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Оказывается, и гонщики «Ф-1» ныряют в прорубь на Крещение! Вот смельчак из «Макларена»

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Макларен Макларен
Ландо Норрис Ландо Норрис
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Норрис выдержал три секунды.

В ночь с 18 на 19 января в православных странах праздную Крещение – нырянием в прорубь для особенно смелых. Но такие энтузиасты есть и в других частях мира – например, первый пилот «Макларена» Ландо Норрис запостил у себя в соцсетях вот это:

Обычно в «Ф-1» пользуются прорубью только финны после бани или тренировки, а здесь британец! Правда, он сейчас в Лапландии – буквально три дня назад публиковал оттуда фотки:

Должно быть, заразился от Боттаса.

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Фото: instagram.com/landonorris

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