Подал заявку на вступление.

С самого начала 2023-го в «Формуле-1» горит интрига насчет грядущего расширения: Международная Автомобильная Федерация запустила тендер на возможное принятие двух команд. Одну из заявок подал «Хайтек» – и его же называли одним из главных претендентов на покупку другой команды: «Альфа Таури».

Во всем мире сейчас точно особенный интерес к «Хайтеку», поскольку это бывшая команда Никиты Мазепина – принадлежала семье с 2015 года через менеджера пилота Оливера Оукса (он и команда фигурировали в списке «аффилированных лиц» отчетности «Уралкалия»). Через год Никита дебютировал в ней в «Ф-3», затем уходил в «АРТ» (поскольку «Хайтек» еще не был глыбой молодежек) и вновь возвращался для кампании в «Формуле-2» уже в собственной команде (программу специально расширили до главной серии).

В прошлом году уже 1 марта после введения санкций ЕС и Великобритании на всю семью Мазепины продали «Хайтек» обратно Оуксу. До сделки акции команды держали еще «Уралкалий» и Fungosa Management (ей принадлежат все торговые марки Никиты), после команда разорвала все сотрудничество с российскими гигантами.

Однако слухи из мира гонок заставляют сомневаться в полном разрыве: Оукс якобы помогал Мазепину с созданием британской команды «99 Рейсинг» (чей логотип подозрительно напоминает логотип и название ивент-агенства Никиты) для гонок в «Азиатской серии «Ле-Ман». Также источник слухов о продаже «Альфа Таури» – немецкий AMuS – проинсайдил и о поддержке заявки «Хайтек» туманными инвесторами из Дубая (а там живет Никита – и там он гонялся в «Азиатской серии «Ле-Ман»).

Похоже, на случай срыва покупки второй команды «Ред Булл» «Хайтек» не забросил и идею с самостоятельной заявкой – и даже далеко в ней продвинулся. Один из самых авторитетных и старых журналистов паддока «Формулы-1» Дитер Ренкен на страницах нидерландского RacingNews365 поделился инсайдом об огромном объеме уже проделанной подготовительной работы.

Масштаб реально поражает!

– Для разработки шасси нанимается штат из 60 инженеров – возглавляют проект бывший инженер «Феррари» по производительности Дэйв Гринвуд и бывший техдир «Ред Булл», «Рено» и «Катерхэма» Марк Смит, главным дизайнером взят бывший инженер «Рено» и «Ред Булл» Кит Барклай, а глава технологий разработки машины – проработавший в половине пелотона Джеймс Кнэптон. Звезд нет, но для «черновой» версии – крайне мощно и амбициозно.

– Работа над шасси H26 уже начата – таков предполагаемый год дебюта, но команду оплачивают уже сейчас.

– Для персонала обещают представить 40-акровую базу в британском Бичестере – ее заявляют как «строящуюся», а пока же персонал планируют разместить на нынеших мощностях «Хайтека» в Сильверстоуне. Кстати, у «Альфа Таури» есть английская база в том же Бичестере – может, проект хотел выкупить только ее, а не всю организацию?

– Штат уже исследует устройство шасси современного «Ф-1» по данных крэш-тестов и нагрузочных проверок других команд.

– Достигнуты принципиальные договоренности с «Мерседесом»: начаты тесты в старой аэротрубе команды на заводе в Сильверстоуне (сейчас ее использует инженерное подразделение команды Mercedes Applied Science). «Хайтек» получит и моторы «Мерседеса».

– В аэротрубе инженерный штаб изучает модели последних двух сезонов для понимания работы современных болидов «Ф-1» – и готовятся к представлению регламента для 2026-го (ожидается в середине 2024-го).

– Вообще ведутся переговоры о превращении «Хайтека» в полноценный фарм «Мерседеса», поскольку восьмикратные чемпионы медленно теряют хорошие отношения с другим клиентом – «Астон Мартин» (по инсайду Ренкена, дружба акционеров команд Тото Вольффа и Лоренса Стролла слегка подостыла из-за прогресса «зеленых» при том же техническом оснащении).

– По признанию одного из подписанных на полноценный контракт работников H26, цель – приступить к подготовке к дебюту сразу же, когда (если?) ФИА подтвердит их заявку.

То есть процесс уже сейчас явно обошелся очень дорого и продвинулся чуть ли не дальше всех конкурентов (кроме скандальных «Андретти» с американскими командами). Более того, «Хайтек» четко следует пути «Хааса»: найден патрон («Мерседес» – «Хаасу» помогала «Феррари»), подготовлена база («Хаас» выкупил завод «Маруси», у «Хайтека» есть свой на первое время – до покупки или строительства нового с нуля), а технический штаб у бывшей команды Мазепиных уже сильнее, чем был в самом начале у «Хааса».

Остается только вопрос: кто же за это платит? Неужели правда владелец «Уралхима» и «Уралкалия» нашел обходной путь?

Пресс-секретарь РАФ, Мария Мельникова в личном телеграм-канале поделилась схожим инсайдом: якобы интерес Мазепиных на месте.

«У меня состоялся интересный разговор с «неназываемым источником», близким к Д.А. Мазепину. Речь шла о том, что Дмитрий Аркадьевич не оставил идеи завести в «Формуле-1» свою команду и готов вложиться в новый проект, имея свободные средства. Особенно актуально это сообщение выглядит на фоне двух новостей.

Первая касается того, что Никита Мазепин выиграл в международном суде апелляцию против запрета на участие в «Формуле-1». Таким образом он теперь имеет возможность вернуться в чемпионат.

Что касается «Хайтек», то упорно говорят, что Оукс является просто доверенным лицом Дмитрия Мазепина и осуществляет все операции под его руководством. С этим же коррелирует информация и о сотрудничестве с «Мерседесом» – мы помним, как Никита неоднократно участвовал в тестах этой команды».

Так и есть: Мазепин-младший до перехода в «Хаас» в 2019-м проводил тесты в Барселоне за «Мерседес», показал лучшее время и породил мемы «Мерседес» такой быстрый, что в нем выигрывает даже второсортный пилот «Ф-2» и «Режим Мазепина» на чемпионском моторе. Также немецкая команда организовывала для Никиты много частных тестов – связи действительно были.

Выходит, все складывается, и у России может вновь появиться как бы своя команда «Формулы-1», хоть и под британским флагом и лицензией?

Не совсем: у Мазепиных еще видятся проблемы.

Трудности: финансирование и токсичность

На самом деле Никита пока не выиграл апелляцию по снятию санкций – он одержал победу только на первом заседании по обеспечительным мерам по этой апелляции. Ему повезло проскочить с аргументами, надавить на жалость и убедить суд в необходимости временной приостановки ограничений – чтобы соревноваться прямо сейчас.

Выиграет ли он реальную апелляцию – пока неизвестно. Продержится ли на топовом уровне до 2026-го – тоже неизвестно. И ему все еще запрещено пользоваться отцовской поддержкой в любых переговорах.

К тому же, весь мир знает, как и после чего Мазепины попали под санкции. К тому же, весь мир в Drive To Survive отлично увидел, как Никита хорош на треке и какая с ним приходит токсичность. Любые переговоры или связь с ними будут тщательно исследовать и разбирать как регуляторы, так и журналисты.

Также никуда не делся и вопрос денег. «Свободные средства» Мазепиных – это сколько? Ведь покупку «Альфа Таури» оценивают в $700 миллионов, да и вхождение в «Ф-1» с нуля вряд ли обойдется дешевле. Во-первых, база завесит на 200 млн, столько же сейчас требует вступительный взнос (который хотят поднять до 600 млн), да и платить три года подряд штату в 60 человек? Это точно больше нынешнего годового бюджета «Хайтека» в 10-15 млн.

Как же Мазепины сумеют инвестировать в предприятие Оукса такую сумму? Да, «Формула-1» не слишком внимательна к происхождению капитала (например, мир так и не знает, кто же реальный владелец выкупившего «Уильямс» фонда Dorilton Capital), однако Дмитрий же все равно остается под санкциями. Как же спрятать от ограничений не десяток миллионов долларов, а сразу 700? Риск вторичных санкций тоже никто не отменял.

Допустим, через Дубай можно провести некоторый капитал, но дальше возникает вопрос: а у них точно хватит? Все состояние Мазепина-старшего «Форбс» в 2015-м оценивал в 1,3 млрд, а в 2021-м – в $800 млн (и с тех пор оно вряд ли выросло!). По карману ли собственная команда калийной семье?

Тогда, вероятно, Мазепиным придется искать партнеров: спонсоров или инвесторов. И здесь возвращаемся к теме токсичности – интересно, кто же на это может пойти?

Конкуренты крайне сильны

«Хайтек» явно выбрал путь сильнейшей и самой подготовленной заявки – и у них действительно получилось. Но тендер на расширение объявлен для двух команд, а в списке уже четверо претендентов: еще «Андретти» с «Кадиллаком» и «новой базой больше, чем у «Феррари», азиатская «Пантера» и внезапный новый проект бывшего менеджера чемпиона мира Жака Вильева Formula Equal.

Перебить их будет сложновато.

«Андретти» – самая известная гоночная огранизация Америки с огромным заводом за спиной. Если «Формула-1» не примет ее заявку, то, по-хорошему, у остальных шансов еще меньше.

«Пантера Азия» представляет перспективный азиатский рынок, хоть ее планы и выглядят еще сомнительнее, чем «Хайтек».

Formula Equal – самый внезапный и достаточно могучий конкурент. Он возник из тени только недавно, но, оказывается, открыт еще в 2018-м под руководством Крэйга Поллока – бывшего менеджера чемпиона «Ф-1» 1997-го Жака Вильнева. Они вместе с BAT уже запускали команду «БАР» – потом ее выкупила «Хонда», а теперь мы знаем ее как «Мерседес».

У Поллока не слишком внушительная репутация в паддоке, но зато он подошел к конструированию команды со стороны модной повестки – презентовал планы по полной гендерной равномерности: «Концепция и идея заключалась в том, чтобы построить команду «Формулы-1» с 50 процентами мужчин и 50 процентами женщин. Если речь о существующем коллективе «Формулы-1», сделать это крайне трудно. Гораздо легче начинать с чистого листа».

У проекта, кажется, есть возможные инвесторы – госфонд Саудовской Аравии, спонсирующий национальную гоночную федерацию и собственный Гран-при. Глава Федерации принц Аль-Абдулла Аль-Фейсал упоминал о варианте с собственной командой, в «Ф-1» уже сейчас целая куча аравийских спонсоров (от вездесущей Aramco до банка AlBilad), а сам Госфонд даже предлагал купить всю «Ф-1».

«[Проект в случае успеха станет] первой командой «Формулы-1», которая по-настоящему находится вне Европы. Она должна быть построена с нуля в стране Персидского залива, такова наша цель. Это долгосрочный проект, не краткосрочный», – подтверждал Крейг. Такие амбиции высказывали только саудиты.

Аравия – намного более понятный инвестор для «Ф-1», и тема команды вполне подходит последним инициативам серии (например, запуску чемпионата для девушек F1 Academy и внутренним программам гендерного равенства).

ФИА и «Формуле-1» можно даже не заниматься болезненными комплаенс-проверками «Хайтека» – можно просто посетовать «извините, места кончились».

В таком случае у Оукса останется более простой вариант покупки «Альфа Таури». Или, на самом деле, штат в 60 инженеров отлично подходит для создания мегакоманды для гонок на выносливость и «Ле-Мана» – куда, судя по всему, и направляется сейчас Никита.

Фото: globallookpress.com/Dppi/Antonin Vincent, Panoramic/Keystone Press Agency; instagram.com/HitechGP; Gettyimages.ru/Mark Thompson