Мастер-класс «Феррари» по презентациям машин «Ф-1»: полная фанов спецтрибуна, моментальная обкатка, шутки и пафос с гимном

Лучшее шоу года.

Презентации для сезона «Ф-1» 2023-го – одни из самых унылых и бесмыссленных за последние годы. Почти все они проходят по одному и тому же сценарию: десятки минут идут бесконечные расшаркивания перед каждым спонсором, команды хвалят себя и обещают выступить еще лучше, а потом нам быстро показывают ливрею под видом реальной машины – а роль «макета» исполняет прошлогодняя версия или шоукар.

Чего только стоит громкая презентация «Ред Булл» в Нью-Йорке: чемпионы всячески старались всех заинтриговать намеками на нечто серьезное (даже назвали шоу Season Launch вместо привычного Car Launch). Сюрприз испортил «Форд», который объявил о сотрудничестве с «Ред Булл» за полчаса до презентации, а мероприятие посвятили больше команде, чем новому партнеру – даже босс «Ф-1» Стефано Доменикали резко передумал выступать (ведь он пришел на шоу исключительно ради «Форда»).

В качестве гостей «Ред Булл» пригласил спортсменов своей программы из других видов – которые не очень разбирались в «Ф-1» и не могли ничего внятно сказать по теме. И в финале показали прошлогодний болид (даже ливрея почти та же).

Мы, конечно, ранее писали о подобной тенденции, и теперь формальная демонстрация машины практически нормализовалась!

На фоне других «Феррари» совершила чудо и провела отличную презентацию – можете заценить по ссылке все 50 восхитительных минут. (к сожалению, встраивать не позволяет, но в России доступно). Только посмотрите на самое начало: тифози дружно исполнили итальянский гимн – и не где-то, а в самом Маранелло, на треке «Фьорано» (личном тестовом автодроме Скудерии).

Для шоу собралось аж 500 человек – и это без учета приглашенной прессы! Причем это же заводской испытательный полигон – в обычное время там нет вообще никаких трибун. Эти строили специально под презентацию.

В начале «Феррари» также решила дать фанатам немного поностальгировать: один из ведущих – бывший пилот «Ф-1» Марк Жене – поприветствовал всех с площади имени Михаэля Шумахера. Жене находился рядом с домом, в котором тщательно осматривали все болиды семикратного и где был его офис.

Через минуту после представления ведущих появились пилоты – Карлос Сайнс и Шарль Леклер. Они поприветствовали всех зрителей классным проходом вдоль трибуны – и даже давали пять:

Нового руководителя «Феррари» Фредерика Вассера тоже представили со вкусом: Жене брал у него интервью в окружении фирменных роскошных спорткаров.

А дальше самое невероятное: после показа первых изображений болида нас перенесли к боксам, где Сайнс беседовал с ведущими, пока Леклер готовился к тестовому выезду!

«Феррари» единственная за много лет воспользовалась разрешением на 15-километровый демонстрационный заезд в рамках презентации – и отлично справилась: сразу после демонстрации машины в павильоне вместе со студийными кадрами SF-23 тут же проехала и по треку.

Командное радио подключили к динамикам на трибуне, так что все отлично слышали впечатления Леклера прямо с трассы и его весьма живой разговор с Сайнсом.

Карлос: Лорд Персиваль (Сайнс придумал это прозвище Леклеру благодаря полному имени монегаска – Шарль Марк Эрвэ Персиваль Леклер; испанец назвал его «лордом» за любовь фанатов – Sports.ru), как машина? Тебе нравится?

Шарль: Привет, приятель! Можно я проеду еще один круг?

Карлос: Нет, нет, нет. Давай в боксы – теперь моя очередь.

Шарль: Ощущения от болида хорошие. Думаю, это отличное начало – поскольку я уверен, что мы самые быстрые на треке. Хороший знак как никак.

Карлос: Да, ты сейчас идешь на первом месте.

Шарль: Первое место, детка!

Презентация привела фанатов в восторг – в соцсетях одни лишь радостные отзывы и просьбы всегда делать такие презентации.

«Феррари» всегда восхитительна в начале сезона – посмотрим, как сложится дальше в этом году. Но надеюсь, лучше, чем в прошлом»

«Лучшая презентация на свете»

«Просто одна из лучших – если не самая – презентаций за этот год. «Феррари» победит»

«Надеюсь, другие команды возьмут на заметку… Вот что действительно нравится фанатам «Ф-1»! Наблюдать за болидом на трассе».

Если будете пересматривать запись на ютубе, увидите сами с какой скоростью летят восхищенные комментарии – их без преувеличений тысячи. У действа уже 1,2 млн просмотров и 44 тысячи лайков, каждый комментарий под роликом – восхищенный. Наверное, даже первые победные гонки 2022-го не встречали с таким же энтузиазмом, а для презентаций новых машин «Ф-1» это и вовсе какой-то абсолютно невиданный космос.

Уникальность презентации отметили и в самой «Феррари».

«Думаю, получилось здорово, – сказал Карлос Сайнс, – и я позволю себе похвалить команду за то, что она организовала. «Формуле-1» нужны такие мероприятия, где вместе собираются пресса, фанаты, партнеры и инженеры. Где проходит нормальная презентация с показом машины без всяких попыток что-то скрыть. Как команда мы поступили очень смело. Впервые мы проехали такой установочный круг – а такое всегда может плохо кончиться. Но мы рискнули, и надеюсь, вы этим насладились».

«Я видел презентации других команд, – рассказал руководитель «Феррари» Фредерик Вассер. – Они были больше виртуальными, онлайн. Не хочу особо говорить о других. Я более чем горд тем, что мы смогли устроить такое мероприятие с тифози на трассе. Это очень большое событие и лучший способ для нас начать сезон».

Фото: Scuderia Ferrari