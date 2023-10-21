Редкая поломка робота Ферстаппена: дважды махнул мимо поворота и только 6-й в квале!

Поул уплыл Леклеру.

Макс Ферстаппен выиграл третий титул «Формулы-1» в 2023-м в таком доминирующем безошибочном стиле, что временами казалось, будто он – робот и всегда точно следует пределу. Но все-таки и Макс – тоже человек: например, он ошибался и заваливал основной круг на старте сезона в Майами, и новый визит в США вновь прервал квалификационный успех.

Чемпион – только 6-й на «Трассе Америк» в Остине, поул – у Шарля Леклера на «Феррари»!

Что же случилось?

У «Ред Булл» снова фулхаус из проблем: спринтерский уик-энд с одной практикой и характерная «Трасса Америк» с огромным количеством кочек, отвратительным асфальтом и большими требованиями к прижимной силе. Главная сила RB19 – превосходная работа днища как раз на прижимную силу, однако на таких треках дорожный просвет нужно слегка поднимать, чтобы не ломать детали на кочках, и разрыв между «Ред Булл» и соперниками сокращается. Как раз достаточно, чтобы конкуренты за счет максимального риска могли дотянуться до Ферстаппена и немного на него надавить. Обстоятельства похожи на провал на Гран-при Сингапура, только не настолько суровы на этот раз.

Потому Макс оказался позади Леклера уже после первой попытки решающего сегмента – традиционной «безопасной» безрисковой попытки Ферстаппена не хватило на первый ряд, как на многих других автодромах.

В финальной попытке пришлось рисковать – атаковать каждый поворот. Однако даже лучшая машина работает на кочках примерно так же, как и худшая: при наезде на неровность может сменить траекторию и вылететь с желаемой линии, или колесо заблокируется из-за внезапного перепада сцепления на торможении.

Именно это и случилось с Максом на первом секторе – он махнул мимо апекса первого поворота и приехал со слабым временем:

Пришлось рисковать еще сильнее – особенно в быстрейшей связке финальных виражей, где у RB19 и кроется главное преимущество из-за прижимной силы. И тут робот Макс уже сломался сам – выиграл у Леклера 0,005 секунды на финише, но на мгновение не вписался в белые линии…

Действительно на мгновение – моргнете и пропустите:

Круг, конечно, списали, и гонку Ферстаппен начнет шестым. И он не стал юлить в интервью – взял вину на себя:

«Я сразу понял, что в 19 повороте ситуация будет пограничной и решение может быть любым. Я допустил небольшую ошибку в первом повороте, поэтому в дальнейшем по ходу круге мне нужно было атаковать сильнее, чтобы отыграть потерянное.

Проблема была даже не в недостаточной поворачиваемости – я просто постарался максимально хорошо войти в поворот и просчитался. Когда атакуешь на пределе, грань здесь может быть очень тонкой. Досадно, что все так закончилось».

Кажется, теперь понятно, почему промоутеры «Трассы Америк» годами не заделывают кочки – календарю же нужны такие гонки, правда?