Все равно на поуле.

Квалифицация к Гран-при Великобритании прямо впрыснула в «Формулу-1» новую дозу сюрпризов: Алекс Албон на «Уильямсе» катал в топ-3 все сессии и взял 8-е стартовое место, «Макларены» приехали на второе и третье…

Поул ушел лидеру чемпионата Максу Ферстаппену – но с приключениями. В первом сегменте он выезжал на круг – а приехал в стену, вызвав панику в боксах «Ред Булл»:

Что же конкретно случилось? Макс вроде бы рулил до полного оборота, но машина не повернула – «Зацепа не произошло»:

Почему же это могло произойти? Сыграть могли несколько факторов:

Во-первых, возможная травма Фестаппена – за день до квалификации он взвешивался с тейпом на руке:

И послеквалификационное интервью давал с ним же:

Может, резкости движения один раз и не хватило для нужного поворота при сложных условиях.

И здесь второй фактор: первый сегмент оказался самым мокрым из трех, и на пит-лейн покапало сильнее всего. Шины действительно могли не «схватиться» сразу после грелок по мокрому покрытию, а дальше Макс уже не смог спасти машину от повреждений.

Третий фактор – абсолютно новые покрышки от «Пирелли»: именно на Гран-при Великобритании итальянский производитель привез шины новой конструкции, и именно с ними связали многие изменения в расстановке сил – включая прогресс «Уильямса» и «Макларена». В третьей практике на «Альфа Таури» Ника де Вриса произошел прокол по неизвестным причинам, и Ферстаппен мог просто не ожидать такого от резины в сложных условиях.

Но машину успели починить, и у Макса все равно поул. Вместе с анекдотичной историей о поездке в стену на ровном месте.

«Ой, думаю, я теперь боюсь выезжать из боксов, – прокомментировал Макс после конца квалификации. – Да просто слишком много тяги оказалось сзади. Такое случается. В последний раз я крепко врезался в стену пару лет назад. Иногда случается. Я и раньше попадал в аварии на пит-лейн, но не в «Ф-1».

Фото: скриншоты трансляции; instagram.com/maxverstappen1