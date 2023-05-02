Все подробности.

Медиамашина «Формулы-1» все разгоняется: вслед за документалкой на Netflix, выставкой, собственным Гран-при в Вегасе и бесплатными трансляциями для американской публики на EPSN серия теперь участвует в производстве голливудского фильма для Apple+. В продюсерах – семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и Джерри Брукхаймер («Пираты Карибского Моря», «Плохие Парни», «Армагеддон»), режиссер – автор «Топ Ган: Маверик» Джозеф Косински, главная роль – у Брэда Питта.

Он уже приходил на Гран-при США в прошлом году для знакомства со всеми в паддоке – туда же заглянул и босс Apple Тим Кук (видимо, для заключения сделки с «Ф-1» по съемкам). И все прошло хорошо: «Ф-1» согласилась помочь чем только можно – шеф чемпионата Стефано Доменикали подтвердил невиданный объем содействия:

«Мы уже планируем деятельность, которая должна развернуться по ходу настоящего гоночного уик-энда. Производство начнется во второй половине сезона. Нужно многое предпринять для подготовки, и это впечатляюще: все команды будут вовлечены, пилоты, все. Фантастика.

Все будет по-настоящему. Так что вы увидите, как во время уик-эндов будет что-то происходить».

Это новый шаг роста. Мы действительно считаем, что проект позволит «Ф-1» расти в другом измерении, которое до сегодняшнего дня не было исследовано. Фильмы будут частью того, что мы собираемся строить на будущее для привлечения новой аудитории, а также для инвестиций дополнительных доходов.

Роль Льюиса очень важна. Ему очень нравится проект, и он поможет придать фильму подлинности».

Хэмилтон обещал вообще «лучшее кино о гонках»:

«Я в невероятном предвкушении, надежды очень высоки. Мы намерены создать лучший фильм о гонках из когда-либо снятых: и с визуальной точки зрения, и по влиянию на сердца болельщиков».

Первоначально инсайдеры говорили о начале съемок на Гран-при Великобритании: якобы Питту позволят проехать установочный круг (его проезжают за 1,5 часа до гонки по пути из боксов для формирования стартовой решетки) 9 июля.

Но подробностей не было – вплоть до майского Гран-при Майами. Перед ним в четверг на медиадне Wall Street Journal провел закрытую панель-саммит F1 Accelerate, на которой как раз присутствовали продюссер с режиссером. После нее полетели просто невероятные слухи: якобы под Питта создадут 11-ю команду и выдадут ему настоящий болид, чтобы он поучаствовал в реальных заездах наравне с остальными пилотами.

В эти слухи все поверили, потому что накануне Доменикали добавил немного уточнений:

«Мы уже совсем скоро собираемся начинать съемки на «Сильверстоуне». И, как вы скоро увидите, это будет первый фильм, в котором все будет происходить, по сути, в рамках гоночного уик-энда. С точки зрения производства это будет довольно большое вторжение, нам будет нужно контролировать ситуацию. Но это как раз один из способов доказать, что «Формула-1» никогда не останавливается».

Неужели это правда и 59-летний Питт превратится в гонщика «Ф-1»?

Что известно о проекте: сюжет, машина, реакция на съемки

Конечно, никто бы Брэда при всем уважении не пустил бы в рамки зачетного уик-энда: для этого все же нужна суперлицензия на участие в Гран-при, выдает ее ФИА, а не маркетинговый отдел «Ф-1», и убедить федерацию в необходимости допуска просто невозможно.

Допустимый максимум – выставочные заезды между реальными сессиями вместе с остальными командам (если их уговорят). Вероятно, для этого действительно могут использовать установочный круг – ведь он не зачетный и проходит без замера времени.

Также Питту не дадут и болид «Формулы-1»: все-таки один такой стоит от $10 млн, а управлять таким неподготовленному человеку слишком сложно (если речь не о спокойном прокате на скорости 100-150 км/ч).

Питт получит гибрид болидов «Ф-2» и «Ф-3», стилизованный под современную «Ф-1» – его разрабатывает команда Хэмилтона «Мерседес», и на «Сильверстоуне» уже прошли первые тесты.

По инсайду комментатора французского Canal+ Жюльена Фебро, Питт уже тренируется на трассе «Поль-Рикар» близ Ниццы на машине-аналоге «Ф-2». Цель – накатать к первым съемкам около 1000 км.

Слухи об «11-й команде» частично подтверждаются – в том смысле, что для организации всех заездов, обслуживания болида и оборудования для съемок действительно потребуется отдельная организация. Она и займет собственный бокс – чтобы не мешать соперникам. Зато снимать все собираются до самого конца сезона.

Основной упор предполагается именно на реалистичность съемок обстановки (паддока и работы команд), а также кадров из кокпита: специально для фильма в болид интегрируют самую маленькую на планете камеру с разрешением в 6K – ее прототип разработали на съемках «Топ Ган: Маверик» и 18 месяцев доводили для фильма об «Ф-1».

Вообще режиссер Косински черпает вдохновение в стилистике и подходе фильма «Гран-при» 1966 года – его тоже снимали во время гонок с дублерами в виде пилотов с фантастическими для того времени «бортовыми» кадрами.

Только Питта планируют снимать без дублеров: по признанию Косински, Том Круз предлагал свои услуги для трюков, но пока решили обойтись без него.

Про сюжет пока известно крайне мало: рабочее название – «Апекс», Брэд сыграет ветерана, который возвращается в «Формулу-1» ментором молодого пилота. И здесь как раз за реалистичность и правдивость сюжета и отвечает Льюис Хэмилтон.

«Я не в курсе абсолютно каждой мельчайшей детали плана и всего-всего, что будут делать в паддоке – я больше сосредоточен на проверке сценария, чтобы он был каким нужно, – рассказал семикратный чемпион на медиадне перед Гран-при Майами. – Все это время прямо сейчас я работаю над сценарием.

У нас шикарный и разнообразный подбор актеров. Джозеф сфокусирован на том, чтобы внедриться в спорт как можно глубже. Моя задача – убедиться, что все достоверно, что фанаты увидят подлинность и скажут «в это можно поверить». И еще увидят гонки с другой точки зрения – а не той, что обычно показывают на ТВ. Чтобы показать просто крутой спорт.

Я трачу большую часть времени сейчас на помощь Джо и его команде со сценарием, чтобы сделать все правильно, и наслаждаюсь».

Но не помешает ли такой размах соперникам и вообще обычной работе «Формулы-1»? Шарль Леклер из «Феррари» уже высказался на эту тему:

«В конце концов, одной камерой больше, одной меньше, не думаю, что мы так уж это осознаем. Думаю, для спорта это великолепно, даст нам реально огромную видимость и большой охват людей, которые могут не знать или не сильно интересоваться «Ф-1».

Так они лучше поймут спорт, и более прибыльным способом. С фильмом – это лучший возможный способ. Так что для меня, по крайней мере, это не добавит никакого давления. Как и для кого-то другого, ведь мы уже привыкаем к камерам повсюду».

Фото: Gettyimages.ru/Mario Renzi – Formula 1, Alex Bierens de Haan; East News/Icon Sportswire via AP Images; imdb.com; instagram.com/lewishamilton; globallookpress.com/HOCH ZWEI