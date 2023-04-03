Теперь гонки «Ф-1» останавливают даже из-за гравия на треке, но аварий только больше. Спросили судью, в чем смысл

Безопасность наоборот.

3 красных флага, 3 старта с места, рестарт за автомобилем безопасности – звучит как описание напряженной и интересной гонки «Ф-1» с серьезными инцидентами и захватывающими поворотами событий.

Но на самом деле это был обычный Гран-при Австралии – но поставивший под сомнения необходимость зрелищных, но столь опасных рестартов с места. А некоторые правила даже сами судьи при расследовании инцидентов потребовали пересмотреть.

Первая остановка гонки: из-за гравия, наполовину убранного уже болидами

Все началось с вылета Алекса Албона: «Уильямс» ударил в барьер, скатился на трек и принес за собой тучу пыли и гравия.

Через круг гонку остановили красными флагами для очистки трека от гравия – именно так звучала официальная причина.

Однако в реальности гравий уже к моменту перерыва убрали с траектории болиды соперников:

Вот и глава Ассоциации пилотов Гран-при Джордж Расселл обратил внимание:

«Останавливать гонку красными флагами было совсем необязательно. Да, очевидно, что на трассе оказалось много гравия, но гоночная траектория при это была совершенно четкой. В прошлом мы гонялись и в гораздо худших условиях. Это напоминает предыдущее решение на Гран-при Саудовской Аравии, когда вылетевшая машина находилась далеко за пределами трассы.

Так что я даже не знаю, что сейчас происходит с некоторыми решениями дирекции гонки. Мы все стараемся работать вместе с ФИА, чтобы улучшить ситуацию, но это, судя по всему, будет той еще задачей».

Зачем же выбрали красный флаг? Как вообще принимается это решение? Спросили у национального комиссара Коллегии спортивных комиссаров Гран-при России (КСК – именно так официально называется судейский орган в автогонках) Георгия Андреева.

«Как вообще гоночная дирекция определяет, когда нужно давать флаги?

Если есть возможность убрать быстро и более-менее безопасно, то виртуальный сэйфти-кар. Если убирать дольше, то дают обычный автомобиль безопасности. Если много работы и сильно перекрыта трасса, то красный флаг. Гоночный директор принимает решение по ситуации.

Первый красный флаг – забота о безопасности пилотов и маршалов, от которых требовалась уборка трассы от гравия и обломков после столкновения Албона с барьером. Хотя, в теории, можно было бы провести работы в режиме сэйфти-кара, но это более опасно».

Однако решение дать неоднозначный красный флаг привело к новой опаснейшей ситуации: машины просто разлетались друг от друга в тот же гравий – настолько хорошо их «притормозил» лидер – Хэмилтон.

Зачем он это сделал? Чтобы «упаковать» пелотон и меньше ждать на решетке остальных, теряя температуру шин.

Тем не менее, никого не наказали! Обнаружилась серая зона регламента. Ведь рестарт – не то же самое, что и движение за автомобилем безопасности: тогда темп задает сэйфти-кар, а в случае подготовки к рестарту – лидер. Вот лидер и задал – ведь никаких ограничений не прописано.

«Стюарды пришли к выводу, что частью проблемы являются правила, разрешающие лидеру самостоятельно задавать темп даже в условиях движения от пит-лейн к стартовой решетке. Резюмировали они предложением в будущем пересмотреть соответствующие статьи регламента», – объясняет Андреев.

Просто повезло, что закончилось без аварий в моменте, никто не повредил болид и шины и не завалил рестарт.

Вторые красные флаги: формально – верные, но без оценки последствий

Во второй раз гонку остановили на 55-м круге – когда «Хаас» Магнуссена ударился о стену и разлетелся по всей прямой.

Паузу вызвало огромное количество обломков – некоторые даже перелетели через забор и попали в фанатов. На трассе их тоже оказалось немало.

«Вторые красные флаги тоже могли бы быть заменены режимом сэйфти-кара, но и в этом случае гоночная дирекция решила придерживаться более безопасного сценария. И это тоже не является ошибкой.

А вот последовавший за этим рестарт с места привел к крайне негативным последствиям, создав почву для столкновений на изношенных шинах под самый конец гонки».

В самом деле: вышел завал из трех аварий, четырех сходов, двух вылетов в гравий:

Итог – новый красный флаг и все-таки финиш за автомобилем безопасности, поскольку на новый старт с места дистанции не осталось.

Как же так вышло? Просто гоночная дирекция, похоже, недооценила обстоятельства стартов в самом финале Гран-при: у гонщиков почти нет свежих шин, другое освещение мешает реакции, и повторение «упаковки» пелотона как на первом рестарте уже может привести к серьезным последствиям.

«Машина безопасности ехала слишком медленно. В результате шины на болидах просто остыли, – объяснил завал советник «Ред Булл» Гельмут Марко еще до вердикта стюардов о диктовке темпа лидером, а не сэйфти-каром. – При этом у всех были разные комплекты резины. У кого-то был свежий «софт», у кого-то уже использованный, у кого-то к тому моменту вообще не осталось комплектов «софта».

«Круг перед рестартом вышел настолько медленным, что у вас не получилось прогреть шины, – отметил и Ландо Норрис. – А с холодными шинами вы заблокируете передние колеса в первом повороте. Но все пытаются сделать это позже остальных, потому и происходят ошибки».

Холодные шины могут «выстрелить» и без ошибок – например, Логан Сарджент вынес Ника де Вриса на торможении, а после финиша давал интервью в легком шоке:

«Последний рестарт выдался странным. Я тормозил так же, как и на двух предыдущих стартах. Но нажал на педаль, и все произошло мгновенно: оба передних колеса заблокировались, и я ничего не мог поделать».

«Шины были недостаточно прогреты, а еще мы ничего не видели из-за солнца, – указал на вторую проблему Серхио Перес. – На последнем рестарте мне пришлось уворачиваться от Пьера Гасли – в первом повороте была нулевая видимость».

Как же гоночная дирекция это допустила?

«Современная «Ф-1» настолько запротоколирована, что все официальные лица стараются неукоснительно следовать регламенту и рекомендациям федерации, – объяснил Андреев. – В сложившейся ситуации наиболее логичным вариантом был бы рестарт с ходу. Не зрелищно, зато безопасно.

ФИА не рекомендует заканчивать гонку под сэйфти-каром, и все пытались этого избежать. Также федерация рекомендует проводить рестарт с места. До следующей гонки месяц, можно попробовать поправить регламент и дать больше свободы гоночному директору в принятии решений, он этого заслуживает».

Но последнее вряд ли произойдет после скандала на Гран-при Абу-Даби 2021-го, когда виновным в хаотичном финише признали именно гоночного директора.

Фото: formula1.com