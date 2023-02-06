Цены на Гран-при «Ф-1» в 2023-м: Баку платит больше всех ($57 млн!), Европа – самая дешевая, в сумме – $711 млн

Сравнили с платой за этап в России.

«Формула-1» – в лучшей финансовой форме за всю историю: календарь разросся до 23 Гран-при (и это еще без неожиданной потери Китая за пару месяцев до старта!), ожидаемые доходы – $2,3 млрд в год, а у чемпионов из «Ред Булл» кончаются места для спонсорских наклеек.

И значительная часть доходов серии взимается в качестве платы за проведение Гран-при – по подсчетам нидерландского RacingNews365, только по твердым контрактам «Ф-1» получит 711 миллионов долларов. Основа длительных контрактов и сумм – недавняя волна продлений и перезаключений, прошедшая по календарю в 2021-м и 2022-м.

Этим сведениям можно доверять: автор исследователя – обозреватель Дитер Ренкен. Он один из старейших и наиболее уважаемых журналистов в «Формуле-1» и имеет связи во многих командах. Каждый год он составляет рейтинг о предполагаемых зарплатах пилотов – раньше их публиковали на сайте Racefans, но теперь Дитер работает с другими изданиями: прежде всего с Racingnews365.

Сразу видно: сумма в 711 млн – не окончательная: взнос за Гран-при Монако в случае туристического успеха гонки может превысить ориентировочные 20 млн, Гран-при Вегаса чемпионат полностью организует сам (а значит, и все доходы тоже направятся в бюджет серии – и в этой графе не отобразятся), а в Майами гоняются по похожей схеме, но с разделением доходов.

Какие еще особенности рейтинга можно отметить?

Самая дорогая гонка – в Баку: должно быть, это плата за сложную политическую обстановку в стране и регионе. Недаром постоянно всплывают слухи о желании властей Азербайджана сократить выплаты. По инсайду Ренкена, сейчас обсуждается продление на 10 лет.

Новая сделка с Бельгией – под угрозой, а контракт с Австрией на 2-3 года считается почти решенным делом.

Контракты в Европе вообще в среднем короче и намного дешевле – и именно здесь ходят разговоры о переходе на ротацию: когда одна локация принимает Гран-при раз в два года. Так «Ф-1» думает высвободить места в пользу более выгодных заездов в Азии и Америке.

Самая дорогая европейская гонка – в Венгрии. Лучший пример результата конкуренции с азиатскими и американскими рынками: никто не заинтересован в этапе в этой локации, кроме самой страны.

Самый длинный контракт – у Бахрейна на открытие чемпионата. Этап еще и один из самых дорогих, но локация уж больно хороша для предсезонной логистики и тестов, иначе с ближневосточной монархии точно требовали бы еще больше денег.

Россия была бы в топ-5.

Вообще можно действительно сравнить с рейтингом от того же автора за 2022-й:

Бахрейн теперь платит на $7 млн больше.

Австралии прибавили 2 млн.

С Мексики будут брать на 5 млн больше, как и с соседнего Остина для Гран-при США.

Одна из самых «дешевых» – Франция – покинула календарь.

Китай платил 50 млн, но уже есть большие сомнения, вернется ли он вообще когда-либо в календарь.

Вообще в Договоре согласия прописана планка в 25 Гран-при на сезон – и вроде бы ее пообещали не переходить до 2025-го. Потому конкуренция за свободные слоты будет только нарастать – и если Россия все-таки попробует вернуться, потребуется очень сильно переплатить: вероятно, первой претендовать на пробитие отметки в $60 млн.

Источник: RacingNews365

Фото: Gettyimages.ru/Dan Istitene