5 маневров!

Кажется, новичок «Макларена» Оскар Пиастри постепенно убеждает всех, почему его нынешняя команда взяла его на смену дорогому и раскрученному Даниэлю Риккардо, а «Альпин» пыталась за него судиться.

В начале сезона Оскар не сильно уступает уже опытному лидеру «Макларена», а на старте Гран-при Майами вообще выдал мастерский рывок на пять позиций за пару поворотов – несмотря на огромные трудности с балансом и настройками болида. C предпоследнего места – сразу вперед Льюиса Хэмилтона на «Мерседесе»:

Вот вся их битва целиком:

Правда, воспользоваться рывком Пиастри не сумел: на пятом круге у его «Макларена» провалилась педаль тормоза из-за отказа электронной системы – из-за чего задние тормоза Оскара постоянно перегревались. Ему пришлось замедляться и менять стиль пилотажа.

«У меня был очень крутой первый круг – главный «лучший момент» уик-энда, мне кажется, – высказался после финиша Пиастри. – Но затем пришлось просто сражаться с трудностями: возникли проблемы с гибридной частью, а к 6-7 кругу система управления тормозами отказала».

Вообще Оскар действительно выглядит крайне сильно для дебютанта даже в слабом «Макларене» – Норрис даже отдельно выделил, что чувствует больше конкуренции, чем от Риккардо:

«Он классно работает под прессингом – это его сильная сторона. Он всегда спокоен, контролирует эмоции.

Оскар подталкивает меня и вынуждает стараться еще больше, чем приходилось в последние несколько лет. Это хорошо не только для меня, но и для команды.

Я бы не сказал, что у нас с Оскаром похожий стиль пилотажа, но комментарии и претензии к машине обычно совпадают. Он приятный парень, трудолюбивый. У него и Дэна есть разные характеры, но все-таки с ним весело. И он подгоняет меня немного сильнее, чем было в два предыдущих года».

И по расчетам The Race, средняя разница в темпе между Норрисом и Пиастри в этом году – 0,313% с круга (без проблем), когда между Норрисом и Риккардо были 0,355%. При этом да, Оскар – дебютант, а весь 2022-й провел на симуляторе и в резерве «Альпин» без активных гонок!

Кажется, за новичком «Макларена» стоит следить повнимательнее?

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic, Panoramic