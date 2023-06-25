Энтузиаст спорта и гонок.

Гонка за дополнительном местом в «Формуле-1» закручивается все серьезнее: конец июня принес подтверждения – да, бывшая команда Мазепиных «Хайтек» действительно подала заявку на вступление в Гран-при с 2026-го.

И теперь мы знаем, кто вкладывается – богатейший бизнесмен Казахстана Владислав Ким с состоянием в $4,6 млрд. Он купил 25% акций компании, работающей над проектом под «Ф-1» – еще у нее в портфолио команды в «Ф-2», «Ф-3», «Ф-4», парк машин для Автоспортивных игр и база в британском Сильвестоуне. Все подтверждено на официальном сайте – чтобы, видимо, исключить все возможные сторонние слухи.

Теперь ясно, откуда в паддоке «Формулы-1» мелькали слухи о попытке туманных «инвестором из Казахстана с возможными Мазепиными за спиной» купить за $850 миллионов «Альфа Таури» – похоже, второй командой «Ред Булл» интересовался именно Ким. Видимо, из-за боязни обхода санкций теперь за каждым потенциальным инвестором из Казахстана или Ближнего Востока пресса будет видеть возможность российского участия.

«Хайтек» принадлежал Мазепиным с 2015 года – сперва через менеджера пилота Оливера Оукса (он и команда фигурировали в списке «аффилированных лиц» отчетности «Уралкалия»), а затем и напрямую. Ее покупали для подготовки Никиты – парень дебютировал в ней в «Ф-3» в 2016-м, затем уходил в «АРТ» (поскольку «Хайтек» еще не был глыбой молодежек) и вновь возвращался для кампании в «Формуле-2» уже в собственной команде (программу специально расширили до главной серии).

В прошлом году уже 1 марта после введения санкций ЕС и Великобритании на всю семью Мазепины продали «Хайтек» обратно Оуксу. До сделки акции команды держали еще «Уралкалий» и Fungosa Management (ей принадлежат все торговые марки Никиты), после команда разорвала все сотрудничество с российскими гигантами.

Причем планы о походе в «Формулу-1», кажется, вынашивались уже давно: в объявлении о подаче заявки раскрыто о «20 месяцах планирования и тщательной подготовки на базе в Сильверстоуне».

Ранее инсайдеры из RacingNews365 (очень осведомленный и надежный Дитер Ренкен – работает в паддоке с 80-х и недавно назначен советником президента ФИА по авторспорту и взаимодействию с прессой) сообщали о потрясающем масштабе подготовки проекта «Хайтек» для «Ф-1» под названием Н26:

– Для разработки шасси нанимается штат из 60 инженеров – возглавляют проект бывший инженер «Феррари» по производительности Дэйв Гринвуд и бывший техдир «Ред Булл», «Рено» и «Катерхэма» Марк Смит, главным дизайнером взят бывший инженер «Рено» и «Ред Булл» Кит Барклай, а глава технологий разработки машины – проработавший в половине пелотона Джеймс Кнэптон. Звезд нет, но для «черновой» версии – крайне мощно и амбициозно.

– Работа над шасси H26 уже начата – команду оплачивают уже сейчас.

– Для персонала обещают представить базу в британском Бичестере на 160 тысяч квадратных метров – ее заявляют как «строящуюся», а пока же персонал планируют разместить на нынешних мощностях «Хайтека» в Сильверстоуне. Кстати, у «Альфа Таури» есть английская база в том же Бичестере.

– Штат уже исследует устройство шасси современного «Ф-1» по данных крэш-тестов и нагрузочных проверок других команд.

– Достигнуты принципиальные договоренности с «Мерседесом»: начаты тесты в старой аэротрубе команды на заводе в Сильверстоуне (сейчас ее использует инженерное подразделение команды Mercedes Applied Science). «Хайтек» получит и моторы «Мерседеса», если войдет в «Ф-1».

– В аэротрубе инженерный штаб изучает модели последних двух сезонов для понимания работы современных болидов «Ф-1» – и готовятся к представлению регламента для 2026-го (ожидается в середине 2024-го).

– Вообще ведутся переговоры о превращении «Хайтека» в полноценный фарм «Мерседеса», поскольку восьмикратные чемпионы медленно теряют хорошие отношения с другим клиентом – «Астон Мартин» (по инсайду Ренкена, дружба акционеров команд Тото Вольффа и Лоренса Стролла слегка подостыла из-за прогресса «зеленых» при том же техническом оснащении).

– По признанию одного из подписанных на полноценный контракт работников H26, цель – приступить к подготовке к дебюту сразу же, когда (если?) ФИА подтвердит их заявку.

– На подготовку заявки (до подтверждения) потратили свыше 30 миллионов евро. Также инсайдеры передавали о предложении продажи проекта другим претендентам на вступление. Ким может быть как покупателем, так и первоначальным инвестором. Для сравнения: 24% середняка «Альпин» в то же время проданы ряду инвесторов за 200 миллионов.

К началу лета процесс продвинулся чуть ли не дальше остальных пяти конкурентов за места в «Ф-1» (кроме скандальных «Андретти»). Более того, «Хайтек» четко следует пути «Хааса»: найден патрон («Мерседес» – «Хаасу» помогала «Феррари»), подготовлена база («Хаас» выкупил завод «Маруси», у «Хайтека» есть свой на первое время – до покупки или строительства нового с нуля), а технический штаб у бывшей команды Мазепиных уже сильнее, чем был в самом начале у «Хааса».

Неясным оставался только вопрос финансирования – без его прояснения шансов на Гран-при у «бывшей команды Мазепина» не было, ведь объем подозрений к бывшему менеджеру Никиты виделся слишком большим. «Формула-1» не стала бы заморачиваться с дополнительными проверками при наличии более надежных вариантов (да и шеф серии Стефано Доменикали вместе с боссом компании-владельца «Ф-1» Грегом Маффеем вовсе не считают масштабное расширение обязательным).

Теперь же оснований не пускать Н26 при выполнении критериев ФИА сильно меньше.

А у Кима правда нет связей с Мазепиными?

Владимир Ким – самый богатый бизнесмен Казахстана по версии Forbes: его состояние оценивается в $4,6 млрд. Его главный актив – группа KAZ Minerals, она занимается добычей и переработкой меди (входит в топ-10 мировых производителей) и торгуется на Лондонской и Алмаатинской биржах. Второй похожий актив бизнесмена – «Казахмыс»: тоже занимается добычей и переработкой меди. Также Киму принадлежит банк RBK – восьмой по активам в стране. Также у него в портфеле телерадиокомпания «Тан» и швейцарская авиакомпания по бизнес-перевозкам Comlux Group.

Бизнес-пересечений у Кима и Дмитрия Мазепина с «Уралхимом» и «Уралкалием», похоже, нет.

Владимир учился в строительном вузе Алматы, затем продолжил обучение в Германии и Швейцарии, а вернулся сразу в меднодобыающий «Казахстан-Самсунг» (с него и начал собирать ресурсный конгломерат). Далее он в основном занимался развитием именно медного бизнеса с выводами компаний на IPO в Лондон, а остальные активы заполучил уже в конце 2010-х.

Карьерный трек Мазепина – совершенно другой: минское суворовское, переводчик в Афганистане, руководство рядом банков в Беларуси, а затем переход в нефтехимию – работа в «Сибуре» и сбор химических и газоперерабатывающих заводов в конгломераты «Уралхим» и «Уралкалий». Бизнес Дмитрия почти не выбирался за рубеж.

Единственная потенциальная связь – через основного партнера Кима Олега Новачука: он с 2018-го в руководстве Росконгресса, где участвует и Дмитрий Мазепин. Однако этого недостаточно, чтобы утверждать о возможном наличии договоренностей насчет команды: они всегда могут быть неформально, но пока детально предположить их сложно.

Структуры Кима давно и активно поддерживают спорт: банк RBK спонсирует теннисистку Елену Рыбакину – №3 рейтинга WTA прямо сейчас и победительницу «Уимблдона» 2022-го и легендарного двукратного чемпиона мира по версии всех боксерских ассоциаций Геннадия Головкина (сейчас чемпион только IBO). Банк финансирует турнир Astana Open ATP 500 и сборную Казахстана по теннису.

Ранее структуры Кима поддерживали чемпиона мира по боксу 2005-го и 2007-го и Олимпийского чемпиона 2012-го Серика Сапиева.

Однако все это – образ для Казахстана. Международный бизнес Comlux поддерживает Стефаноса Циципаса – №5 мирового теннисного рейтинга даже поздравлял «ВК» с днем рождения.

В комментарии на сайте «Хайтека» Ким заявил, что всегда интересовался автоспортом – просто покупка акций команды стала его первой гоночной инвестицией. Частичное подтверждение – как раз активность Comlux: она перевозила самые яркие машины за всю историю самого красивого рейда по Италии «Милле Милья» в ОАЭ для выставочного заезда:

Но, конечно, основная часть его бизнеса – внтриказахстанская или ресурсная, и через «Ф-1» их не продвинешь на мировой рынок.

Однако в Казахстане не первый год как-то пытаются подключиться к гонкам – то через строительство гоночного трека и организацию этапа чемпионата мира по мотогонкам MotoGP (пока сорвалось), то через команду в ралли-рейдах. Некий внутренний интерес действительно есть – и тогда рассматривать идею заявки в «Ф-1» можно как венчурную инвестицию. Если сработает – окупится в несколько раз, а не сработает – можно списать и забыть.

Но на подозрения в связях с Россией «Хайтек» в любом случае обречен – хотя бы на первое время.

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель; globallookpress.com/Dppi/Antonin Vincent, IMAGO/HOCH ZWEI; hitechgp.co.uk; Instagram/comluxgroup; Facebook/HitechGP