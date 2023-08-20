И продолжение сезона под вопросом.

Победитель восьми Гран-при «Формулы-1» Даниэль Риккардо две гонки назад вернулся в Гран-при – в аутсайдер «Альфа Таури» – и опять во всех заголовках. Теперь – из-за досрочной высадки: как минимум на Гран-при Нидерландов его заменит дебютант и юниор программы «Ред Булл» Лиам Лоусон.

Дело в аварии по второй практике на «Зандворте»: влетевший в барьеры «Макларен» Оскара Пиастри перекрыл Дэну траекторию в коварном повороте, и Риккардо тоже уехал в стену, не успев убрать руку с руля:

«Ааах, #####, моя рука!» – пожаловался по радио №3 после крэша.

Риккардо минуту просидел в болиде, занимаясь изучением ее состояния – даже не сразу получилось вынуть руль. И вылезал уже в подбитом состоянии:

Причем процесс дался очень нелегко:

Следом – медосмотр на медпункте «Зандворта», наложение бандажа и отправка в Гарлем на медосмотр…

Который закончился гипсом и заявлением: Риккардо ждет как минимум неделя без гонок и операция.

«Помню, как въезжал в третий поворот – я уже рулил в него и тут увидел Пиастри, потому передо мной стоял выбор: либо в него, либо в стену, – объяснил Риккардо. – Перед ударом в стену у меня не хватило времени, чтобы убрать руки, и руль ударил по ним. Неудачно вышло, расстраивает, но я постараюсь восстановиться со всей возможной скоростью.

Но все же я прежде всего хочу убедиться, что мы все правильно сделаем, и я вернусь сильным и конкурентоспособным. Желаю команде всего наилучшего, мне жаль, что опять пришлось менять планы. Шанс для Лиама – желаю ему сильного уик-энда».

Травма – возможный результат потери формы из-за пропуска части сезона. И восстановление быстрым не выйдет

Риккардо, конечно, не виноват в самом крэше: она произошла в сложном повороте с бэнкингом. При резких торможениях в таких колеса просто блокируются из-за неравномерной нагрузки на покрышки, и машину инерцией тащит по внешней траектории – в случае Дэна там как и находились барьеры, а траекторию закрыл Пиастри.

Но, судя по словам австралийца, неизбежность аварии он понял сразу же – потому и успел надавать на педаль, заблокировав покрышки. То есть время убрать руки с руля все-таки оставалось – по идее для опытного и сконцентрированного гонщика процесс настолько же инстинктивен и быстр, как и внезапное торможение. Риккардо же успел нажать на педаль, но с руками немного задержался – похоже, полгода без гонок и затем летний перерыв все-таки сказались, и рефлексы австралийца притупились.

Поразила и жесткость перелома. В предыдущий раз гонщик «Ф-1» в жесткой аварии в прошлом году. – ечь о вылете Фернандо Алонсо в квалификации на Гран-при Австралии:

Перед Гран-при Бахрейна испанец рассказал об итоге той аварии – переломы в двух руках и полгода полного восстановления. Но №14 вышел на старт на следующий день и не пропустил ни единого заезда – видимо, уровня его физики даже в 40 лет оказалось достаточно, чтобы удар не добился чрезмерно разрушительного эффекта.

Риккардо же до летнего перерыва признавал: физически он уступает конкурентам.

«Хочу подтянуться в физическом плане. Естественно, моя физическая форма не на том же уровне в сравнении с другими пилотам. Воспользуюсь перерывом для тренировок. Трасса в Зандворте тоже очень требовательная с физической точки зрения, нагрузки на шею высокие, это быстрый трек. Так что надо сделать все возможное, чтобы справиться».

После отпуска Риккардо уверял, что полностью готов, но, видимо, притупление общей формы и скорости реакции вместе с жесткостью столкновения и привели к печальным последствиям.

Ведь в «Альфа Таури» все еще не знают, вернется ли Дэн на следующий Гран-при Италии. Обычно после таких переломов восстанавливаются 6 недель – гонщикам «Ф-1», конечно, находят лучших врачей и лечение, но если Риккардо в самом деле хочет удостовериться в полном заживлении, то сроки могут затянуться. Гонять полгода с травмой, как Алонсо – для №3 точно не вариант.

Пока же австралийца ждет операция – его записали к доктору Ксавье Миру, постоянному хирургу большинства гонщиков MotoGP: он оперировал практически весь пелотон, включая суперчемпиона Марка Маркеса (вернулся после нескольких сезонов, пропущенных из-за переломов и других травм).

Потому Лоусон вполне может получить болид сразу на несколько Гран-при «Формулы-1» – суровое испытание для парня, никогда раньше даже не стартовавшего с места на такой машине.

И если Дэн не сможет сразу набрать форму, мечты о возвращении в «Ред Булл» можно будет закрывать – ведь австрийская программа и так раздумывала о повышении Лиама в «Ф-1» в 2024-м и не стала его двигать из «Супер-Формулы» только ради того, чтобы не ломать ему сезон и будущую карьеру чрезмерно суровым испытанием.

Печальное вышло бы завершение возвращения с началом как у хорошей голливудской сказки.

Фото: instagram.com/f1