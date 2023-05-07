«Вы не можете его ударить, это сэр Джеки Стюарт!»

Любой Гран-при «Формулы-1» в США теперь вызывает огромный наплыв всевозможных ВИП-гостей – и все они идут на стартовую решетку перед гонкой к командам и машинам. Становится немного тесно от них и охраны, а репортерскому штату еще и почти невозможно работать – временами при попытке взять быстрое интервью у прибывшей на прогулку без красной дорожки знаменитости их не пускает охрана.

На последнем Гран-при Майами случилось кое-что похуже. Пока главный комментатор и репортер Sky Sports F1 Мартин Брандл – в некотором смысле международный голос «Формулы-1» и сам бывший гонщик с девятью подиумами – пытался пробиться к Роджеру Федереру, его остановила охрана. На помощь пришел трехкратный чемпион «Формулы-1» и победитель 27 Гран-при сэр Джеки Стюарт – 83-летний завсегдатай паддока и обладатель именного вечного пропуска «всюду» попытался пробиться к Федереру, поговорить с теннисистом и привести его в эфир.

Но охрана не пустила и его! Даже попытались выпроводить!

Но сэра Джеки не остановить:

Затем вмешался Джордж Расселл из «Мерседеса» – в чьем паддоке Роджер и гостил весь уик-энд – всех успокоил:

Комментарии Брандла: «Даже сэра Джеки туда не пускают. Вы не можете побить его, это сэр Джеки Стюарт! Джеки, не лезь ради меня в неприятности, ради всего святого!»

Сам Джеки уже отметил этот момент в запретограме:

«Охрана отлично работала, пытаясь убрать меня обратно за веревки. Давненько мне не приходилось пробираться мимо охранников, но для тебя, Мартин – что угодно».

Представляете, охрана на Гран-при «Формулы-1» не знает чемпионов «Формулы-1» и куда им можно ходить!

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI; instagram.com/sirjackiestewart; instagram.com/racingdementia