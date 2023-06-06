И почему Бразилия, Аравия и Китай все еще в календаре?

В «Формуле-1» сорвалось легендарное возвращение – на автодром «Кьялами», Гран-при Южной Африки. Этап присутствовал в календаре с 1962-го, правда, несколько раз выпадал из расписания – то из-за забастовки гонщиков, то из-за апартеида. У страны был даже свой чемпион (Джоди Шектер, «Феррари», 1979-й), а традиция в начале сезона заезжать на автодром близ Йоханнесбурга просуществовала до 1993-го, а затем цены на этапы слишком выросли.

С тех пор чуть ли не каждый год ходят слухи о возвращении «Ф-1» в Африку – и в 2022-м они чуть не стали реальностью: все сорвалось в последний момент из-за небольших финансовых разногласий. В 2023-м, казалось, стороны придут к сделке – по инсайдам из паддока, промоутеры даже согласились на немалый взнос в 50 млн долларов.

Но в июне по всем основным гоночным медиа вроде RacingNews365, The Race и Motorsport прошла одна и та же новость со ссылкой на разные источники: переговоры остановлены, в календарь на 2024-й Южная Африка не попадет. Российский журналист Эльмир Валеев узнал у своих источников, все правда – и действительно, гонки на «Кьялами» не будет.

Из-за «связей Южной Африки с Россией».

До подтверждения в разных источниках в это трудно было поверить: ведь и старые владельцы хотели снова здесь гонять, и новые владельцы «Формулы-1» из американской корпорации «Либерти Медиа» с 2019-го рассказывали о планах на африканский камбэк. Суммарно проект готовили 6 лет и исправили былые ошибки: договорились с правительством, нашли инвесторов, выкупили автодром…

Одним из главных моторов, продвигавших сделку, стал семикратный чемпион «Ф-1» Льюис Хэмилтон – цель «погоняться в Африке» превратилась в важную веху его карьеры:

«Я разговаривал [с руководством чемпионата] о гонке в Майами, следующей я обсуждал ЮАР – вот к чему я стремлюсь за кулисами. Надеюсь, скоро вы все сами увидите.

Гонка в ЮАР – для меня большая мечта. Я знаю, что меня там поддерживают. И я знаю, что там многие люди увлечены «Формулой-1». Так что я делаю все, что в моих силах. Я собираюсь убедиться в том, что гонка пройдет.

Очень важно вернуться туда. В данный момент «Ф-1» приезжает в разные страны, и там ничего или почти ничего не меняется. Серия должна оставлять что-то после себя и помогать развитию общества.

Думаю, Африка – самая важная локация в данном вопросе. Можно привлечь внимание к ней и показать, насколько это красивое место. Не все должно упираться в деньги: люди важны, хотя в бизнесе это не всегда так».

Льюис Хэмилтон (справа) на 90-летии Нельсона Манделы

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен тоже постоянно напоминал об Африке (и напарник его поддерживал):

«Я бы добавил в календарь Южную Африку. Хорошее место. Надеюсь, это скоро случится. Если посмотреть, на каких континентах мы гоняемся, то, конечно, надо заняться Африкой. В данный момент наиболее вероятное место – Южная Африка, поскольку там уже есть автодром, и «Ф-1» туда приезжала. Нам по-прежнему нужна там гонка. Логичный следующий шаг».

Казалось бы, что могло пойти не так? Но вмешалась близость ЮАР и России. Сперва Гран-при не приехал на «Игору-Драйв» под Питер из-за конфликта на Украине, а теперь «Ф-1» решила отложить визит под Йоханнесбург.

О каких связях с Россией речь?

Источники RacingNews365 составили шорт-лист вопросов, из-за которых главный гоночный чемпионат решил не связываться с Южной Африкой.

Самый очевидный – членство в БРИКС: межгосударственном союзе между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. Туда же хотят вступить и страны вроде Ирана, Аргентины, Алжира, Мексики, Саудовской Аравии, ОАЭ и другие. Объединение изначально характеризовалось как «союз самых быстроразвивающихся стран», а главная идея заключалась в невмешательстве в дела партнера, равенства в соглашениях и взаимной выгоде. После блокировки резервов российского Центробанка БРИКС реанимировал Новый банк развития – аналог МВФ.

Претензии к ЮАР по линейке БРИКС заключаются в нежелании осуждать конфликт на Украине и попытки сохранить хорошие отношения – особенно ярко они проявляются в кейсе с саммитом объединения. ЮАР должна была принять его в августе 2023-го, но попала в трудную ситуацию из-за ордера Международного Уголовного Суда в Гааге на арест президента РФ Владимира Путина. ЮАР признает Римский статут и юрисдикцию МУС – и сейчас страна пытается договориться о сокращенном представительстве России на собрании или переносе заседания в Китай.

Также в феврале 2023-го Россия и Китай провели у берегов ЮАР совместные военные учения – они продлились 10 дней при участии 350 африканских военных.

Еще одна точка напряжения – майские заявления посла США в ЮАР о возможных поставках оружия России: «Например, мы заметили нахождение российского грузового судна Lady R в Саймонстауне [военно-морская база ЮАР близ Кейптауна] с 6 по 8 декабря 2022 года. Мы уверены, что оно разгрузило оружие и боеприпасы, когда вернулось в Россию». В ответ президент Южной Африки заявил, что пребывание российского судна в африканском порту не было секретом, фактов никто не предъявил, но открыта проверка независимого судьи.

Позже посол принес извинения, американские журналисты написали о недовольстве его действиями в администрации президента США, но, тем не менее, всего этого, похоже, хватило, чтобы американская «Либерти Медиа» сочла опасность вторичных санкций реальной – и дальше с ЮАР пока решили не связываться.

Почему тогда Гран-при остались у Бразилии, Китая и Саудовской Аравии?

Первый вопрос многих комментаторов под новостями – «а почему тогда «Ф-1» не отказывается от этапов в Китае (не проводился с 2020-го, но контракт подписан минимум до 2025-го), Бразилии, Саудовской Аравии, ОАЭ» – ведь эти страны тоже либо входят в БРИКС, либо хотят вступить, либо активно торгуют с Россией и служат гаванью для российских денег.

Отличия все-таки есть.

Прежде всего, эти страны никто не подозревал в уже совершенных поставках оружия (про Китай, например, американские спецслужбы постоянно повторяют «есть опасения, но нет признаков и доказательств»).

А еще все эти контракты уже подписаны на много лет вперед. Одно дело – разорвать один неудобный контракт даже без немедленной выплаты компенсации из-за санкций (как это было с Россией), и совсем другое – зачищать четверть календаря даже без весомых оснований.

Если бы «Ф-1» решила отказаться от всех этих стран, то даже без учета финансовых вопросов ее руководство только и занималось бы юридическими процессами на ближайшие годы. А ведь перед серией стоит вопрос расширения на две команды, переформатирования расписания для снижения углеродного следа и нового Договора согласия с командами на участие.

С Южной Африкой еще успели заключить контракт – и в сложной ситуации решили отложить идею возвращения. Все-таки спрос на Гран-при все еще приличный: на этап претендуют Руанда и Марокко, а есть еще проекты Мадрида и Кореи.

Но, к слову, идея продления сделки с Китаем тоже кажется «Формуле-1» сомнительной – опять из-за близости к России, а также из-за преследования уйгур.

Сейчас «Формула-1» на подъеме популярности и может позволить себе выбирать что угодно.

Фото: Gettyimages.ru/Pascal Rondeau, Clive Mason; AP Photo/Lefteris Pitarakis, Sergei Chirikov; wikipedia.org