией: обладатель семи титулов «Ф-1» рассказывал, что впервые увидел гонку Айртона Сенны в пять лет, и в тот же момент осознал: хочет стать таким же чемпионом, как он.
В прошлом году Льюиса сделали почетным гражданином Бразилии под овации и признание восьмикратным – результат победы в драматической гонке 2021 года и празднования на подиуме с бразильским флагом.
«Бразилия всегда была местом, которое я любил и которым восхищался. Очевидно, что после Айртона меня естественным образом тянет к этой стране, но на протяжении всей моей жизни я встречаю все больше бразильской стойкости и узнаю больше о культуре, которая очень разнообразна», – говорил британец.
Хэмилтон выразил чувства к Бразилии способом, которым он владеет лучше всего – с помощью наряда.
Льюис эффектно появился в паддоке в изготовленном на заказ костюме дизайнера Геррита Джейкоба. Базовая версия костюма из эко-кожи выпускается с другим рисунком.
Для пилота с помощью аэрографии нанесли индивидуальную иллюстрацию на куртку и брюки. Спереди снизу на ноге – бразильский флаг...
А сзади на спине – портрет легенды «Ф-1» и кумира Хэмилтона Айртона Сенны.
Фотографам удалось поймать «говорящий» кадр: в фокусе портрет бразильского гонщика, а рядом размытая надпись на спине: «Вот бы ты был здесь». Подстроено или это удачная случайность – точно неизвестно.
Как известно, главная страсть Бразилии – футбол. На следующий день после трибьюта кумиру и легенде «Ф-1» Хэмилтон появился в винтажом спортивном костюме сборной по футболу.
Костюм 1994-1996 годов, когда экипировщиком сборной был еще Umbro. Уже в 1997 на смену пришел Nike.
Возможно, эта редкая винтажная находка дань уважения бразильской команде, которая выиграла ЧМ-1994. И последнему году жизни Айртона Сенны – тот погиб на Гран-при Сан-Марино в 1994-м.
Ну и конечно, шлем. Самый распространенный способ у гонщиков обозначить знакомые моменты. Льюис нанес основные символы страны – флаг Бразилии на верхнюю часть шлема, а сзади – изображение статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.
Хэмилтон в конгрессе Бразилии как на встрече с фанами: плакаты, вопли, признание восьмикратным чемпионом
Хэмилтон выпустил безалкогольную текилу! Ходил с бутылкой во время Гран-при: пил с журналистами и после тренировки в ванной
Путешествия Хэмилтона за кадром: смена одежды в туалете самолета с «приличной» на «удобную», маска на лице последний час полета
Фото: Gettyimages.ru/Stringer/Anadolu, Kym Illman; Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Hasan Bratic, IMAGO/Aloisio Mauricio,/Global Look Press; footballandvintageamsterdam/; instagram.com/lewishamilton
Люди вокруг в шортах-футболках, а он потеет ходит весь уикенд в этом.