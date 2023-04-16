Фавориты «Ф-1» махнулись ролями.

На старте Гран-при Австралии случился почти незаметный на первый взгляд момент, который, однако, ярко продемонстрировал динамику развития личностей в «Формуле-1».

Да, это Хэмилтон с тычком в борт прорвался мимо Ферстаппена в битве за второе место – а Макс позволил. Да еще и необычно осторожно затормозил перед поворотом – сильно раньше обычного: так №44 и получил вообще шанс на маневр.

Для обоих такая манера сражения колесо в колесо – совершенно нетипичная. Раньше именно Макс соглашался даже на столкновение, если ему не уступят – пример мы видели буквально недавно на Гран-при Бразилии в ноябре 2022-го:

Тогда Макс получил штраф в 5 секунд и прокомментировал ситуацию весьма однозначно: «Если вы спросите у меня, поступлю ли я еще раз так же – абсолютно. У меня не было намерения сталкиваться, но когда ты в борьбе чувствуешь, что тебе просто не оставляют места – да, тут контакта не избежать».

Теперь же Макс нарушил слово и отступил – только возмутился по радио: «Он вытолкнул меня с трека. Я был впереди на апексе, а он меня вытолкнул».

Хэмилтон тоже в прошлом атаковал по-другому – обычно отступал в опасных ситуациях:

Контакт между ним и Максом на Гран-при Великобритании 2021-го – скорее ошибка и просчеты семикратного, чем последствие намеренной банзай-атаки. В Италии в 2021-м вообще скорее Макс пробовал фирменный подход «обгона через испуг», а в столкновении с Алонсо на Гран-при Бельгии 2022-го Хэмилтон скорее забыл об осторожности при схватке в середине, чем намеренно кого-то выдавливал.

Но в Австралии все пошло совсем по-другому: Хэмилтон явно намеренно рванул до конца, а Ферстаппен не менее осознанно сдал позицию – вообще редчайший поступок для Макса!

«У нас есть новые установленные правила, согласно которым если ты находишься на внешней траектории и на апексе находишься впереди соперника, тебе обязаны оставлять свободное место на выходе из поворота, – прокомментировал Макс. – В моем случае, как мне показалось, соперники так не делали. Потому что мне приходилось буквально избегать столкновений.

Я подниму этот вопрос на брифинге пилотов, хотя с другой стороны мне не хочется раздувать из этого большую проблему. Просто мне кажется, что если правила написаны определенным образом, их нужно таким образом и соблюдать».

Даже обычно строгий советник «Ред Булл» Гельмут Марко, с иронией воспринимающий отступления, поддержал протеже:

В битвах на старте Макс делал то, что должен был. «Мерседесам» было нечего терять, поэтому они пошли в атаку. А как вы знаете, когда Макс и Льюис оказываются рядом на трассе, обычно начинают лететь искры. Макс был абсолютно прав, когда решил не рисковать, ведь он борется за чемпионат».

Сторонние наблюдатели тоже заметили изменения – например, репортер Sky Sports F1 Тед Кравитц:

«Меня восхищает, что сейчас роли полностью поменялись в сравнении с сезонами «Мерседеса» и Льюиса Хэмилтона с 2014-го по 2021-го – тогда он понимал, что у него быстрейшая машина, и должен был действовать осторожно.

Появился выскочка Ферстаппен, который бросил вызов и хотел занять его место. Теперь вызов бросает Хэмилтон, говоря Ферстаппену: «Я готов на любые риски». Хэмилтон осознает, что не выиграет титул в этом году, если не случится что-то по-настоящему странное. Поэтому он может агрессивно сражаться с Ферстаппеном и понимает, что тот, вероятно, будет вынужден уступить».

Однако сам Хэмилтон не считает момент с Максом особенно жестким или рискованным:

«Мне показалось, все прошло вполне неплохо. Макс затормозил раньше, я затормозил позже. Я целиком занял внутреннюю траекторию, и мне показалось, что мы оба оставили друг другу достаточно места на трассе. Я не выталкивал его с трассы, а Макс не поворачивал в меня, никаких касаний между нашими болидами не было. Просто гонки. В целом я очень доволен».

Только касание все-таки было:

Жалобы на доминирование «Ред Булл» – якобы сильнее, чем «Мерседес» в прошлом

А еще Хэмилтон на второй сезон побед «Ред Булл» уже завел постоянное обсуждение их доминирования:

«Я еще никогда не видел настолько быстрой машины «Формулы-1». В те времена, когда мы («Мерседес») были быстры, мы не были настолько быстрее остальных. Думаю, это самая быстрая машина «Ф-1» из тех, что я видел, в особенности если сравнивать с остальными командами. Макс сегодня проехал мимо меня просто на огромной скорости. Я даже не пытался его как-то заблокировать, помешать, настолько велика была разница в скорости.

Конечно, я понимаю, что зрители хотят видеть плотную борьбу. Но что имеем – то имеем. Это не моя проблема и не моя вина.

Вероятнее всего, «Ред Булл» продолжит развиваться. Некоторые машины выходят на плато – в какой-то момент прибавить больше нельзя. Но, может, «Ред Булл» способен. Это отличая команда и, уверен, она продолжит добавлять прижимную силу. Мы просто должны сделать все возможное, чтобы не отстать слишком сильно».

«Это, конечно, очень льстит, особенно учитывая некоторые болиды, которые в недавнем прошлом пилотировал Льюис» – ответил шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«Я совсем не согласен. Я финишировал в 20 секундах от Чеко [Переса] и Макса [Ферстаппена]. Он (Хэмилтон) и Росберг были в минуте впереди в 2014 и 2015 годах, – напомнил Фернандо Алонсо. – У него короткая память, стареет».

А что же ответил Ферстаппен?

«Думаю, если посмотреть на статистику, эти заявления неверны. Мы не доминируем так, как «Мерседес» в некоторые сезоны. Я не придаю особого значения такому, это ни к чему не приведет.

Что бы мы ни делали, «Мерседес» был таким доминирующим на протяжении восьми лет. Мы пытались сократить отставание – это единственное, что ты можешь предпринять».

Действительно, Хэмилтон выиграл 81 гонку из 111 с 2014-го по 2021-й, Средний его отрыв его болида в квалификациях и близко не сравнился бы и нынешнем преимуществом Ферстаппена – пока «Ред Булл» везет по 0,224 секунды, «Мерседес» в 2020-м отрывался на 0,877 секунды, в 2016-м – на 0,679 секунды, а в 2019-м – на 0,2 секунды.

Средний отрыв на финише пока лучше у «Ред Булл» (29,7 секунды), но у «Мерседеса» в 2014-м было 25,6 секунды, а в 2020-м – 18 секунд.

Откат для Хэмилтона, взросление для Ферстаппена

Хэмилтон явно сделал шаг назад и вернулся к настройкам эмоционального и агрессивного гонщика – которым как раз и был до 2017-2018-го. Например, вспомните его более ранние маневры вроде атаки на Баттона на Гран-при Канады 2011-го:

Льюис успокоился после ухода Росберга и получения в напарники Валттери Боттаса – стал пилотировать намного сдержаннее и расчетливее, рисковал все реже и предпочитал собирать максимум доступных результатов. Но второй год подряд без однозначно победной машины превращает расчетливого чемпиона-рекордсмена обратно в любителя риска.

У Ферстаппена – обратная картина. После нового бунта на Гран-при Саудовской Аравии против команды и напарника действующий чемпион внезапно переключился в режим максимально взрослого и опытного пилота – словно лидеру «Ред Булл» не 25 лет, а не меньше 35. Меньше всего ожидаешь этого от парня, еще недавно печально убегавшего от медиа после неудачного уик-энда в Сингпуре.

Можно ли будет вообще победить Ферстаппена, не страдающего от импульсивных ошибок?

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic; eastnews.ru/WILLIAM WEST