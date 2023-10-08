Хэмилтон ринулся в первый поворот – и срезал Расселла на старте! Реакция по радио – «Напарник меня выбил», затем – извинения

Драма в «Мерседесе».

Гран-при Катара начался скандалом в «Мерседесе»! Восьмикратные чемпионы разделили стратегии и выдали Льюису Хэмилтону очень хрупкий, но быстрый «софт» – и от №44 требовался хороший старт и очень быстрый первый отрезок.

Хэмилтон не сумел выиграть срыв с места, но решил воспользоваться преимуществом в сцеплении и рванул в первый поворот по внешней мимо напарника Джорджа Расселла и Макса Ферстаппена.

Однако слишком рано начал «закрывать» поворот – и просто срезал второй «Мерседес»:

Реакция Льюиса сразу после вылета с трека: «Мой собственный напарник меня выбил»

Но Джордж не согласен: «Да ладно! Какого черта? Ребята, да ладно. Две гонки подряд.

Мне так жаль, ребята. Я даже не смотрел назад, был сосредоточен на том, что происходит впереди, а он просто появился из ниоткуда.

У меня нет слов, #####. Только что увидел повтор на экране. Я ничего не мог сделать. Просто оказался в сэндвиче»,

Хэмилтон сошел, а Расселл продолжил гонку и финишировал четвертым.

Кто же прав? Остыв в паддоке, еще во время заезда Льюис признал вину:

«Мне просто жаль, что так случилось, жаль команду. Ведь у нас была возможность заработать хорошие очки. Все случилось очень быстро, и в горячке момента я даже до конца не понял, что же именно случилось. Я просто почувствовал, как меня поддели сзади. Но Джорджу, вероятно, просто было некуда деваться. Просто одна из неудачных ситуаций, такое случается. И как старший товарищ я готов взять ответственность на себя. Но да, такой результат принес нам чувство подавленности. Со мной такие вещи случаются очень редко».

А затем пришлось и извиняться:

«Я посмотрел повтор, и это моя вина на 100%. Я принимаю всю ответственность. Извинения команде и Джорджу», – написал Льюис в Х.

Сражение в «Мерседесе» все накаляется!

Фото: East News/AP Photo/Darko Bandic; Gettyimages.ru/Mark Thompson