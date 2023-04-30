9 комментариев

Обмен панчами по-гоночному.

Кажется, теперь все поняли, зачем «Формуле-1» спринты: чтобы выдавливать из гонщиков слишком рисковые маневры, а потом выводить на эмоции их соперников.

Идеальный пример – спринт на Гран-при Азербайжана: его главным моментом стали кадры напряженного диалога между Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Джорджем Расселлом из «Мерседеса» над пробитым болидом чемпиона.

«Дружище, я не специально. У меня не было сцепления. Я просто заблокировал колеса. Ну правда, посмотри бортовое...» – объяснил Расселл.

«Да, дружище, но ни у кого не было сцепления, нужно оставлять немного места. Ага, конечно, посмотрю. Но ожидай того же в следующий раз, знаешь! Мудак», – ответил Ферстаппен (оскорбление официальные среди срезали, но в эфире оно прозвучало).

Речь – о вот этом моменте со старта: Джордж несколько раз буквально выталкивал Макса в стену с подиума.

В итоге в RB19 действительно образовалось вот это:

Дыра оказалась настолько большой, что механики пошли делать веселые кадры в соцсети во время ремонта:

А в это же время гонщики давали интервью всевозможным медиа – и обстановка слегка накалилась. Заочный диалог начал напоминать обмен панчами.

Ферстаппен упирал на здравый смысл и объяснил эмоции странными оправданиями:

«Я очень уважаю всех гонщиков. Когда речь о первом круге, дело в здравом смысле. Если ты отстаешь по темпу, нет большого смысла так рисковать на первом круге – я бы в любом случае обогнал его в течение нескольких кругов. Можно повредить и свой болид, не только мой. Да, у меня дыра в боковом понтоне, но он тоже мог получить прокол, и его гонка закончилась бы.

Я считаю, что честно действовал во втором повороте, оставил ему место. Он заблокировал колеса. Он сказал: «У меня были холодные шины». Что ж, у всех холодные шины, это не оправдание. Мне не нравится такая реакция, когда говорят «я не сделал ничего плохого» и просто уходят.

Я его не обгонял – он обгонял меня. Я просто пытаюсь избежать неприятностей. Есть две точки зрения. Есть моя точка зрения, есть его.

[На его месте] я бы попытался бороться, но не стал бы сталкиваться с соперником – такого нужно избегать. Может, опыт приходит со временем. У меня были свои моменты, когда я начал выступать в «Формуле-1», глупые ошибки. Может, это часть процесса обучения».

Ответ Расселла?

«Когда Макс только подошел, я подумал, что он скажет что-то вроде: «Хорошая битва, мне понравилась эта борьба». Я удивился тому, что он был так зол.

В тот момент он уже проиграл позицию. Если на апексе в повороте ты находишься внутри – то это твой поворот. Этому учат с восьми лет в картинге. И если гонщик на внешней траектории пытается сопротивляться, то рискует в этой ситуации именно он.

Это был первый круг заезда, на городской трассе – я был в шоке, что он пытается удержать позицию. Это городская трасса, и ему было явно больше терять, чем мне. Но я могу точно так же сказать, снова, что я здесь ради борьбы и побед. Я не собирался махать ему рукой и пропустить без борьбы только потому, что это Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Ни один из контактов не был преднамеренным. И я очень удивился, что он так сильно сопротивлялся, пытаясь удержать позицию, ведь я был внутри.

Уверен, если бы мы поменялись ролями, он был действовал точно так же, как и я. Это гонки. Как бы то ни было, мы взрослые мальчики, а это «Формула-1» – нужно идти дальше. Лично я бы не стал пытаться удержать позицию в такой ситуации – на первом круге гонки по городской трассе.

Макс сказал много разных слов на одну букву… В любом случае, ему было больше терять, чем мне. Он мог просто подождать один круг и с учетом их скорости бы просто проехал мимо меня».

Кстати, в итоге так и случилось!

Но Ферстаппен предсказуемо не согласился, что должен был уступить без борьбы:

«[Обороняться] не разрешено, потому что в болиде принцесса Джордж? Это его проблемы!

У всех свое мнение, но, на мой взгляд, я предоставил ему место, и он должен был просто проехать поворот как обычно. Иногда происходят столкновения колесами. Тоже не идеальная ситуация, но дыра в болиде соперника – это серьезнее.

Без понятия, как в таком случае поступать. Наверное, он ожидает, что я просто заторможу и скажу: «Пожалуйста, проезжай», но такого точно не будет»

Как объяснил бывший пилот «Ф-1», ныне эксперт Sky Sports F1 и глава Комиссии пилотов ФИА Карун Чандок, Ферстаппен действительно оставлял достаточно места…

А Расселл действительно делал все возможное, чтобы избежать столкновения – вывернул руль на 180 градусов…

Вот только было уже поздно: Джордж реально ошибся и принес в поворот слишком много скорости, колеса заблокировались, и контакта не удалось избежать.

Также нельзя сказать, будто «Мерседес» поравнялся c соперником:

Выходит, Расселл действительно пинал чемпиона с дороги – и потому пробил ему машину. Если бы дело было в гонке – все могло закончиться перегревом за 40+ кругов и сходом.

«По понятным причинам он был недоволен этим и высказал Джорджу свое мнение, – оценил жесткую реакцию Макса шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Наверное, хорошо, что он [Расселл] остался в шлеме (смеется). Можно понять эту ситуацию.

Я еще могу смириться с первым поворотом… Во втором была жесткая борьба между крутыми пилотами. [Но в третьем] Джордж просто выдавил его».

Фото: globallookpress.com/Hoch Zwei/Keystone Press Agency