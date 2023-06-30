Заглядываем в компьютер семикратного.

Что может стоять на заставке рабочего компьютере семикратного чемпиона «Формулы-1»? Он хоть и установлен в инженерной комнате для брифингов, встреч, созвонов и обсуждений настроек, однако закреплен за пилотом – конфигурацию комнаты воспроизводят на каждом Гран-при, всю технику перевозят в неизменном виде, она закреплена за человеком (в «Мерседесе» у каждого даже наушники именные), и потому их можно изменять и кастомизировать по своему вкусу.

На Гран-при Австрии смм-щик команды заглянул за плечо Льюиса Хэмилтона – и запостил, что же у него на заставке:

Это кадр триумфа после победы на Гран-при Бразилии 2021-го: Льюис Хэмилтон выиграл после дисквалификации в квалификации и дополнительного штрафа в 5 позиций за установку нового двигателя внутреннего сгорания. Он стартовал последним в субботнем спринте – приехал пятым, начал десятым в воскресенье – и уже к десятому кругу выбрался в топ-3, а вскоре и вовсе прессинговал Ферстаппена в битве за победу. И обогнал Макса на трассе – дважды: в первый раз будущий чемпион мира вытолкал №44 с трека.

После финиша Хэмилтон заполучил бразильский флаг (его отняли у работника трека, приберегшего знамя для Ферстаппена – вернули только через год) и отправился на круг почета для красивых кадров. Один из них – как раз тот, что у Льюиса теперь на заставке.

Сейчас семикратный чемпион – почетный гражданин Бразилии и считает ту победу величайшей в карьере:

«Моя лучшая гонка за все времена. И, вероятно, одна из наиболее особенных гонок в карьере. Я так гордился тем, что мог держать этот флаг на подиуме. Ведь я смотрел новости во время пандемии, читал о множестве ужасающих историй и чувствовал боль людей, которые теряли близких по всему миру – в Бразилии, если я правильно помню, от вируса умерло около полумиллиона человек. И в Бразилии чувствовалась боль, которую испытывает страна.

В юности я много следил за Сенной, всегда любил его, видел моменты, как он держал флаг. И тут я выиграл поул, а потом меня дисквалифицировали за то, что крыло на болиде не соответствовало регламенту на 0,02 мм или что-то вроде того. Ведь эта разница все равно ни на что не влияла.

И в тот момент мне было очень тяжело. Ведь я понимал, что мне нужно выигрывать каждую гонку – и я помню, что в тот момент подумал, что все кончено и теперь я не смогу выиграть чемпионат. И при всей работе, проделанной нами за весь год, я в тот момент почувствовал себя обессиленным.

Но каким-то образом – и в целом мне довольно часто удавалось делать это на протяжении всей карьеры, – мне удалось переключиться. Сказать себе, что нужно идти дальше, что у нас все получится. Что прошлое нельзя изменить, нужно думать о будущем, мы можем справиться. И в результате на следующий день я просто прорвался с последнего места на первое. Уже победив, я увидел, как один из маршалов держит флаг и я взял его. Это был один из самых особенных моментов. И держа флаг на подиуме я просто хотел сказать людям в Бразилии, что я ценю их, как и их поддержку, Айртона. И я надеялся, что тем самым смогу как-то помочь, придать положительный импульс всей нации, хоть я сам и не бразилец. Хотя теперь я им являюсь».

Великобритания же наградила Льюиса титулом рыцаря.

Фото: instagram.com/mercedesamgf1; Gettyimages.ru/Buda Mendes, Peter Fox, Lars Baron