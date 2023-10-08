Ферстаппен крушит рекорды «Ф-1» и зарабатывает $55 млн, но остался простым парнем. Все внимание – близким, а кубки – на холодильнике

Третий титул не поменял Макса.

Макс Ферстаппен достал третий титул «Формулы-1» подряд, а по дороге выиграл десяток гонок, превзошел показатели Айртона Сенны и Себастьяна Феттеля и вообще выдал один из сильнейших сезонов в истории – настолько неоспоримым выглядело его преимущество.

Атрибуты за пределами трека вроде нагнали гоночный статус: Ферстаппен получил наибольший контракт среди действующих пилотов на огромные $55 млн в год, купил личный самолет и яхту, а временами маячил превышающим скорость на дорогущем гиперкаре.

В Нидерландах Макс теперь – настоящая суперзвезда: «Оранжевая Армия» насчитывает сотни тысяч человек, фан-клуб из десятков тысяч участников колесит по миру и устраивает перфомансы в его честь, и даже не слишком активный и захватывающий аккаунт чемпиона в соцсетях пробил отметку в 10 миллионов подписчиков.

Правительство страны тоже оценило величие парня в моменте – и наградило его титулом офицера рыцарского Ордена Оранских-Нассау (учрежденный в честь правящей семьи).

А ведь Максу всего 26 – казалось бы, ждем звездную болезнь через 3… 2… 1…

И ведь общий хайп и огромные звездные ожидания следовали с ним еще с картинга!

«Хайп вокруг него был всегда, – вспомнил бывший напарник по «Торо Россо» Карлос Сайнс. – Вот этого у Макса всегда было навалом. Еще до дебюта в «Ф-1». Еще когда он гонял в «Ф-3», за ним уже очень пристально следили. Я всегда видел этот хайп и понимал его, ведь у Макса особенный талант и отлично выступал с самого начала».

«Да хайп был, еще когда мы гонялись в картинге, – рассказал еще один бывший напарник и соперник в молодежных сериях Пьер Гасли. – Интерес к нему уже тогда выделялся. И с каждым новым шагом он только привлекал больше внимания. Я не удивлен всей этой славе. Сейчас со стороны он выглядит иконой в родной стране».

Но нет, ментально чемпион – все еще простой парень, отдающий всего себя семье и друзьям.

«Я был напарником Макса несколько лет, и мы всегда хорошо проводили время и веселились, – рассказал Дэн Риккардо в подкасте Talking Bull. – В последние несколько лет мы очень хорошо ладим. Я восхищаюсь Максом за его подход к гонкам, но помимо этого он как будто вообще не изменился после успеха. Личность, образ мышления – что угодно. Похоже, успех на него не повлиял. Об этом легко говорить, а он делает, и, конечно, это заслуживает восхищения».

«Я не должен подстраиваться под вкусы фанатов, – высказывался на эту тему Макс еще после первого титула в 2022-м. – Потому что я это я. И я не собираюсь меняться – иначе я фальшивка. Если я кому-то не нравлюсь – это нормально.

У всех разная индивидуальность, все по-разному относятся к людям. Кто-то мне нравится, кто-то – нет. Но это жизнь. Тебе не нужно жить со всеми вокруг: у каждого своя жизнь, свои проблемы».

А что же сейчас? Со вторым титулом ничего не изменилось – очень показательна его реакция на «чемпионскую» комнату в 2022-м, где «Ф-1» зачем-то организовала трон:

Макс просидел в нем секунд 20 ради камер, а затем еще раз вернулся на него для обязательной фотосессии – и все.

А чемпионский кубок Ферстаппен держит на холодильнике с напитками – рядом с симулятором, на котором постоянно катает виртуальные гонки со друзьями из Team Redline.

«У меня уже есть два чемпионских кубка дома – один стоит около моего симулятора, а второй рядом с телевизором в кладовке. Где все мои кубки? Пара – у мамы, пара – у папы, остальные расставлены по квартире то тут, то там», – признался Макс на пресс-конференции после третьего титула. Очевидно, речь о копиях, но сам факт размещения их именно там, а не где-то в отдельном шкафу с трофеями – очень показателен!

А в отношениях с виртуальной командой ничего не изменилось даже с увеличением банковского счета Макса, попадания в шорт-лист гоночных легенд и титулов «Формулы-1».

«Мы все еще общаемся каждый день! – удивлялся напарник нидерландца по Team Redline Джанни Веккио. – Мы переписываемся каждый день, общаемся по голосовой. Обсуждаем жизни – и он интересуется, что у нас происходит. Продолжает спрашивать и спрашивать, а что мы планируем, а что делаем. Знаешь, что на другом конце всегда кто-то, кого действительно заботит ответ. Просто дружеское общение».

Макс пошел даже дальше и в 2022-м на личные деньги запустил проект собственной гоночной команды Verstappen.com Racing: сперва она просто помогала ребятам из Team Redline находить личных спонсоров и дополнительные гонки на участие, затем расширилась на поддержку раллийных гонок отца Макса Йоса и сына его менеджера Рэймонда Вермюлена Тьерри в ДТМ, а теперь чемпион «Ф-1» целит в запуск команды на выносливость в классе ГТ3, картинговой системы и собственной виртуальной организации.

«Это только начало всего, – рассказывал Ферстаппен-младший. – Я много ею занимаюсь, и у меня много планов и идей. Это не для того, чтобы самому там гоняться, а чтобы гонялись другие

Большинство ребят сейчас должны проходить через картинг, а он очень дорогой. У многих нет денег и спонсоров, и у них нет роскоши проделать мой путь. И не имеет значения, идете ли вы в «Ф-1», или в любую другую крутую серию. Но если найдется путь через сим-рейсинг – будет сумасшествие, если получился.

Есть множество симрейсеров, которые гонялись в реальности, затем у них кончились деньги. Вот я и попробую, может, подтолкнуть их карьеры вновь, через симрейсинг, было бы тоже очень здорово.

Конечно, прямо сейчас я сфокусирован на «Формуле-1», но в конце концов я хочу заниматься и другими вещами. Мы уже усердно работает над следующими шагами – и я ожидаю большего в течение года или двух лет».

«Просто невероятно, настоящее сумасшествие, сколько он для нас делает, – согласился Веккио. – Как кран, поднимающий груз в 8 тонн – вот как я это вижу.

Он подталкивает нас, дает возможности с «Ред Булл», «Хайнекеном», Verstappen.com… Двигает нас за предел, потому что видит в нас талант. Он как ментор, хочет всех толкать вперед. Мы все друг друга подталкиваем, но один Макс дает последние 10 процентов в этом смысле».

Просто чемпион никогда не променяет старых знакомых на новых – привлеченных славой:

«Я знаю, кто мои настоящие друзья, – рассказывал Ферстаппен в летнем интервью Channel 4. – Они всегда были рядом в трудные времена, когда в них чувствовалась нужда. И они все еще рядом. Например, с одним из моих друзей, которые все еще гоняются в картинге, я еду на частные тесты в машинах ГТ3. У нас очень напряженные расписания, но мы стараемся синхронизироваться».

Отпуск – только с семьей или друзьями. Например, без слов набивать мяч головой, как дельфин

В жизни Макс – ровно такой же, как и с гоночной командой: никаких вечеринок со звездами (редкие фестивали в Нидерландах – исключение, но и на них он ходит со старыми друзьями Ландо Норрисом и диджеем Мартином Гарриксом), никаких поездок на полюса с моделями и Джаредом Лето. Только семья, только самые близкие.

«Отпуск я люблю проводить с семьей и близкими друзьями, – рассказывал Ферстаппен в интервью Channel 4. – Просто приятные дни без длительных разговоров о гонках – только жить.

В прошлый отпуск я с моим лучшим другом просто пинали мяч головами друг другу два часа подряд. Единственная вещь, которой мы занимались. Обожаю это! Не нужно ни о чем говорить, ведь мы так хорошо друг друга знаем. Единственные наши заботы в тот момент – сколько раз мы отобьем мяч. Вышло 34 подряд! Я чувствовал себя дельфином».

Общение в семье вообще не изменилось – и Макс даже не против пошутить над некоторыми внезапными аспектами своего положения:

«Прошу ли я свою девушку называть меня теперь «двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен»? Ну, ее это не впечатлил: ее отец-то трехкратный чемпион (речь о Келли Пике – дочери Нельсона Пике и бывшей девушке Даниила Квята). Да, мы называем друг друга по-милому, но на камеры я такого не скажу».

И действительно: дочь его девушки Пенелопа может запросто увести его с гоночного стрима пить чай с куклами.

Мем на все времена в «Ф-1»!

Не понимает моду, не разбирается в соцсетях, не светит в тех видах спорта, где ничего не умеет

На любые вопросы о том, как изменилась его жизнь после чемпионских титулов, Макс всегда отвечает одинаково – да вообще никак.

«Да, я все еще выношу мусор из своей квартиры в Монако, когда корзина полная, – рассказывал Макс в интервью Channel 4. – Там нужно спускаться и выносить пакет вниз, так что да, я могу столкнуться с соседом в таком виде. Запросто.

Я все еще ношу обычные джинсы, как и раньше. Вообще не погружен в моду – мне не кажется, что это совпадает с тем, кто я есть. Да вы постоянно можете увидеть в соцсетях, что на мне обычные футболки. Мне просто все равно. Я даже не смотрю в зеркало, чтобы такой «Ох, как же классно выглядит».

Ферстаппен не готовит себе сам, поскольку честно признается, что не умеет – и просто заказывает доставку блюд из овощей, курицы и киноа из соседних ресторанов. Как он признавался The Atletic, сам в супермаркеты он больше не ходит – но совсем не из-за славы, просьбы о бесконечных автографах и селфи: «Опасно для меня: я набираю кучу всего подряд, и это не слишком хорошо сказывается на весе. Приходится осторожничать».

В том же интервью The Atletic он признался, что не очень хорошо ориентируется в приложениях соцсетей и часто просит друзей или девушку объяснить, как именно они работают и как лучше что загружать в Instagram.

И даже там Ферстаппен не блистает достижениями в других сферах – как, например, Норрис или Риккардо в гольфе или фотографии, Норрис, Албон или Сайнс в гольфе и паделе, Леклер в музыке, Хэмилтон в активизме и моде, Боттас в велоспорте и производстве алкоголя и многих других гоночных звезд. У Макса просто нет яркого хобби – по банальной причине:

«Да я просто плох во всем остальном! – признался он The Atletic. – Я не очень хорош в теннисе, не слишком хорош в гольфе. А если я не очень хорош, то не могу наслаждаться, потому что ну это просто ужасно, ты же выглядишь как клоун. Нет никакого удовольствия в провалах».

Только гонки, семья и друзья – почти без соцсетей и внимания со стороны. Таков новый трехкратный чемпион «Формулы-1».

Фото: Instagram/maxverstappen1