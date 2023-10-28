Гонщик «Ф-1» срезал поворот 20 раз – и без штрафа. Оказывается, судьи фэйлят установку камер для контроля!

Пилоты давно жалуются, а теперь уже злятся.

Гран-при США нескоро отпустит «Формулу-1»: помимо коммерческого провала спринтов, он вскрыл еще и пробелы в судействе.

Во время изучения вердикта стюардов по рассмотрению нарушений границ трека Алексом Албоном выяснилось, что пилот «Уильямса» однажды избежал наказания из-за «недостатка доказательств выезда за белые линии в шестом повороте». Решение вызывало вопросы у внимательно смотревших гонку зрителей, ведь тот вираж – классическое место нарушения границ на «Трассе Америк», и его срезали многие гонщики.

И больше всех – пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Немецкое издание AMuS обратило внимание на ряд его срезок шестого поворота…

И нашлись энтузиасты, отсмотревшие всю гонку №11 с его бортовой камеры. Они нашли более 20 выездов за пределы трека только в том вираже – разной степени глубины:

Есть еще десяток менее ясных, где теоретически одно из колес могло оставаться на белой линии (но вряд ли).

Как же это вышло? Стюарды сами признали: им не хватило ракурсов камер в этом повороте, чтобы однозначно принимать решения. То есть технику установили под неправильным углом – без направления на апекс, и потому на видео не записалась вся фаза прохождения виража всеми колесами!

Гонщики злятся – ситуация происходит гонку за гонкой. Перес не первый – Ферстаппен так выиграл поул в Катаре

Конечно, в соцсетях произошел настоящий тайфун – и на следующем Гран-при у пилотов спросили их мнение. Оказывается, все давно все знают, пытаются убедить судей и вообще подсматривают такие моменты для использования как серые зоны!

«Все эти нарушения – такие же, какие были у Ферстаппена на Гран-при Катара, когда он брал поул – выезжал в седьмом или восьмом поворотах, кажется, – высказался Ландо Норрис из «Макларена». – Для всех было очевидно, что он точно выехал за пределы трека.

Думаю, нужно в целом ужесточать штрафы. Включая границы трека. Однажды это может ударить и по мне. Ведь в общем, в шестом повороте на Гран-при США, я тоже так делал, если честно. Я быстро узнал, что это поворот, в котором они не смогут меня наказать, потому что они уже установили прецедент на предыдущих этапах – если нельзя однозначно доказать нарушение границы, то ты спасен. Вышла такая серая зона, и все ее использовали честная игра».

«Мы действительно должны как следует все изучить и найти решение, потому что я не думаю, что это хороший взгляд на такие вещи, – возразил пилот «Феррари» Шарль Леклер. – Были несколько других примеров в прошлом, когда не было точного правильного ракурса камеры на один конкретный поворот – ты мог широко выезжать, и ничего не происходило. Но если на миллиметр выезжаешь в контролируемом повороте, то тебя тут же отправляют в корзину, и это может испортить тебе уик-энд.

Для меня очевидно, что на свидетельствах с онбордов один конкретный пилот в США в шестом повороте однозначно выезжал с трассы, и их достаточно, чтобы судить. Такие вещи нужно снова обсудить с ФИА и понять, что можно сделать, чтобы улучшить систему».

«В прошлом году все точно дали обратную связь [по проблеме с границами трассы] и ожидали каких-то изменений. Ничего не произошло, но, надеюсь, в следующем году что-то сделают», – высказался Валттери Боттас из «Альфа Ромео».

Почему так происходит? Нарушение нужно доказать – онборда недостаточно

Со стороны кажется, будто таких ракурсов – «машина точно направлена за пределы трека» – точно достаточно для штрафа, ведь нарушение «очевидно».

Но правилах четко прописан выезд за белые линии четырьмя колесами. Виден ли второй комплект колес на таких онбордах? Нет – потому формально штрафовать нет оснований, ведь команда может подать апелляцию или на слушаниях повторять «заднее колесо было на линии. Обратное вы доказать не можете».

На самом деле, конечно, это тоже можно проверить: ведь есть и бортовые камеры, направленные в хвост болида. Они тоже снимают происходящее и передают картинку на приемник – или записывают на носитель болида.

И здесь в ход вступают технические ограничения!

Судьям, как и режиссерам трансляции, доступно только 24 передающих узла – и к нему может быть подключена только одна камера.

«К ним можно подключить больше камер – грубо говоря, хоть 100, – рассказывал нам в интервью национальный комиссар Коллегии спортивных комиссаров Гран-при России (КСК – именно так официально называется судейский орган в автогонках) Георгий Андреев. – Но! Передаваться в момент времени может только одна камера на один узел.

Потому на машине может быть активирована задняя камера – и с нее идет картинка в трансляцию в режиме реального времени, а если передняя не поключена к узлу в тот момент, то картинка с нее записывается на внутренний носитель. Машин у нас меньше – 20 – потому бывает, что идет сигнал с обеих камер. Решает режиссер трансляции, и он может менять подключенные к узлам камеры по ходу заезда.

Но если в определенный момент времени передает именно задняя камера, а передняя не подключена и не передает никуда картинку. Доступ к отснятому появляется только после финиша».

То есть для слежения за нарушениями трека по онбордам нужно минимум 40 узлов – по 2 на каждый болид – и синхронизация в режиме реального времени, иначе вся информация появится только после закрытия протокола.

Потому для контроля границ трека судьи пользуются камерами, расположенными на треке, и выставленными дополнительно для отдельных поворотов – их и передают напрямую в комнату стюардов.

Система работает по уведомительной системе: если такая камера фиксирует выезд за пределы трека, то отправляет момент судьям, и они его рассматривают и подтверждают. Потому в случае большого количества кейсов – как на Гран-при Австрии с 1200 нарушений трека – результаты гонки можно ждать часами.

С 2022-го в Женеве открыли что-то вроде «Гоночной судейской комнаты ВАР» – там сидит двойной персонал, который помогает фильтровать на первом уровне уведомления о нарушениях границ трассы. Также внедрили и новое программное обеспечение для оптического контроля.

Однако для работы всей системы все еще требуется верифицированная камера, снимающая все четыре колеса. Если ракурс промахивается хоть на пару градусов и теряет однозначность – система наказаний ломается и появляется серая зона.

И потому хоть гонщикам и зрителям очевидны нарушения, пилот остается без штрафа. Насколько бы он ни выехал за белые линии на бортовых видео!

«Для каждого, что хоть что-то понимает, они определенно за пределами трека, – пояснил Норрис. – Но правила гласят: для ФИА доказательства должны быть максимально ясными, и с определенного угла зрения должно быть видно, что колеса за белой линией, так что онборды ничего не доказывают.

Ведь если заднее колесо хотя бы потенциально осталось на линии, нельзя классифицировать это как выезд. Это их точка зрения. Выходит, нужна камера, которая смотрит по линии и отслеживает колеса от поворота к повороту. А это крайне сложно сделать – для каждого виража, во всех нужных ракурсах, и все такие вещи».

«ФИА тяжело следить за каждым пилотом, поворотом и кругом, – согласился и Боттас, – Думаю, это практически невозможно, так что порой это [нарушение границ трека] может сойти с рук. Но это сложно. Все полностью зависит от трассы. В Остине вы просто вынуждены ехать на пределе. То же самое в Катаре, потому что если вы сможете удержать болид на чуть большей скорости, то сможете получить преимущество».

И гонщик в машине, на самом деле, сталкивается с той же проблемой: ему не видны белые линии позади. Никак, даже в зеркалах. Единственный способ узнать о срезке и что так нельзя – услышать предупреждение от стюардов, переданное инженером по радио. Все.

«Нам хотя бы нужно дать знать ФИА, чтобы не обязательно хотим нарушить правила, просто иногда следить очень сложно, – пояснил Леклер. – Мы говорим о сантиметрах на такой скорости, а мы в машине сидим так низко, что на высокой скорости бывает невозможно отмерить».

И знаете, что будет делать любой пилот, если найдет более быструю траекторию и не услышит даже намека на предупреждение? Будет повторять траекторию круг за кругом, выигрывая время. В «Ф-1» так делают все – потому обсуждения границ трека, барьеров и гравия такие бесконечные. Любая серая зона моментально будет использована – потому Норрис и сказал о «честной игре».

Как победить срезки? Нужно… Больше денег

После вскрытия момента с установками камер ФИА пообещала обновить инфраструктуру для слежения за границами трека и улучшить ее покрытие. Следовательно, регулятору потребуется больше оборудования, лучше софт и обслуживание, больше стюардов для инструктажа и более длительный и качественный процесс обучения…

Все это стоит денег, а бюджет ФИА и так в дефиците последние годы – президент Мохаммед бен Сулайем постоянно это повторяет и требует от «Ф-1» больше ресурсов. Оттуда и повышение штрафов, и постоянная индексация взносов с команд и пилотов, и попытки принять 11-ю команду, и угрозы выкидывать из календаря Гран-при с самыми проблемными границами трассы. Бен Сулайем жутко раздражает «Ф-1» публичной активностью, но без финансовой помощи ФИА, кажется, и правда не справится.

Хотя есть и еще один вариант!

«Границы трассы должны быть жесткими, – предложил Боттас. – Это уже давно обсуждается. По-моему, единственное, что поразило пилотов, – это то, что за год в Остине ничего не изменилось. Ни других поребриков, ни гравийных ловушек – ничего, чтобы избежать этого [выхода за границы трассы]. Нужно решить эту проблему, вместо того чтобы просто болтать. Просто сделайте жесткие границы трассы так, чтобы мы не могли выехать за пределы трассы, чтобы получить преимущество. Все так просто».

Фото: HOCH ZWEI, Panoramic/Keystone Press Agency, Antonin Vincent/DPPI/IPA Sport/Global Look Press