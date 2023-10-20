Сэйв года в «Ф-1»! Дебютант поймал болид на поребрике, траве и грязи четырьмя движениями руля

Фантастика.

«Трасса Америк» для Гран-при США – самая особенная в «Формуле-1»: из-за нюансов мягкой почвы под асфальтом и постоянных тайфунов покрытие размывается и образуются кочки, выпуклости и неровности. Они постоянно перемещаются, увеличиваются и вызывают злость у гонщиков: ведь при попадании на них болид теряет прижимную силу и стабильность и норовит улететь куда-нибудь в стену.

Особенно непросто приходится дебютантам – и особенно в 2023-м, когда из-за спринтерского формата пилотам выдали только одну тренировочную сессию для знакомства с нюансами покрытия. И кочки едва не поймали новичка «Макларена» Оскара Пиастри: тот слетел с идеальной траектории в практике и вылетел за пределы трека на разбалансированном болиде!

Пришлось ловить машину рулем – на поребрике, траве, грязи…

Сэйв года! Неужели были круче?