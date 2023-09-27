Норрис в обычной жизни водит не «Макларены»! Заявился в казино Монако в ретро-«Ламбе» за $1,5 млн

Роскошь молодой звезды «Ф-1».

Ландо Норрис из «Макларена» – одна из главных юных звезд современной «Формулы-1». После улучшения болида за последние 8 Гран-при он взял 4 вторых места и набрал больше всех очков (за исключением Макса Ферстаппена). С его пилотажем ничего не могут поделать топовые ребята из «Мерседеса», «Ред Булл» искреннее жалеет о его длительном контракте, а роль восходящего гиганта и претендента на титулы не подвергается сомнению.

При этом Ландо отличался и отличается скромным и приятным характером – хотя его отец Адам и обладает большим бизнесом и состоянием в 260 миллионов долларов. Тем не менее, богатство вроде бы не испортило №4 – он даже заключил с семьей пакт: последний шаг – только за талант.

«Я бы ни за что не хотел бы платить за попадание в «Ф-1». Я бы точно не хотел, чтобы мой отец это сделал. Лично я не считаю это самым заслуженным способом попасть в «Формулу-1».

Я договорился с отцом о том, чтобы он не платил за попадание в «Формулу-1». Так все и случилось. Я оказался в «Макларене», выиграл трофей как лучший молодой британский пилот. В итоге мне дали должность гонщика на симуляторе в команде, и я получил свою первую зарплату.

[Попадание в «Ф-1» –] одно из событий, когда ты хочешь себя ущипнуть. Ну, я никогда себя не щипаю, однако могу сказать, что улыбаюсь, когда вспоминаю об этом. Нас всего 20 на весь мир, и я один из этих 20, живущих, я бы сказал, крутейшей жизнью, общающихся с прекрасными людьми. Так много плюшек: ты можешь путешествовать по миру и просто пилотировать гоночные болиды».

Из плюшек, например, можно упомянуть шикарный корпоративный автопарк: «Макларен» с первого же сезона подарил Норрису суперкар 570S за $200 тысяч...

А в 2023-м Ландо наконец-то получил апгрейд – 765LT Spider личного дизайна мощностью 755 л.с. и стоимостью $400 тысяч.

Но, похоже, обе остались в Британии – дома в Монако (куда Ландо переехал после подписания последнего очень щедрого контракта на $20 млн в год) он водит совсем другую технику.

Это Норриса засняли в Монако по возвращении с Гран-при Японии с подиумом – он заехал в казино на ретромашина «Ламборгини» Miura, сдал ее парковщику и потом стартовал со стоянки сам:

Miura – выбор в пользу роскоши и немного более показного богатства, ведь они выпускались с 1966-го по 1973 годы. Произведено всего 764 штуки, но далеко не все уцелили – сейчас редкие экземпляры можно найти только на аукционах. Самая низкая цена – миллион долларов с молотка за машину в самом популярном желтом цвете и с большим пробегом, средняя же – примерно 1,5 миллиона. Норрис же приехал на машине необычного цвета и обвеса – в последний раз такая выходила на аукцион в январе 2023-го в США и продана за 3,6 млн.

Вся стоимость в основном – за дизайн, историю и эксклюзив, ведь мотор у машины – V12 мощностью 300 л.с. и вряд ли впечатлил пилота «Ф-1». Но «Ламбы» никогда и не задумывались чисто для скорости – только для пафоса и комфорта.

Норрис, кстати, заметил одного из операторов – и отправил в камеру беззлобное послание:

Интересно, что об этом думают в «Макларене»?

Фото: youtube.com/Lando Norris