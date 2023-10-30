«Одна из лучших гонок «Ф-1», «Гнал как одержимый». Пилот «Макларена» мощно отыграл провал в квале – 18 обгонов за Гран-при

3 легендарных!

Ландо Норрис из «Макларена» закончил Гран-при Мексики на 5-й позиции – после серии из четырех подиумов подряд результат казался шагом назад, но…

Вообще-то Норрис стартовал 17-м – провалил единственный круг на жестких шинах в квалификации. И его гонка превратилась в настоящее приключение из падений на стартах, преследований и 18 обгонов!

«Формула-1» нарезала весь уик-энд в один мини-фильм – вышло очень насыщенно: красивый путь из хвоста пелотона в топ-5!

Особенно могучим вышел рывок после рестарта – Ландо проиграл второе начало гонки с места из-за побуксовки колес, но вернулся.

3 обгона из серии последовательных атак уже можно назвать легендарными – например, маневр в борьбе с Эстебаном Оконом и Нико Хюлькенбергом в сантиметрах и о «Альпин», и от «Хааса»:

Затем – сражение с бывшим напарником: Дэн Риккардо изо всех сил выдавливал Ландо с оптимальной траектории, но Норрис не отступил:

А следом красивейшим образом раскачал Джорджа Расселла на «Мерседесе»!

И сорвал заслуженные восторги из мира «Ф-1» – конечно, прежде всего от собственного босса Андреа Стеллы:

«Гонка напомнила мне о Валенсии в 2012-м [тогда Андреа работал в «Феррари»]. Мы стартовали 11-ми и победили. Мы как раз об этом говорили на пит-уолл. Уилл Джозеф, его гоночный инженер, повернулся ко мне и сказал: «Это одна из лучших гонок Ландо!» Я ответил: «Уилл, это одна из лучших гонок вообще».

Совершить так много обгонов в Мексике, хотя накануне все говорили, как трудно будет обгонять и при этом следить за температурой мотора, экономить топливо…

Я впечатлен. Один из лучших дней для пилота, в которых я принимал участие.

С одной стороны, мы счастливы увидеть своего рода шедевр. С другой стороны, как сказал Ландо на круге возвращения, давайте хорошо выступать по субботам, и мы сможем сражаться за подиумы. Темп позволял претендовать на подиум. Мы имели возможность показать себя второй по скорости машиной – возможно, на равных с Хэмилтоном».

«Норрис был 17-м [на старте], но сумел претворить это в, пожалуй, свое самое впечатляющее выступление в «Ф-1» на данный момент, финишировав пятым благодаря выдающимся и дерзким обгонами.

Норрис сильно пробуксовал на рестарте, рассинхронизировался с пелотоном и откатился назад, после чего пилотировал как одержимый и заработал пятое место и заслуженное звание гонщика дня от фанатов – уже в четвертый раз», – восхитился в колонке на Sky Sports бывший пилот «Ф-1» и нынешний комментатор британского телегиганта Мартин Брандл.

А сам Норрис все равно недоволен – ведь машина способна на большее

Казалось бы, любой пилот после такого прорыва был бы счастлив – но Ландо отказался «надевать улыбку на лицо»:

«Знаю, люди временами жалуются, почему я так разочарован время от времени. И это как раз из-за таких дней. Конечно, я буду разочарован, верно? У нас был шанс снова приехать на подиум, взять еще трофей и очки. Как я могу быть счастлив после такого дня, как квалификационная суббота?

Я продвинулся вперед очень быстро. Мы много вложили в концентрацию на гонку. Это было очевидно и окупилось. Но да, я никогда не буду счастлив после такого дня, как квалификация в субботу. Потому что я знаю, на что мы способны.

И после такой гонки ты всегда думаешь о том, что могло бы быть. И вариантов слишком много. Нужно иногда удерживаться и не погружаться во все эти размышления. За мной 700-800 человек, они полагаются на мою хорошую работу. И когда у меня не выходит, как мне натягивать улыбку на лицо?

Но в этот раз я справился лучше – может, потому что на кону не стояла победа или поул. Начиная с рестарта, я наслаждался. Но не знаю, заметили ли вы, но я избежал огромной аварии. Люди просто лезли наперерез, они, вероятно, не осознают, что машин может быть три в ряд. И я увернулся от двух реально больших столкновений».

А как вам гонка Ландо?

Фото: Hasan Bratic/Global Look Press