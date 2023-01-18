Горячий фотосет Норриса из «Макларена» для GQ: «Самый приятный парень «Ф-1»

Много восхищений его красоте.

Ландо Норрис провел в «Формуле-1» 4 сезона, взял поул, 6 подиумов, чуть не выиграл Гран-при России 2021-го и окончательно закрепился в роли лидера «Макларена». Даже формально: после разрыва контракта с Даниэлем Риккардо легендарная английская команда взяла во второй кокпит дебютанта 21-летнего Оскара Пиастри – то есть Ландо в 23 года должен вести всю организацию.

Сможет ли он? Похоже, вполне: по версии гонщиков и боссов за 2022-й он стал №5 по версии гонщиков и №6 по версии боссов, а в 2021-й даже закончил в топ-3.

Лучшего всего положение Норриса в 2022-м скажет один факт: он стал единственным гонщиком не из «Феррари», «Мерседеса» и «Ред Булл» с подиумом. Его гонорар – $20 млн, причем выдали столько денег ему еще до первой победы – и уже дважды продлили сделку за два года.

Успехи юного британца заметили в GQ – и он открыл новое издание британской версии заголовком «Горячо влетает»:

«Самый приятный парень в «Ф-1» и звезда-прорыв из Drive To Survive быстро проскочил через ряды юниоров и возглавил «Макларен» как первый пилот, – пишет GQ. – Он один из быстрейших гонщиков на планете, но очень скромный. Даже лидерство в команде воспринимается им как «Я был терпелив, но всегда чувствовал, что хотел бы оказаться там, где я сейчас».

Первое, что поражает при встрече – насколько же Норрис красивый. Загорелый, с подчеркнутыми карими глазами, пеной темно-каштановых волос, зачесанных назад, и бровями, яркими, как линия его же подбородка. Но Норрис воспринимает это не слишком серьезно: «Я не возражаю, если люди видят меня красавчиком, но я так о себе никогда не думаю».

И соответствующий фотосет – в чем-то напоминающем гоночный болид:

И пара красивых портретов у озера рядом с базой «Макларена» в Уокинге:

Однако кроме красоты и громких заявлений в журнале есть еще и длинное интервью с Ландо – прежде всего для мало знающих о «Ф-1» людях. Но и в нем №4 неплохо раскрывается!

Напряженные отношения с напарниками – миф: и Сайнсу, и Риккардо Норрис очень благодарен

«Я отлично поладил с [первым напарником] Карлосом Сайнсом – можно сказать профессионально вырос именно благодаря ему.

С Даниэлем Риккардо мы тоже нашли общий язык. Мы были идеальными соперниками: Каждый из нас переживал, когда опережал другого, но точно также мы терпеть не могли проигрывать другому. За пределами трассы мы разделяли огромное взаимное уважение. Я стараюсь разграничивать личное и гоночное: на трассе я могу быть жестким соперником, но к людям проявляю уважение, отношусь по-дружески».

Пока не готов к битвам за титул. Потому что стремится к совершенству и сперва хочет выйти на пик формы

«Вообще я больше люблю слушать. Я очень люблю гонки, и узнаю о них все больше и больше – это очень хорошо. Я – перфекционист и делаю все, что только могу, ради прогресса.

Я всегда очень строго оцениваю самого себя, очень жестко критикую свою работу. Всегда думаю можно ли было сделать лучше? Мог ли я что-то сделать лучше? Могла ли команда что-то сделать? Считаю, что умею проигрывать, хоть и ненавижу проигрывать. Но поражения питают мое стремление разобраться в причинах и найти улучшения для следующего раза.

Учитывая все, чему я научился, может, я могу выиграть гонку, но, похоже, чемпионат мне не выиграть до 2024-го или 2025-го. Я знаю, что сперва должен выйти пик формы и достичь максимального личного уровня, и это должно произойти тогда».

Страдал от самооценки, а теперь рад огромной фанбазе

В «Формуле-1» укоренилась культура гонщиков-героев, бесстрашных и всемогущих – они просто не могут публично признавать слабости, проблемы с психикой и самооценкой. Первым из действующих пилотов (среди тех, кто высказался до завершения карьеры) о ментальном здоровье заговорил именно Норрис – в конце сезона 2020-го. Ландо написал большое проникновенное письмо в личном блоге о собственных проблемах и призвал обращаться за помощью без страха.

«Это был мой выбор, потому что я сам пытался справиться с этим в 2019 и 2020 годах. И не знал, как. Я держал все внутри, это повредило моей уверенности в себе. Моя вера в себя упала до самого низкого уровня в жизни!. Я сомневался в себе: достаточно ли я хорош для «Ф-1»? Я вообще смогу восстановиться?

Никогда нельзя угодить всем. Всегда есть люди, которые поддерживают тебя, а есть те, кто не поддерживает… Я знаю, что все делаю как только могу. Несколько человек сказали мне, что я спас их жизнь, это действительно поражает».

В итоге 2021-й Ландо закончил лидером рейтинга самых популярных гонщиков среди женщин и молодого поколения. Его формировали на основе опроса 150 тысяч человек в 187 странах – проводила сама «Ф-1» совместно с агентством Nielsen Sports.

«Обожаю, особенно факт, что голосовали фанаты. Мне как обычному парню шикарно читать, что столько людей меня поддерживают. (Смущенная улыбка). Но это не изменило мой подход и не поменяло мою сущность, и не запитало мое эго. Я вообще стараюсь особо об этом не думать».

Норрис глазами шефа «Макларена»: он общительный, хладнокровный и стабильный

Как же нового лидера команды видит босс компании Зак Браун? Ведь все-таки «Макларен» осмелился отказаться от опытного Даниэля Риккардо и опереться на Норриса – настолько в него поверил!

«Думаю, нам удалось раскрыть лучшие стороны Ландо – теперь он стал более разговорчивым и общительным. Атмосфера у нас похожа на семейную, и его волосы больше не встают дыбом.

Он невозмутим и крайне хладнокровен – полагаю, этим можно объяснить, как ему удается держать такую стабильность. Например, помню, когда он впервые работал в команде вместе с Фернандо Алонсо, то вел себя так, словно это просто еще один обычный день в офисе.

Есть ли в нем хоть что-то раздражающее? Он не раз опаздывал больше, чем на пять минут. Если мы собираемся уезжать в 8:00, он может появиться в 8:07. Но он очень честный и всегда признает свои недостатки, и, конечно, работает над ними. С ним очень весело, и когда мы играем в гольф, то все время друг над другом подшучиваем».

Фото: https://www.instagram.com/f1/

Фото: gq.com/TUMI, Ashley Bibby; Gettyimages.ru/Charles Coates / Stringer; globallookpress.com/Hasan Bratic