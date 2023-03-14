Побеждает лучший баланс скоростей на прямых и в поворотах.

«Ред Булл» выигрывает, даже когда у двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена ломается болид: трансмиссия подвела №1 в квалификации, и он остался лишь 15-м, но его напарник Серхио Перес все равно спокойно взял поул с неизменным отрывом в 0,15 секунды от «Феррари».

Причем после клетчатого флага не оставалось сомнений: если бы Макс ехал финальные попытки до конца, то точно привез бы мексиканцу минимум 0,3 секунды – как на всех практиках и Гран-при Бахрейна. Соперники даже не смогли посеять сомнений в возможности отвоевания поула у «Ред Булл».

А ведь и Ферстаппен, и «Ред Булл» уверяли: в Саудовской Аравии разрыв будет поменьше, чем в Бахрейне. На деле же все вышло не так – из-за свойств автодрома.

«Джидда» – длиннейший и самый быстрый городской трек современной «Ф-1». Он очень плавный, здесь много скоростных отрезков и связок, здесь недавно переложили асфальт – покрытие одно из самых низкоабразивных в календаре, оно почти не изнашивает шины.

Вот сравнение его качества с полотном бахрейнского «Сахира» от технического эксперта DAZN и F1TV Альберта Фабреги:

На таких треках командам намного проще настраивать болиды и искать баланс между прижимной силой и максимальной скоростью, поворотами и быстрыми отрезками. Потому пелотон теоретически «сближается» – все машины приводят как можно ближе до стадии «лучшая версия из аэротрубы и симулятора». Именно на треках вроде «Джидды» болиды выступают на теоретическом пике возможностей – если, конечно, выдерживают экстремальный перегрев и резкие порывы ветра, особо сильные в это время года в Аравии (это важнее, чем кажется – новые машины к такому очень чувствительны и легко теряют прижимную силу)!

Шанс помериться возможностями болидов в принципе, без опоры на широту настроек, с самыми длинными скоростными отрезками, позволяет сопоставить максимальный уровень каждой по эффективности их творения – по превращению мощности мотора в прижимную силу без вреда для скоростей на прямых.

И как раз одна картинка с быстрейших пятничных кругов продемонстрирует превосходство одной машины даже сильнее результата квалификаций:

Да, Макс Ферстаппен на RB19 взял почти все скоростные отрезки с быстрыми и скреднескоростными поворотами – где эффективность машины играет наивысшую роль.

Данные замеров GPS на всех отрезках трасс с официального сайта «Ф-1» показывают то же самое: «Ред Булл» – лучший быстрых поворотах с огромным заделом и в топ-4 с минимальными отставаниями во всех остальных частях трека.

Это как раз вопрос баланса и аэродинамической эффективности шасси – в Милтон-Кейнсе построили болид, генерирующий максимальное количество прижимной силы с наименьшим вредом для максималки. У других команд баланс непременно куда-то сдвигается – либо требуется больше крыльев для лучшего прогрева шин и ускорения в поворотах при потере пары км/ч на прямых, либо приходится жертвовать прижимом ради дополнительного буста на быстрых отрезках.

Вот, например, соотношение эффективности по скоростям на прямых относительно средних скоростей на кругах из третьей практики – крайне показательно:

Как же «Ред Булл» это удалось? Просто чемпионы 2022-го – по сути единственные в пелотоне, кто не не занимался радикальной перестройкой или доделкой болида (как «Феррари», «Мерседес», «Макларен», «Альпин», «Астон Мартин»….)

И в 2023-й команда Ферстаппена и Переса вошла с доработкой уже известных и проверенных фишек и аэродинамического концепта. У RB18 не было проблем в 2022-м, кроме некоторой ненадежности, перевеса и недостаточно стабильной платформы в самом начале чемпионата, их исправили уже к середине года, и для нынешнего сезона можно было просто продолжать докрутку.

И «Ред Булл» даже не помешало сокращение ресурсов на разработку машины за превышение расходов в 2021-м – настолько беспроблемной оказался концепт!

«Хорошая новость в том, что у нас нет фундаментальных проблем, на решение которых могло бы уйти очень много денег и времени, – признался шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Нам в течение 12 месяцев придется иметь дело со штрафом (на ограничение расходов и времени работы в аэродинамической трубе). Это повлияет и на развитие нынешней машины, и на разработку машины следующего года. И в условиях штрафа хороший старт сезона был крайне важен.

Все в команде сосредоточены на достижении максимальной эффективности в работе. Потерянное в аэродинамической трубе мы отыграли за счет дополнительной мотивации».

В чем же заключалась докрутка RB19? В эволюции днища в ответ на правку правил, придуманных для борьбы с подскоками на прямых: важным элементом поддержания стабильности аэроплатформы стало умное «крыло-лезвие».

А в остальном – радикальное расширение старых идей: теперь у «Ред Булл» – самый большой «туннель» для перенаправления воздушного потока под понтонами над дифузор:

Именно эти детали и помогают сохранять и усилять «обтекание» корпуса, снижая его лобовое сопротивление – ведь основная часть прижимной силы по-прежнему генерируется под днищем. И вся «надстройка» над ним фактически служит как раз для сокращения лобового сопротивления, создаваемого колесами, кокпитом и моторным отсеком – обязательными и неуменьшаемыми вещами в современной «Ф-1». «Мерседес» пытается делать это через «усушку» боковых частей и системы охлаждения, «Феррари» – через радикальное рассечение воздуха и снятие всего сопротивления с задней части, а «Ред Булл» выбрал более полный подход с точки зрения активации всей площади корпуса в совершенный аэродинамический конструкт.

Гран-при Саудовской Аравии доказал: пока подход «Ред Булл» работает лучше всех.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason