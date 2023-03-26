Шансы на реванш вообще есть?

«Феррари» сейчас – главная загадка «Формулы-1».

С одной стороны, Шарль Леклер две квалификации подряд выдавал времена в пределах 0,3 секунды от поула с явными возможностями к улучшению, итальянцы построили лучший мотор и здорово ускорились на прямых и быстрых поворотах. Еще команда провела больше 2000 отработок пит-стопов и наконец сделала рывок вперед – теперь у Скудерии стабильно быстрейшая бригада, (пока) не путающая шины.

С другой же стороны мотор Леклера сломался дважды уже на первом Гран-при, и на втором этапе Шарль отбыл штраф за перерасход компонентов. Силовую установку сменили и Карлосу Сайнсу – полноценные флэшбэки 2022-го! Вместе с фееричными радиообменами, на которые гонщики реагируют в стиле «да такое раньше надо говорить!»

Но самое печальное для тифози – нереальное падение гоночного темпа. Если даже к концу 2022-го «Феррари» больше не могла сражаться с «Ред Булл» наравне, то хотя бы опережала «Мерседес» – теперь же впереди оказались не только восьмикратные чемпионы, но и «Астон Мартин».

«Прямо сейчас темп болида не соответствует нашим ожиданиям, – честно признался Сайнс после этапа в Аравии. – Мы думали, что будем быстрее. Нам казалось, что мы будем в одном темпе с «Мерседесом» и «Астон Мартин».

Мы не можем держаться в одном темпе с лидерами и понимаем, что машина совсем не такая, как нам хотелось бы. Сложно найти что-то позитивное, когда мы на шестом и седьмом месте – особенно когда на последнем отрезке остальные просто улетели вперед.

Мы были четвертым по скорости. Нужно понять почему и стать лучше. Мы выступили на двух разных треках – и на обоих у нас не очень хороший темп. Думали, что нагоним «Мерседес», что мы быстрее. Думали. что мы в порядке – но сегодня это не так.

Это в принципе касается всей машины. Проблемы сохраняются и в «грязном» воздухе. У нас были небольшие сложности. Если уже в «чистом» воздухе у нас перегреваются шины, то представьте себе вот что: мы просто съедаем их заживо. Чтобы показывать приличные времена, нам нужно быть в «чистом» воздухе.

Думаю, в этом вся суть – обидно, но это важно понимать. Сейчас мы не можем сотворить чудо и ускорить развитие болида. Но я знаю, что команда работает на пределе, чтобы привезти обновления, и, конечно, они улучшат наш темп».

В квалификациях эта машина – однозначная вторая сила с притязаниями. В гонках – проигрывает по 1,5 секунды с круга, сжирает покрышки со страшной силой и застревает в лимбе между топами и серединой пелотона (возглавляемой «Альпин»). Это вообще как? Какая из двух машин – настоящая?

Проблема «Феррари» – в перебалансировке после радикальной зимней пересборки

Корень нынешних страданий Скудерии – в попытке найти «серебряную пулю», которая точно все поправит, вместо спокойной эволюции концепции шаг за шагом. Именно эмоциональное стремление в один рывок догнать «Ред Булл» и вызвало новые трудности.

Просто оно наложилось с необходимостью «поднять» днище машины на 15 мм из-за правки регламента, направленного на борьбу с подскоками. При этом болид Скудерии первую половину 2022-го подпрыгивал достаточно сильно – подвеска не справлялась с кочками и галопированием из-за сильного присасывания днища к треку. Гонщики терпели, но после внедрения директивы о контроле за подскоками балансировать машину оказалось намного сложнее.

Вообще весь прошлый год Скудерию все сильнее и сильнее зажимало в тиски: итальянцы начали формально быстрейшеми, однако уже на первых Гран-при «Ред Булл» с перевесом все равно выигрывал по скорости на прямых из-за более эффективного шасси. После снижения веса болид Ферстаппена укатил вперед, а слабая надежность мотора потребовала у «Феррари» урезки мощности. Максималка упала еще сильнее, в попытках угнаться за «Ред Булл» на прямых итальянцы снизили прижимную силу – и параллельно с работой по контролю за подскоками вскрылись проблемы с окном настроек, износом шин и балансом. «Феррари» оказалась перед дилеммой скорости в поворотах и беззащитности на прямых – а побеждать с такой машиной можно только в случае большого преимущества в темпе, когда не нужно отбиваться или атаковать.

Потому к 2023-му «Феррари» подошла с масштабной и немного противоречивой задачей: и увеличить прижимную силу через контроль стабильности днища (просто не позволять ему больше движения вверх-вниз), и улучшить эффективность шасси для снижения лобового сопротивления и ускорения на прямых.

Решение выбрали не менее радикальное: новую жесткую подвеску сзади и полную переделку подвески спереди. Она сильно «занижала» профиль машины и действительно повысила эффективность: машина здорово ускорилась на прямых (+10 км/ч по сравнению с F1-75 при той же аэродинамической загрузке).

Также подвеска теперь держит шасси как можно выше в любом месте круга и на любой скорости – даже на торможениях. Конструкцию и кинематику заточили именно под это.

Но расплата за возврат к идее «машины-ракеты» оказалась суровой: сложности в поворотах и ухудшение общего баланса. К тому же, из-за абсолютно новой подвески машина фактически вышла «чистой» с точки зрения подбора настроек – их пришлось искать заново, ведь остальная концепция перешла из 2022-го почти без изменений.

«Феррари» потратила на это все тесты и два первых Гран-при, но, похоже, нашла настройки только для быстрых квалификационных кругов – потому Леклер действительно сильнее всех угрожает «Ред Булл» по субботам.

Но на длинных отрезках с большой топливной загрузкой меняется и распределение массы – а вместе с ней и баланс. Причем по ходу заезда горючее сжигается, машина облегчается и вновь немного меняет поведение. И у Скудерии явно сложности с поиском сбалансированных настроек, при которых не проседали бы либо отрезки с большей загрузкой, либо финишные броски с меньшей массой.

Причем нельзя сказать, будто SF-23 получилась хуже F1-75: в Бахрейне средний темп алых машин был выше примерно на 0,003 с круга, в Саудовской Аравии прибавили даже 0,01 с круга. Вот только соперники уехали еще сильнее: ближайший по прогрессу – «Хаас» с прибавкой в 0,66 секунды, даже «Мерседес» ускорился на секунду, «Ред Булл» снял 0,9 секунды.

Однако пока соперники могут атаковать, думать о стратегии и реализовывать амбиции, «Феррари» просто переходит в режим экономии и скрещивает пальцы, молясь о финише.

В чем же может крыться проблема? Еще в Бахрейне утечки от инженеров «Феррари» в FormulaUno Дукессы описывали поведение машины как «даже с максимальным углом атаки антикрыльев недостаточная поворачиваемость не уходит полностью». Следовательно, дело в механическом сцеплении передних ведущих колес – а за него отвечает именно подвеска.

Тем ироничнее, что прогресс на прямых все равно не помог достать «Ред Булл» – который подошел к развитию машины с эволюционной точки зрения и продвинул эффективность шасси куда-то на уровень Юпитера.

Машина правда не подходит Леклеру?

После тестов Дукесса инсайдил: новые свойства болида не подходят стилю Леклера и меньше бьют по Сайнсу. И на Гран-при Саудовской Аравии Шарль действительно так и не сумел приблизиться к Карлосу для атаки – выходит, «Феррари» вновь подвела №16?

Леклер действительно и раньше не любил болиды-ракеты, поскольку его стиль более реактивный и предполагает контроль над нервной задней частью. Упрощенно говоря, Шарль любит немного избыточную поворачиваемость – когда может выбирать такие траектории, чтобы разгоняться в самой ранней точке и укрощать машину в случае переоценки ее возможностей.

Недостаточная поворачиваемость лишает такого козыря: с ней нужно точнее работать педалями и уметь ждать нужного замедления. С такими машинами любимые траектории Шарля трудно воспроизводимы, а при попытке разгоняться по-своему монегаск уходит в сторону битвы с техникой вместо выжимки из нее максимума.

Шарль любит контролировать поведение машины во всех фазах поворота, а не бороться с рулем до апекса, а затем ждать и корректировать траекторию после него. Он предпочитает диктовать машине траекторию сам, уже затем отвечая на последствия, а не справляться с промахами мимо желаемого направления.

То есть он все еще умеет пилотировать болиды с недостаточной поворачиваемостью и его талант не превращается в тыкву, но эмоциональной отдачи намного меньше, и он остается без главных суперсил.

«SF-23 нужно пилотировать совсем по-другому, – признавался Шарль после финального дня тестов. – Я пробовал несколько различных стилей и нахожу нужный путь, но над этим еще нужно работать».

И действительно, любовь Сайнса к недостаточной поворачиваемости – не миф. Он сам подтвердил при последнем визите на официальный подкаст «Ф-1» Beyond The Grid в марте 2022-го.

«Предпочитаю машины с недостаточной поворачиваемостью. У меня на самом деле достаточно агрессивный стиль – скажу так, я могу заставить машину вращаться вокруг поворота. Рулем, педалями… Могу ее повернуть. Дайте мне такую машину – и не беспокойтесь, я ее поверну.

А когда мне дают машину с избыточной поворачиваемостью – у меня она вращается как сумасшедшая, надо сперва ее стабилизировать.

Последние 0,2-0,3 секунды всегда получаются из адаптации – анализа данных и пилотажного стиля. Подхода, торможения, работы рулем. А последняя 0,1 секунды – всегда где-то в другом измерении».

И тем не менее, Сайнс даже с такой машиной говорит о проблеме с покрышками, а по радио высказывается в стиле «если я сейчас начну атаковать, то не доеду до финиша». Страдают оба.

Есть шанс на возвращение в топ?

Нельзя точно понять, есть ли в новой концепции и подвеске «Феррари» то, что от нее хотят – однако пока боссы Скудерии не списывают сезон.

«Думаю, да, «Ред Булл» еще можно догнать, – высказался после второго этапа Вассер. – Мы по-прежнему должны стараться. Я считаю, неправильно размышлять об отставании, о том, способны ли мы его устранить и так далее.

На мой взгляд, картина вполне ясная. У машины большой потенциал, но она недостаточно хороша в сравнении с «Ред Булл», потому что мы не всегда можем извлекать максимум.

Мы знаем, где надо прибавить, в этом и состоит ДНК нашего спорта. Мы понимаем, что нужно сделать, и продолжим работу. Можете не сомневаться, я в своем офисе буду трудиться как проклятый».

Пока такие признаки действительно есть: по инсайду итальянского Motorsport, «Феррари» на ближайшие Гран-при привезет новую заднюю подвеску – для изменения доступных опций в балансе, избавления от последних редких подскоков и спуска днища еще ниже. И в дополнение – новые понтоны и даже днище.

Эти апдейты, может, и не катапультируют Леклера к «Ред Булл» сразу же, но точно помогут Скудерии лучше понять их машину и главные ее ограничения. «Мерседес» шел в прошлом году той же дорогой – и к концу сезона добрался до битв за победы.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason; REUTERS/Hamad I Mohammed, Giuseppe Cacace