Кими Райкконен теперь продвигает китайские электрокары! Читает с суфлера и фоткается с тем же фееричным пофигизмом

Возвращение Айсмена.

Конечно, вы помните Кими Райкконена – чемпиона «Формулы-1» 2007 года и одного из самых выдающихся личностей среди современных гонщиков. Ведь в его жизни и карьере было все: пьянка на награждении в Санкт-Петербурге, десятки побед в «Лотусе», «Феррари» и «Макларене», легендарное «Оставьте меня в покое, я знаю, что делать» по радио…

Айсмен не гоняет на постоянной основе уже второй год – только время от времени наведывается в гонки вроде NASCAR. Как у него сейчас дела? Недавно ему исполнилось 44 года, завел третьего ребенка, а еще переехал в итальянский город Комо ради гоночной карьеры старшего сына Робина – тот делает успехи в картинге.

А еще Кими возвращается в ряды рекламных легенд. Вы же помните его фееричные чтения с суфлера с выражением лица «когда уже выпишут чек?»

Удивительно, как образ Райкконена запал в душу именно китайским фанатам – из-за любви к финскому №7 даже вот такая покерфейсовая благодарность азиатской компании Weichai как спонсору «Феррари»:

«Спасибо Weichai Power за их огромную поддержку. Мы одна команда и у нас одна цель – мы хотим побеждать. Мои дорогие китайские фанаты, я еду в Китай. Мы гоняемся по всему миру с поддержкой Weichai Power… Power. Зеленая мощь (green power). Поездка мечты (the drive of dreams)».

Оригинальный ролик уже не найти, но каждый перезалив собирал по полмиллиона просмотров. Китаю зашло.

И теперь Райкконен возвращается в той же ипостаси!

«Привет всем! Привет моим китайским фанатам! Хотел поделиться с вами, что я теперь работаю главным советником по настройке в [неразборчиво название марки]. Что-то будет уже скоро, так что оставайтесь на связи».

Да, Кими теперь – лицо бренда электрокаров от Geely под маркой ZEEKR. Вот такое лицо:

Сами видите, насколько ему не все равно на продукт китайского автопрома! Энтузиазм за рулем – даже больше:

Это кадры со съемок для презентации машины на гоночной трассе «Тяньцзинь V1» – одной из нескольких главных треков страны с категоризацией ФИА Grade 2. Это главный автодром северного Китая, здесь проходят многие местные заезды и презентации автоновинок (из-за концентрации совместных предприятий государственного автозавода FAW и зарубежных концернов). Сам город – первый в стране по ВВП на душу населения (даже впереди Пекина и Шанхая!)

Здесь вместе с Кими и презентовали снаряженную версию ZEEKR 001 FR (Future Roads – «Дороги будущего») – китайский ответ американской «Тесле» Model S Plaid, линейку которой Илон Маск продвигал как «быстрейший серийный электрокар с разгоном как у болида «Ф-1».

Обычный Zeekr 001, запущенный в 2021-м, благодаря двум электромоторам выдавал 544 л.с. Версию FR удвоили – снарядили по мотору на колесо совокупной мощностью 1265 л.с. (2 x 155 кВт спереди и 2 x 310 кВт сзади). Сравнение с самой заряженной Model S Plaid – «всего» 1020 л.с. Заявленное время разгона до 100 км/ч у Zeekr 001 FR составляет 2,07 с (у Model S Plaid – 2,1 с), а максимальная скорость ограничена на отметке 285 км/ч. Аккумулятор – 100 кВт*ч с перезарядкой с 10% до 80% за 15 минут за фирменных терминалах V3, запас хода у предыдущей версии с таким был 656 км.

Зачем же этому великолепию Кими Райкконен? Ровно за тем, что прописано в названии его должности: за консультацией по настройке и управляемости этой штуки. Такую же работу для «Форда» выполнял трехкратный чемпион мира Джеки Стюарт еще с конца 60-х до начала 90-х – настраивал машина американского производителя.

Ведь у ZEEKR тоже не одна лишь мощность, а много вещей для балансировки: и разная выдача на разных колесах, и новая подвеска с гоночными амортизаторами (производитель обещает возможность обработки боковых перегрузок в 1,4G – то есть апексы можно будет преодолевать на весьма приличной скорости для такого спорткара), и карбон-керамические гоночные тормоза Brembo с 33-метровым тормозным путем при сбросе скорости со 100 км/ч! Даже покрышки – из гоночной серии «Пирелли» P Zero – в «Ф-1» формально шины той же марки.

То есть машину затачивают под прохождение поворотов – для того и придумали аэрообвес, расширенный диффузор и умную ручную систему управления тягой на каждом колесе. Для превращения всего этого из кучи оборудования в слаженную систему и нужен чемпион мира с огромным природным чутьем – чуть ли не лучшим в истории по отзывам коллег вроде Феттеля.

И тираж новинки ограничат – по 99 экземпляров в месяц, цена пока не объявлена, но ожидается точно выше миллиона юаней (138 000 долларов в переводе по текущему курсу). Первую партию разобрали всего за 15 секунд уже на стадии слепого бронирования.

Но знаете, что? Машину будут продавать и в России! На российском сайте ZEEKR уже открыт предзаказ.

Продается в России и «неспотивная» первая версия – за сумму около 7,5 миллиона рублей.

Кто бы мог подумать, что даже под санкциями можно будет легально купить машину, настроенную чемпионом «Ф-1»?

Фото: zeekr.eu