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Что случилось в спринте на Гран-при Австрии: Ферстаппен проиграл мегастарт, но выжал Переса, все сражались до ленточки

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Середняк почти попал на подиум.

Погода взорвала спринт на «Ред Булл Ринге»: дождь смыл весь накат еще ночью, подмыл квалу и превратил сам заезд на 24 круга без запланированных пит-стопов в хаос. На подиум едва не приехал середняк, гонщики «Ред Булл» чуть не столкнулись и схватились за лидерство, а весь пелотон сражался до последних метров.

– Короткая перестрелка кругами для спринта закончилась провалом для «Мерседеса»: Хэмлитона послали в трафик для важного круга, а у Расселла отказала рулевая колонка. Леклера оштрафовали за блокировку Пиастри, а Норрис с Хюлькенбергом просто выдали мегакруги – второй ряд достался им полностью справедливо:

– Боттас единственным выбрал сухие шины для старта под дождем – поскольку осадков ждали только на первые 5 минут. И сразу поехал на пит-лейн за «промежуточными» – покрышки не заработали.

– Перес выиграл старт у Ферстаппена и возглавил пелотон! В третьем повороте они вновь зарубились и с Норрисом – Макс вернул лидерство, Хюлькенберг подхватил позицию, а затем обогнал и Переса.

«Альпин» катапультировался с места, но Алонсо сбил прорыв бывшей команды. Норрис свалился на 10-е – после сильного замедления на низких оборотах включилась антипробуксовочная система, и пришлось перезапускать мотор сцеплением.

– Расселл обогнал Магнуссена в битве за 11-е место, но через пару поворотов Кевин вернул ее! И начал отрываться.

– Леклер с пятого круга то атаковал Окона, то отбивался от Норриса – все в битве за 8-е.

– На 9-м круге Расселл все-таки обогнал Магнуссена вновь и поднялся на 11-е. На 10-м круге за Кевина взялся Хэмилтон – пришлось побороться полкруга.

– К 11-му кругу Перес догнал Хюлькенберга и начал атаки. Через круг Серхио опередил «Хаас».

– На 13-м круге Хюлькенберга обогнал и Сайнс. «Хаас» не выдержал темпа лидеров на подсыхающем треке.

– На 16-м круге Норрис наконец обогнал Леклера, а Расселл заехал в боксы за сликами. До этого они сражались вот так:

– На 17-м круге Стролл тоже обогнал Хюлькенберга и поднялся на 4-е. Нико тут же зазвали в боксы вместе с половиной пелотона.

– На 18-м круге в боксы за сухой резиной зазвали и Леклера, и Албона – Расселл внезапно перепрыгнул их всех и оказался позади Хюлькенберга.

– На 20-м круге Хюлькенберг обогнал Гасли и вернулся в очки – на 8-е место. А на границе топ-10 кипела схватка на 4 машины – Леклер, Хэмилтон, Албон и Боттас:

– На 24-м круге Хюкльенберг обогнал и Норриса с Оконом и вырвался на 6-е место.

Почти догнал «Астон Мартин» – которые внезапно начали сражение!

– Но главный момент финиша – схватка между Расселлом и Оконом: Эстебан удержал 7-е всего на 0,009 секунды.

Да, Ферстаппен жестко отобрал лидерство у Переса в третьем повороте и больше не отдавал. Хюлькенбергу не удалось удержать подиум, но прорвался он действительно здорово. Сайнс – вновь колонна, удерживающая «Феррари» от полного стыда в трудный день:

В спринте очки получает только топ-8, потому однозначный герой дня – Нико Хюлькенберг. Он едва не перевернулся в квале из-за ошибки механика, но затем показал 4-й круг и теперь взял три балла.

Перес тоже набрал важные очки после провала в пятницу – хотя бы Алонсо в общем зачете чуть-чуть отодвинулся:

Вот насколько важны даже пара спринтерских баллов: «Хаас» благодаря Хюлькенбергу обогнал «Альфа Ромео»! Как вам?

До «Макларена» все ближе! «Астон Мартин» же постепенно подбирается обратно ко второму месту Кубка конструкторов.

Гонщик «Ф-1» чуть не перевернулся – наехал на собственное колесо у гаражей! И ответил мегакругом на фэйл механика

Самовынос Переса из битвы за титул «Ф-1»: провалил четвертую квалу подряд, теперь не смог проехать круг без вылетов

Ферстаппен мчится к великим рекордам «Формулы-1». Но так ли страшно доминирует «Ред Булл»?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose

1 комментарий

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batukhan
“Но затем показал четвертый круг» - сильно!!
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