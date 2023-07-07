Битва за будущее в Скудерии?

Первый сегмент квалификации на Гран-при Великобритании заканчивался очень весело: из-за красных флагов у всех оставались только 3 минуты на решающий круг, трек сильно высох, и вылететь мог кто угодно. И в таких условиях страдает обычно тот, кто установил итоговое время слишком рано (его сильно перебивают) либо перезатянул выезд и не успел начать попытку для клетчатого флага.

Вот и на этот раз получился хаос: Ферстаппен прорывался и обгонял всех подряд, а под конец еще и «Феррари» поменялись позициями:

Это Карлос Сайнс обогнал Шарля Леклера – и №16 не обрадовался:

«Мило, Карлос, мило! Хороший обгон в последнем повороте!»

Сарказм Шарля взялся не на пустом месте:

«Возник некоторый спор. У нас есть правило: на одном этапе я выбираю очередность – первым ехать или вторым – а на следующем Карлос.

В этот раз была моя очередь – я захотел быть впереди. Но в конце оставалось совсем мало времени – ни у кого не было уверенности, что все успеют начать круг. Думаю, потому Карлос и обогнал. Мы обсудим эту ситуацию, но она не повлияла ни на что. Ничего серьезного.

Когда ты за рулем, сказывается адреналин . Я не знал, успею ли начать круг – и высказался более жестко, чем стоило бы».

«Очень напряженный момент, – поделился Сайнс. – Я едва не вылетел. Клетчатый флаг должен был вот-вот появиться, а все почему-то едва тащились в последнем повороте. Все начали меня обгонять. И в какой-то момент я не выдержал. Иначе точно не успел бы. Я сказал себе: либо я рискую, либо меня выбивают».

Но вообще это был не первый случай за финал квалификации, когда Сайнс нарушил внутренний порядок и выбранную Леклером очередность. Уже на выезде из боксов он опередил монегаска, а на предложение пропустить Шарля отреагировал заявлением: «То, что вы просите меня сделать – немного несправедливо. Вы жертвуете температурами моих шин. Ну ладно. К тому же, я на четвертом, а он – на третьем, я в большей опасности вылета».

А что же было по ситуации по ситуации на треке? Сайнс и Леклер действительно были на третьей и четвертой позициях, но разница между ними заключалась в 0,1 секунды, и у обоих круги выходили за 1,31 секунды

При том ускорении трека любой аутсайдер перебивал их – в конце так и вышло:

Де Врис проехал за 1.30,5 секунды. Аргумент с очередностью от Карлоса заключался исключительно для подтверждения притязаний на первый выезд – чтобы точно поставить время (ведь Шарль выбрал право первого по той же причине).

Аргумент с шинами посерьезнее, но Карлос принес его к использованию сам – когда выехал впереди Леклера.

Да и дальше Сайнс просто воспользовался неразберихой. Фактически оба пилота «Феррари» находились под одинаковой угрозой вылета, но Карлос нарушал командный порядок ради самопродвижения – и воспользовался обстоятельствами для удобной аргументации.

Ситуация на «Сильверстоуне» выглядит продолжением нажима на Скудерию в попытке выбить новый контракт и по возможности повысить статус в топовой команде. Ведь во всех организациях либо уже есть лидер, либо присутствует видение лидерства на много лет вперед – только «Феррари» и Леклер в некотором замешательстве насчет дальнейших отношений. Карлос прямо заявил о желании продлиться перед Гран-при Австрии, и в гонке на «Ред Булл Ринге» уже давил на напарника «более высоким темпом» с не совсем легальными кругами.

Параллельно итальянская пресса инсайдит о попытке Скудерии переговорить с Алексом Албоном из «Уильямса» насчет переезда в Маранелло после 2024-го – по предположению GdS, на смену Карлосу.

«Глупый сезон» у итальянцев с битвой за кокпиты начался на год раньше предполагаемого!

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson / Staff; Tim Williams/Keystone Press Agency/Global Look Press