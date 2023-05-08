Ностальгия и модерн
Блог

Мегастарт новичка «Ф-1» в Майами: с предпоследнего места до обгона Хэмилтона за пару поворотов

Гран-при Майами
Мерседес Мерседес
Ландо Норрис Ландо Норрис
Макларен Макларен
Оскар Пиастри Оскар Пиастри
Формула-1 Формула-1
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Авто Авто

5 маневров!

Кажется, новичок «Макларена» Оскар Пиастри постепенно убеждает всех, почему его нынешняя команда взяла его на смену дорогому и раскрученному Даниэлю Риккардо, а «Альпин» пыталась за него судиться.

В начале сезона Оскар не сильно уступает уже опытному лидеру «Макларена», а на старте Гран-при Майами вообще выдал мастерский рывок на пять позиций за пару поворотов – несмотря на огромные трудности с балансом и настройками болида. C предпоследнего места – сразу вперед Льюиса Хэмилтона на «Мерседесе»:

Вот вся их битва целиком:

Правда, воспользоваться рывком Пиастри не сумел: на пятом круге у его «Макларена» провалилась педаль тормоза из-за отказа электронной системы – из-за чего задние тормоза Оскара постоянно перегревались. Ему пришлось замедляться и менять стиль пилотажа.

«У меня был очень крутой первый круг – главный «лучший момент» уик-энда, мне кажется, – высказался после финиша Пиастри. – Но затем пришлось просто сражаться с трудностями: возникли проблемы с гибридной частью, а к 6-7 кругу система управления тормозами отказала».

Вообще Оскар действительно выглядит крайне сильно для дебютанта даже в слабом «Макларене» – Норрис даже отдельно выделил, что чувствует больше конкуренции, чем от Риккардо:

«Он классно работает под прессингом – это его сильная сторона. Он всегда спокоен, контролирует эмоции.

Оскар подталкивает меня и вынуждает стараться еще больше, чем приходилось в последние несколько лет. Это хорошо не только для меня, но и для команды.

Я бы не сказал, что у нас с Оскаром похожий стиль пилотажа, но комментарии и претензии к машине обычно совпадают. Он приятный парень, трудолюбивый. У него и Дэна есть разные характеры, но все-таки с ним весело. И он подгоняет меня немного сильнее, чем было в два предыдущих года».

И по расчетам The Race, средняя разница в темпе между Норрисом и Пиастри в этом году – 0,313% с круга (без проблем), когда между Норрисом и Риккардо были 0,355%. При этом да, Оскар – дебютант, а весь 2022-й провел на симуляторе и в резерве «Альпин» без активных гонок!

Кажется, за новичком «Макларена» стоит следить повнимательнее?

Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Майами: первая схватка Переса и Ферстаппена колесо в колесо, 9 обгонов Макса по дороге в лидеры

В «Ф-1» редкостно самоуверенный новичок: его не пугает давление и крах предшественника, командой был недоволен еще до тестов

Трудная машина в «Ф-1» – проблема пилота или команды? Насколько гонщик решает? Исследование на примере «Макларена»

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic, Panoramic

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Bakanov
Уау, на софтах против слперников на хардах он стартовал,внезапно, лучше КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ. а еще 2 из 5 отыгранных мест это столкновение Де Вриза и Норриса )) ну прям новичок десятилетия
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladooss S
С детства за Пиастри
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий