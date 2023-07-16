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Классический Ферстаппен с друзьями: срезал три поворота и вынес наглеца. Месть за столкновение в симгонке!

Ред Булл Ред Булл
Формула-1 Формула-1
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Авто Авто

Дисквалифицирован.

Типичный день двукратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена в недели без Гран-при – участие в виртуальных заездах на симуляторе за команду Team Redline, Теперь лидер «Ред Булл» участвовал в гонке на выносливость в классе GT3 на бельгийском «Спа-Франкоршаме» – и… Не доехал до финиша из-за дисквалификации.

За вот это:

Макс получил тычок от достаточно резкого пилота Свена Хаасе в ответ на контакт парой кругов ранее. Там Ферстаппен коснулся колесами со Свеном, но Хаасе словил известный баг «шин-магнитов»: иногда iRacing считает такие моменты настоящими тычками со всеми последствиями.

Вот Свен и ответил – Макс же развернулся сам и увлек еще и товарища по команде Диогу Пинту.

На видео – реакция: срезка трех поворотов, преследование и вынос Хаасе под комментарии «О, кажется, Макс хочет сделать заявление. Это будет жесть. Просто подождите пару секунд. Просто подождите… А вот и оно, вот заявление».

А вы на чьей стороне?

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4 комментария

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Mortimer1
Вот бы фанаты хэма за своим героем так следили. Oh,wait, гонки за пределами гоночных уикендов его не интересуют)
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ЭЮЯ
без разницы, что он там делает в сим-рейсинге. в реальных условиях он ведет себя скромнее.
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Дмитрий Литвинов
Ответ Paninaro
Не классический, а клинический. Унизительное прозвище оправдывает на 100%.
Какое прозвище? Dickhead? Хэм сказал, один раз, сгоряча, и больше не повторял, тем более в лицо. И никто так не говорит. Или у тебя есть примеры обратного?
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