Дисквалифицирован.

Типичный день двукратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена в недели без Гран-при – участие в виртуальных заездах на симуляторе за команду Team Redline, Теперь лидер «Ред Булл» участвовал в гонке на выносливость в классе GT3 на бельгийском «Спа-Франкоршаме» – и… Не доехал до финиша из-за дисквалификации.

За вот это:

Макс получил тычок от достаточно резкого пилота Свена Хаасе в ответ на контакт парой кругов ранее. Там Ферстаппен коснулся колесами со Свеном, но Хаасе словил известный баг «шин-магнитов»: иногда iRacing считает такие моменты настоящими тычками со всеми последствиями.

Вот Свен и ответил – Макс же развернулся сам и увлек еще и товарища по команде Диогу Пинту.

На видео – реакция: срезка трех поворотов, преследование и вынос Хаасе под комментарии «О, кажется, Макс хочет сделать заявление. Это будет жесть. Просто подождите пару секунд. Просто подождите… А вот и оно, вот заявление».

А вы на чьей стороне?