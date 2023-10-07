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Что случилось в спринте на Гран-при Катара: титул Ферстаппена, победа и море обгонов «Макларена», фотофиниш у «Феррари» и «Уильямса»

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Пустынный хаос.

Спринт на Гран-при Катара обещал стать историческим из-за ожидаемого третьего титула Макса Ферстаппена: для завоевания новой короны «Формулы-1» лидеру «Ред Булл» требовалось приехать всего шестым, а он квалифицировался третьим.

Хотя с самого утра проблемы с трассой перехватили внимание с ожидания его победы: после изучения шин с пятничной квалификации выяснилось, что высокие поребрики вместе с песком и жарой убивают покрышки с невиданной силой. В итоге границы трека поменяли прямо накануне новой серии зачетных заездов, самый нагруженный и сложный поворот резко замедлили, усилили слежку за выезды за пределы трассы и списали 31 круг в спринтоквале!

Оттуда и необычная стартовая решетка:

Тем не менее, Максу все равно требовалось просто не потерять слишком много позиций за 19 таких вот кругов, чтобы выйти на старт основного Гран-при уже чемпионом.

А рисковые Расселл, Сайнс, Леклер, Алонсо, Окон, Гасли, Стролл и Сарджент даже выбрали самый мягкий «софт»!

– Пиастри сохранил лидерство на старте, но ставка Расселла сыграла – он вылетел на второе! Следом – обе «Феррари», Ферстаппен скатился на 5-е, Норрис упал на 6-е. Лоусон вылетел в гравий, выпустили автомобиль безопасности.

– Норрис на старте, оказывается, в конце стартовой прямой едва не убрал Ферстаппена в гравий – Макс едва успел отрулить.

– Рестарт на 2-м круге: Алонсо атаковал Норриса, но Ландо отбился. Пока они боролись, Фернандо вновь обогнал Окон – прямо как в Сингапуре!

– Через полкруга Расселл на «софте» обогнал-таки Пиастри и вышел в лидеры!

– На 3-м круге Сарджент вылетел с трека. Сэйфти-кар вновь на трассе.

– На 5-м круге Сайнс пожаловался на перебои с зажиганием в моторе и потребовал решил проблему – «иначе он потеряет позицию». За Карлосом следовал Леклер. Также Пиастри передали, что у пилотов на «софте» уже наблюдается зернение и до финиша он не дотянет.

– Новый рестарт на 7-м круге: Пиастри пришлось отбиваться уже от Сайнса. Алонсо вернул позицию в битве с Оконом и поднялся на 7-е.

– На 9-м круге Ферстаппен обогнал Леклера и поднялся на 4-е.

– На 10-м круге Ферстаппен расправился и Сайнсом.

– На 11-м круге Пиастри вернул себе лидерство – «софт» окончательно растворился.

– И Норрис на том же круге выдал красивейший обгон Леклера:

– На 11-м круге Перес вылетел с Хюлькенбергом и Окном. Серхио сошел, Ферстаппен автоматически стал чемпионом. Сэйфти-кар появился в третий раз.

– Рестарт на 15-м круге: Леклер вернул 5-е место у Норриса!

– На 16-м круге Ферстаппен обогнал и Расселла – поднялся на 2-е.

– На 17-м круге Норрис вновь обогнал Леклера. И еще через пару поворотов Ландо разделался и с Сайнсом!

– На 18-м круге Хэмилтон обогнал Алонсо и поднялся на 7-е.

– На 19-м круге Норрис обогнал Расселла и отобрал у «Мерседеса» подиум. Хэмилтон обогнал Леклера на том же круге.

– Пиастри все-таки дотерпел до победы в спринте! Ферстаппен финишировал вторым, Норрис вырвал третье, а Хэмилтон добил-таки «Феррари» на последнем круге, а Албон на «Уильямсе» забрал 8-е и последний зачетный балл у Алонсо. А на ленточке Алекс еще и едва не обошел Леклера.

Отрывы просто 🤯

Upd: после финиша Леклеру и Строллу выписали по 5 секунд штрафа – они опустились на 13-ю и 15-ю строчки. Очки получили Албон и Алонсо.
 

Ставка команд на «софт» не оправдалась. Но именно их безумство подарило такой огненный спринт!

Зачет пилотов – Макс, конечно, чемпион, Норрис в личной битве обходит Расселла!

В Кубке конструкторов «Уильямс» набрал еще одно важное очко, а «Макларен» сделал еще один скачок к «Астон Мартин»:

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose

1 комментарий

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Shaiba Bash
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