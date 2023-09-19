Ностальгия и модерн
Блог

Самурайскую татуировку Алонсо перенесли на его шлем и постер к Гран-при Японии. Визуальный пир!

Формула-1 Формула-1
Гран-при Японии
Фернандо Алонсо Фернандо Алонсо
Астон Мартин Астон Мартин
Авто Авто

😍

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо обожает Японию и считает ее второй любимой страной.

«Мне нравится японская культура, Япония в целом, да и гонка тоже. Когда я в Сузуке, там есть пара классных мест и любимых ресторанов. Я бы в любой уик-энд выбрал этот» – обычный его ответ на вопрос «Любимая страна».

Фернандо настолько проникся японской культурой, что в самом деле считает себя самураем – у него даже есть соответствующая татуировка на спине.

И перед Гран-при Японии его команда «Астон Мартин» – вступающая в моторный альянс с японской «Хондой» в 2026-м – основала на любви Алонсо и его татуировке целую рекламную кампанию «Дух Самурая».

Тот же образ – для трейлера документалки «Рожден Храбрым» для Crypto.com:

«На любом круге, в любом повороте в любой момент ни на 1% твоя голова не думает о сражении. Я никогда ничего не боялся».

Изображение со спины №14 перекочевало на один из постеров, презентующих Гран-при…

А еще – на особенный шлем самого чемпиона:

Но особенное визуальное пиршество – «главный» постер «Астон Мартин» для Гран-при. На случай, если вы не поняли, кто тут самурай:

Если бы в «Формуле-1» был отдельный зачет для дизайна и образов, то Алонсо и «Астон Мартин» выиграли бы его благодаря гонке в Японии просто нокаутом. А как вам?

Что случилось с Алонсо? Приехал последним, бомбил на машину, вылетал c трека – счастью с «Астон Мартин» конец?

Алонсо стал гоночным маньяком ради спасения от ожиданий. Чемпион «Ф-1» полностью раскрыл, как мыслит

Алонсо признал роль ментора в «Астон Мартин». Главная задача – обучение и команды, и сына владельца в напарниках

Фото: Twitter/AstonMartinF1

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий