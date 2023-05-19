Привет, веселый Норрис.

Шестой раунд «Формулы-1» в Имоле не состоялся из-за затопивших Эмилию-Романью дождей – и некоторые команды решили компенсировать фанатам нехватку гонок виртуальными турнирами. Например, «Уильямс» организовал свой и собрал туда множество симрейсеров и вратаря «Реала» Тибо Куртуа.

А самым представительным и серьезным предстала инициатива Макса Ферстаппена и его виртуальной команды Team Redline, за которую двукратный чемпион «Ф-1» регулярно катает в онлайн-гонках на выносливость в профессиональных симуляторах вроде iRacing (с подробными физическими моделями машин и треков).

Макс созвал всех лучших симрейесеров Team Redline (там в составе – звезды вроде победителей виртуальных «24 часов Ле-Мана» и «Нюрбургринга», участники виртуальной «Ф-1» и даже победители реальных гоночных звезд на «Гонке чемпионов»), всех ребят из молодежной программы «Ред Булл», чемпиона «Формулы Е» Антониу Феликс да Кошта и выступающего в той же серии Оливер Роулэнд, чемпиона «Ф-2» Фелипе Друговича и резервиста «Альпин» Джека Дуэна.

Похожие вещи Team Redline проводила в пандемию – серию турниров Real Racers Never Quit. В них соревновались как в реальных гонках, полностью серьезно – и сейчас подошли с той же идеей: выбрали самые знакомые для всех или самые простые для быстрого освоения машины («Формула-3», «Мазда» MX-5, «Формула-Форд», «Тотйота» GR86), расписали условия по количеству заездов на этап и условия определения победителя…

Гонки на болиде «Формулы-3» выиграл Макс Ферстаппен, на «Мазде» – японский юниор «Ред Булл» Аюму Иваса из «Ф-2», заезды на малоуправляемых болидах «Формулы-Форд» начались с трех побед Ферстаппена подряд, а затем…

На стрим ворвался еще один почти позабытый член команды Team Redline из «Формулы-1» и лучший друг Макса Ферстаппена в пелотоне Ландо Норрис. Гонщик «Макларена» в последние годы почти забросил профессиональные виртуальные соревнования и предпочитает больше развлекаться на стримах, но во время пандемии он участвовал в соревнованиях Team Redline – и пробился на сервер теперь.

Но совсем не для серьезных гонок с лучшим другом: система отправила его в хвост из-за отсутствия квалификации, и Ландо тут же стартовал еще до сигнала светофора:

Фальстартом Норрис вырвался в лидеры на 20 секунд, но он не настраивал машину на соревнования, да и цели были другие – охота на друга.

«Моя нога соскальзывает с педали тормоза… Могу врезаться! МФ тут. Начинаем, начинаем!»

Крэш с Максом и преследователями, счастливый смех, «Я даже не виноват!». И дальше резка поворотов, страйк во всех подряд, вновь поиск Ферстаппена – «Где он? Да он сзади».

«Макс опять позади. Думаю, на самом деле он меня ждет. Он видит меня! Еду напрямик. Блин, все реально гоняют!»

Когда Норрис вновь потерял Ферстаппена, то опять попытался выносить всех подряд. Но что-то пошло не так.

«Где МФ? А, он во главе этой группы. Ух, у них неприятности. Ну, это была великая гонка, пока не настал конец».

После этого Ландо покинул стрим, и… Все вновь принялись всерьез гоняться, словно ничего и не было. Только победителей «зачета» уже не объявляли.

Зачем же Норрис это сделал? На сриме во время турнира Team Redline и Ферстаппен собирали пожертвования для региона Эмилии-Романьи. Может, Ландо просто решил немного помочь с привлечением внимания – до его появления гонку в лайве смотрели 25 тысяч человек, а на утро число просмотров перевалило за 500 тысяч.

А как вам?