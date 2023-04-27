1 мая исполняется 29 лет с гибели трехкратного чемпиона «Формулы-1» Айртона Сенны – Волшебника, победителя 41 Гран-при и настоящей легенды уже в свои 34. Но самой красивой и грандиозной из всех его побед, наверное, навсегда останется Гран-при Европы 1993-го на «Донингтон-Парке» – когда Сенна под проливным дождем выдал «божий круг» с рывком в лидеры с пятого места в самом начале.

Он уступил срыв с места Карлу Вендлингеру на среднем «Заубере», но тут же последовательно обогнал восходящего Михаэля Шумахера на «Бенеттоне», устроил реванш Карлу, а затем убрал и лидировавшие доминировавшие «Уильямсы» Дэймона Хилла и Алена Проста. На финише Айртон привел больше круга отрыва всем, кроме второго места (Хилл отстал «лишь» на 83 секунды).

Но как же Сенне удался тот великий «божий круг»? Почему он вообще так царил в дождь? Официальный сайт «Формулы-1» поговорил с бывшими соперниками Волшебника по той гонке и техническим штатом некоторых команд – и собрал исчерпывающие объяснения.

«Айртон – «сразу уничтожать всех», никаких «подождать»

«Я подумал: «Ох. Должно быть, это он», – вспоминает Вендлингер, которому изначально удалось подняться на третье место и оказаться позади Проста и Хилла. – С другой стороны, на разогреве я тоже выбирал траекторию справа, потому что она проходила вне основной траектории. На большинстве трасс и в большинстве поворотов в дождевых условиях сцепление с полотном находится обычно как раз вне траектории, потому что трасса все равно не прорезинивается, там нет наката.

Возможно, я просто слишком сильно сосредоточился на машинах впереди, просто спускался с холма и следил за тем, что происходит впереди. Конечно, я понимал, что на основной траектории соперник может быть быстрее, но я никак не ожидал, что он (Сенна) так быстро сумеет пройти этот поворот: на первом же круге, на холодных шинах и с полными баками…

Я отлично это помню, у меня всегда был такой настрой, это свойство характера. И я думал примерно так: «Ладно, это первый круг гонки, шины холодные, баки полные. Посмотрим, что выйдет: постараемся просто пережить первый круг, найти ритм, а дальше будет видно». Когда же ты смотришь первый круг Айртона, то понимаешь, что у него все наоборот – никаких подождать и посмотреть, сразу включайся и уничтожай всех!»

На первых кругах такой гонки все следят, чтобы машины не смыло реками дождя. Кроме Сенны

«Честно говоря, он просто исчез, – вспоминает старт той гонки Жан Алези – начинавший заезд 9-м пилот «Феррари». – Уже по пути на стартовую решетку мы тогда столкнулись с некоторыми трудностями: по трассе просто текли реки. Потому что такое свойство у этой трассы: из-за больших перепадов высоты ты раз за разом натыкаешь на реку, которая течет прямо поперек асфальта. И на двух первых кругах твоя задача – убедиться в том, что болид сможет справиться с потоками воды, тем более с большим количеством топлива на борту.

Так что на первых кругах все старались позаботиться как раз о таких вещах. Все, кроме него! Опять же, на старте дождевой гонки испытываешь странные ощущения: потому что видишь где-то на пять метров вперед. Уже через 50 метров после старта брызги из-под колес создают такой густой белый туман, что ты больше ничего впереди себя не видишь, кроме него.

Все рискуют ради скорости. Возможно, Айртон просто соглашался рисковать больше. Видимость у нас с ним была одинаковой, и, насколько я помню, в тот момент она была близкой к нулевой. Мы не гнали на полной скорости, проезжая по текущим по треку рекам, а вот Айртон летел на полной скорости. Возможно, для Айртона предел риска просто выше».

«Давайте скажем прямо: никто не любит ездить в дождь, когда ничего не видно, – отметил Кристиан Фиттипальди (стартовавший в тот день 16-м пилот «Минарди»). – Да, может, когда ты один на треке, но не так.

Если засунуть меня на старт 25-м при таких условиях – я буду сбрасывать следующий час или что-то около. Он мог подстроиться очень, очень быстро, быстрее кого-либо – и выжимал из этого сколько мог».

«Словно Сенна единственный проснулся и выпил кофе»

«Создавалось такое ощущение, будто все просто уснули, а проснулся только Айртон! – восхитился пилот «Джорджана» и победитель трех Гран-при Тьерри Бутсен (стартовал в той гонке 19-м). – Это было просто блистательно. Не думаю, что хоть кто-то когда-либо делал нечто подобное – настолько все остались под впечатлением. Я наслаждался этим зрелищем и потом пересматривал все несколько раз.

На самом деле, со стороны это выглядело очень смешно. Создавалось ощущение, что Айртон был единственным, кто в то утро проснулся и выпил чашку кофе. Вы не сможете сделать ничего подобного за рулем недостаточно хорошей машины, но Айртон был просто невероятен».

Типичная эмоция от битвы с Сенной в таких условиях

«Я наслаждался моментом, – вспоминал дебютант Рубенс Баррикелло – Сенна менторил будущего напарника Шумахера, но в той гонке юный бразилец стартовал 12-м. – Я прорвался вперед из середины пелотона и на первом же круге обошел нескольких своих кумиров. Когда я обошел Бергера – было просто феноменально. Мне было трудно выдержать все, что на меня столько всего свалилось, столько эмоций.

Я вышел на прямую и начал бороться с Алези. Я был на внутренней траектории и про себя подумал: «Я никогда не позволю себе затормозить раньше него. Нет, он затормозит первым». Я сказал себе: «Да, я сделаю это, я пройду Жана Алези. Пройду Жана Алези!» Тут дело дошло до момента торможения… И я затормозил настолько черт возьми поздно, что если бы Шумахер не понял, что происходит, все бы закончилось очень крупным столкновением. Он смог от меня увернуться, я смог продолжить двигаться обычным курсом и после старта с 12-й позиции закончил первый круг на 4-й.

В какой-то момент гонки я выбрался на второе место. Команда на пит-уолл показала табличкой, что я второй. И тут я увидел позади себя Айртона Сенну. И подумал: «Господи Иисусе, я первый! Поверить не могу, я на первом месте!» А потом я понял, что мне показывают синие флаги и что Айртон вообще-то собирается обогнать меня на круг!».

Почему Сенна так царил в дождь? Секрет Волшебника – его же словами

«Хорошие гонщики обычно сильнее доминируют именно в дождь, – оценил первый гоночный инженер Айртона Пэт Симмондс, в тот сезон работавший c Шумахером. – Думаю, именно в таких условиях в большей степени проявляются мастерство и талант. Вот подумайте: у вас есть машина, на ней бы не менялись шины, не менялась трасса – вы могли бы научиться довести все до автоматизма: доезжая до одной точки нажимаешь на тормоз, доезжая до другой жмешь на газ.

Но на мокрой трассе все совсем не так. Каждый миллиметр асфальта меняет характеристики относительно того, что было, когда ты проезжал там в предыдущий раз. И вот тут тебе нужен весь твой природный талант, нужно настоящее мастерство и чертовски большая уверенность в себе, особенно на первом круге.

Окей, когда ты уже проехал кругов двадцать в таких условиях, то начинаешь чувствовать границы возможного. Да, это не то же самое, что и езда по сухой трассе, ты все еще не можешь делать все это как робот, но ты начинаешь понимать, где границы твоих возможностей. На первом круге ты не имеешь об этом ни малейшего понятия.

Ты просто должен делать это, основываясь на том, что вообще происходит в голове у гонщика, что заставляет его найти невероятное чувство баланса, невероятно чувствовать машину, невероятное понимание того, как себя ведет твоя машина. Я думаю, тот круг по «Донингтон-Парку», вероятно, показал, что в этом он был чуть лучше всех остальных».

«Его отличали совершенно фантастические контроль машины и чувство сцепления с трассой, – подтвердил главный разработчик монокока того «Макларена» Мэтью Джефрис. – И он просто пользовался этим, превращал других на его фоне в пешеходов. Я помню, как во время этой гонки находился дома и смотрел заезд по телевизору, думая: «Боже, мы видим действительно нечто особенное».

Он был хорошо известен своим уникальным стилем пилотажа и своеобразной манерой нажатий на газ. Но то, как он пользовался этим и в дождь – и то, как он чувствовал сцепление машины с трассой в дождевых условиях, – при этом смотрясь значительно лучше других профессионалов, с которыми соревновался, с моей точки зрения ставит его на очень высокую ступень пьедестала почета.

Это была если не лучшая его гонка, то точно где-то рядом. Я был на «Сильверстоуне» в 1988 году – и погода была по-настоящему мерзкой, не видно было вообще ничего. После гонки он пришел на базу команды, в конструкторское бюро. И я спросил его: «Как ты вообще справляешься в таких условиях, когда практически ничего не видишь?» А он ответил: «Ну, ты просто должен доверять боковой разметке, белым линиям по бокам трассы ».

Он смотрит на боковые линии, ограничивающие трассу, никогда не предполагая, что прямо перед ним кто-то может остановиться на треке. Тут необходима просто невероятная смелость и невероятное чувство восприятия вкупе с гоночным талантом, чтобы демонстрировать такую скорость и демонстрировать такое время на круга, почти все время смотря по сторонам!»

Как же это работало? Сенна раскрыл основу своего подхода к пилотажу в фундаментальном интервью для Motor Sport Magazine – у нас есть его перевод:

«Для меня в случае цели на расстоянии в 300 метров без подсказывающих точек — с ними намного проще — это работает так: нужно заранее определить максимальную скорость для проезда критического момента. Это целиком упирается в визуализацию. Затем уже включается реакция — ощущения от рук, ног и тела. С этого момента все выполняется на автоматизме. Дальше будешь реагировать в соответствии с визуальной точностью оценки, пока не достигнешь цели.

Способность правильно оценивать ситуацию и есть та самая вещь, позволяющая выступать на самом высоком уровне. Если ты не полностью сконцентрирован на этом, то страдают и способности к визуализации. Это приходит при достижении психологического равновесия».

Но это было не бесстрашие – Айртон старался не переходить грань.

«Я внезапно осознал, что давно вышел за пределы относительной безопасности. Нигде не осталось какого-то запаса. Как только эта мысль ударила мне в голову, я моментально замедлился. У меня не было в этом необходимости, и я гнал совсем не на том же уровне, на котором езжу постоянно. Я не понял тогда и не совсем полностью понял до сих пор тот уровень.

Я замедлился, неспешно добрался до боксов и остановился. Тогда сказал себе: «Сегодня был особенный день. Этого достаточно. Ты больше не поедешь сегодня на трассу, потому что лезешь в ту зону, которую не совсем понимаешь и в которой уязвим. Ты едешь больше бессознательно». Я не мог представить такой пилотаж в безопасной и комфортной манере».

Это Сенна сказал о легендарном круге на Гран-при Монако 1988-го – на котором выиграл поул и привез второму (напарнику Алену Просту) почти 1,5 секунды.

Тот круг считается одним из величайших в истории «Ф-1» – как и схватка под дождем на «Донингтон-Парке».

Источник: официальный сайт «Формулы-1»

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewiit, National Motor Museum/Heritage Images, Paul-Henri Cahier; globallookpress.com/Grand Prix Photo/AFLO