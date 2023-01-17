Оказывается, и гонщики «Ф-1» ныряют в прорубь на Крещение! Вот смельчак из «Макларена»

Норрис выдержал три секунды.

В ночь с 18 на 19 января в православных странах праздную Крещение – нырянием в прорубь для особенно смелых. Но такие энтузиасты есть и в других частях мира – например, первый пилот «Макларена» Ландо Норрис запостил у себя в соцсетях вот это:

Обычно в «Ф-1» пользуются прорубью только финны после бани или тренировки, а здесь британец! Правда, он сейчас в Лапландии – буквально три дня назад публиковал оттуда фотки:

Должно быть, заразился от Боттаса.

Фото: instagram.com/landonorris