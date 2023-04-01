Хотели построить 20 – остался один.

Перед первым заездом дебютного сезона новых российских гонок на выносливость РСКГ СМП Эндуранс произошла авария – один из двух быстрейших болидов BR03 под управлением Виктора Шайтара словил техническую неисправность (неофициально говорили об отказе тормозов) и на полной скорости улетел в барьеры «Сочи Автодрома»:

Источники первого видео и второго видео

Пресс-секретарь РАФ Мария Мельникова описала в личном телеграм-канале свидетельство очевидца: удар оказался такой силы, что у Шайтара треснул шлем. К счастью, Виктор обошелся без серьезных травм – его увезли на МРТ шеи для проверки, но по первым впечатлениям только ушибы и подозрение на сотрясение мозга.

А вот что осталось от его машины:

Шайтар еще легко отделался, а вот BR03 явно пойдет на списание. Починить такое быстро просто нереально – и экипаж в составе еще и бывшего пилота «Ф-3» Александра Смоляра снялся с трехчасовой гонки на выносливость.

В итоге остался только один BR03 – под управлением бывших гонщиков «Ф-1» Сергея Сироткина и Виталия Петрова:

И на нем во время трехчасовой гонки тоже ломался тормозной рычаг.

Во время презентации в мае 2021-го обещали как минимум 12 таких машин до конца года, и свою серию. При запуске СМП Эндуранс анонсировали прямое сражение с международными конкурентами вроде «Мерседеса» GT3.

Только к 2022-му едва сделали второй, а теперь вообще остался один. Проект готовили как «вершину автоспорта страны и задел для русского «Ле-Мана», но не срослось.

Сборка всех доступных технологий под рассказы о «двух годах разработки» и «собственном шасси»

Прототип – творение инженерного BR Engineering Бориса Ротенберга, компания разрабатывала и собирала прототипы и машины для собственной программы «СМП Рейсинг» – команды в международных гонках на выносливость и заездов в России.

Правда, собирали его словно из всех известных и доступных технологий и деталей, внезапно объявившихся в распоряжении BR: например, двигатель поставили девятилетней давности – V8 из «Мировой серии «Рено». Когда-то она была быстрее «Формулы-2» и считалась второй по уровню в мире после «Ф-1», впала в кризис еще до начала 2010-х.

«Двигатель использовали в Мировой серии «Рено» девять лет назад, это еще 2013 год был. 3,5 литра. По сути, это та же версия мотора – просто с некоторыми доработками – 420 л.с. Даже чуть больше – иногда 450 л.с. выдает. Максимальная скорость по расчетам – 310 км/ч», – комментировал Сироткин.

Оттуда и странная форма корпуса – словно вышел гибрид прототипа и болида с открытыми колесами и традиционными боковыми радиаторами.

Например, на других шасси класса LMP3 «воздухозаборники» сделаны совсем по-другому:

Но по-другому нельзя из-за компоновки мотора и требований к его охлаждению – а свои быстрые болиды с полностью открытыми колесами и началом днища у шасси BR делать явно не осилил бы. Пришлось искать компромисс из доступных технологий.

Руль при этом – из молодежных серий: такой же используют в «Ф-2» и «Ф-3» – тоже по описаниям Сироткина.

Однако делали машину по правилам LMP3 – аналог «Формулы-3» в рейтинге прототипов «Ле-Мана» с соответствующими мощностями и требованиями.

«По сути, это «ле-мановская» машина в миниатюре, – описывал результат Сироткин на первых гонках в 2022-м. – Здесь активная аэродинамика. При этом машина простая. Она не вся карбоновая, поэтому она весит чуть больше, чем «ле-мановская». Здесь стальная конструкция – причем достаточно стандартная: двигатель, подвески… Ничего особенного нет – обычные, отработанные годами схемы.

Тормоза здесь не карбоновые. Обычные стальные тормоза – поэтому, конечно, их надо охлаждать. С другой стороны, с точки зрения пилота, на стальных тормозах ехать проще: легче понимать, как они себя ведут».

Однако уже тогда возникали вопросы к аэродинамическим формам – например, к вот этому вырезу на днище:

«Это неидеальное решение с точки зрения аэродинамики: чем у тебя больше днище и чем оно более плоское – тем лучше, – комментировал Сироткин. – Не знаю, почему у нас исторически сложилось, что есть такой вырез».

Действительно загадка – посмотрите на болид старой «СМП Формулы-4»: там похожие формы, но днище все-таки на месте.

Вообще во всех молодежных сериях там есть днище – потому что такова логика конструирования болида для максимизации прижимной силы. Но эта же часть болида обычно самая сложная и дорогая.

Именно простота и доступность заявлялись главной фишкой на самом старте – ее декларировал главный конструктор BR Engineering Алекс Маджуло:

«Автомобиль максимально адаптирован для российских погодных условий и российских трасс. Также хочется отметить доступность и ремонтопригодность. Машина достаточно проста и недорога в обслуживании.

Наша концепция – минимальная стоимость при максимальных динамических характеристиках. Получилась надежная по всем параметрам штука, которая может выдержать шесть часов гонки до смены тормозных колодок».

Миллиардер и владелец компании Борис Ротенберг презентовал болид с тем же подходом – но дополнительно упирал на собственную разработку: «Работа велась два года. Идея в том, чтобы эта машина была доступна, безопасна и быстра. Куда это выльется дальше – посмотрим.

Взяли те узлы из BR1 и BR01 [предыдущие спорткары компании], которые можно было применить в этой машине и которые сделали бы ее и надежнее, и в то же время доступнее. Шасси полностью российское. Силовой блок – от «Рено», но и его в теории можно сделать самим, не проблема. Весь инжиниринг наш».

Сообщалось о привлечении к разработке студентов российских профильных вузов, собирать BR03 планировалась на производственной базе в Подмосковье.

Проблемы в позиционировании – даже на презентации не могли определиться, для чего машина

На первом появлении прототипа в Сколково звучало много уверений в ее светлом будущем – на его основе планировали создавать серию российского «Ле-Мана». Казалось, весьма логично для машины по спецификации LMP3 и для привлечения частных команд.

«Одна из наших дальнейших задач – создание серии гонок на выносливость на одинаковых машинах: монокубка «СМП Рейсинг», – рассказывал на презентации Ротенберг. – Это будет соревнование равных возможностей, где на первый план выйдут мастерство пилотов. Регламент этого соревнования не будет зависеть от организаторов за границей. Это будут настоящие быстрые российские гонки на выносливость! Этакий российский «Ле-Ман».

Наша задача – сделать автомобиль доступным. И уже сейчас он гораздо более доступен, чем те машины, которые едут в российском чемпионате в похожем классе».

Видимо, внутри структуры уже тогда не было нормального видения будущего чемпионата – потому что главный конструктор Алекс Маджуло высказал немного другую идею:

«Пилоты на BR03 будут выступать в моноклассе. Что-то наподобие русского NASCAR. Раньше я относился скептически к этой идее, но проект BR03 меня переубедил. Я с интересом смотрю на концепцию гонок по типу сток-каров. Для этого мы должны максимально снизить себестоимость машины вместе с ценой, а потом насытить чемпионат запчастями. На данный момент их нехватка как раз является одной из проблем при использовании гоночных машин из Европы».

А у пилота «СМП Рейсинг» Михаила Алешина промелькнула вообще третья концепция – не совсем сток-кары и не совсем на базе уже существующей серии.

«Абсолютно новый чемпионат, монокатегория, в которой будут соревноваться только такие машины. У команд будет возможность дорабатывать BR03. Болид предназначен не только для профессионалов, но в принципе для всех людей».

Однако параллельно с обещаниями «народного» класса Алешин впечатлял и чистыми скоростными перспективами: «BR03 будет самым быстрым российским кольцевым автомобилем в истории».

Что же случилось после?

Первый BR03 так и не получил десяток братьев-близнецов до конца года – более того, в 2022-м его выставляли на Russian Endurance Challenge фактически как тестово-обкаточный образец. А в 2023-м его выставили против GT3 и целой плеяды другой доступной техники от Mitjet до «Маруси» GT – лишь бы категория вообще вышла.

Прототип, похоже, неспроста берет в реальности 250 км/ч вместо заявленных максимальных 310 км/ч – судя по инциденту с Шайтаром, достижение даже таких скоростей опасно для конструкции и тормозов. О вопросах к конструкции знали и изучали ситуацию по обкаткам в REC. Новый подкласс создали-таки после сезона без инцидентов, но теперь вопросы вновь возвращаются.

Насколько безопасен франкенштейн из разных деталей? Насколько все-таки внятно их сшили? Куда пойдет проект дальше, учитывая санкции и другие ограничения? Увидит ли все-таки Россия «самый быстрый кольцевой болид в истории»?

Фото: brengineering.ru; t.me/sergeysirotkin_official; SMP Racing