Ферстаппен проиграл главную виртуальную гонку планеты из-за разрывов связи и учинил скандал. Комментаторы: «он сбежал»

Кстати, победил россиянин.

Пока в Саудовской Аравии праздновали финиш «Дакара», шоссейные гонщики готовились к новому сезону на симуляторах – в виртуальных «24 часах Ле-Мана» на rFactor 2. Хорошая новость для России: в классе GTE выиграл наш пилот Александр Смоляр (бывший гонщик «Формулы-3»).

Но все шоу вместе с чествованиями победителей во всех классах украл двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен.

Его экипаж лидировал за 7 часов до финиша, но затем у Макса возникли проблемы со связью с сервером. Когда он вернулся, то обнаружил себя 17-м с отставанием в 1,5 круга – и организаторы не стали возвращать ему время. Еще через 1,5 часа проблема повторилась – Макс впал в ярость и занялся разносом организаторов в текстовых и голосовых чатах, обещая больше никогда не участвовать:

«Они (организаторы) назвали это колоссальным невезением. Я же считаю это полной некомпетентностью. Они даже не могут контролировать то, что происходит в их собственной игре! Меня уже третий раз вот так выкидывает из игры во время этой гонки. Так что это был последний раз, когда я вообще в этом участвую. Потому что какой вообще в этом смысл?

Готовишься пять месяцев, стараешься выиграть чемпионат, лидируешь в чемпионате, стараешься выиграть гонку, к которой отдельно готовился два месяца, – и потом организаторы действуют вот так!

Два красных флага. Обвиняют ДДОС-атаки на сервер. Они отменили дождь (один из рестартов после красного флага дали посуху вместо дождя на момент остановки заезда – Sports.ru), это уже слишком большое влияние. Других людей тоже отсоединяет. И они не могут с этим справиться. О, даже еще больше людей отсоединяет!

Лучше снять машину, чем ехать 15-м шесть часов. Это унижает все старания, которые мы предприняли как команда.

Я надеюсь, организаторы как-то обдумывают, куда они будут двигать гонку в будущем, потому что на этой платформе она не сработает. Игра окончена. Мне жаль ребят. Да даже в казино больше шансов выиграть.

Это какая-то шутка. Я не могу назвать это соревнованием… Просто клоунское шоу!

О, кажется, я удалил игру. Отлично. Больше свободного места на компе. Надеюсь, все последуют моему примеру и удалят ее»

В классе LMP в итоге выиграл второй экипаж команды Макса Team Redline №2, но чемпиона это не остановило – он и после финиша повторил то же письменно в чате по заезду:

«Больше не буду участвовать из-за вашей некомпетентности. Надеюсь, многие люди последуют моему примеру, и мы сможем выстроить что-то получше, что-то другое. Все команды, бренды, люди заслуживают это».

Реакция комментаторов: «он сбежал из-за вспышки гнева»:

И это при реальных срывах гонки красными флагами из-за «Потенциальных взломов на обоих серверах».

И, кажется, организаторы намекнули, будто виноват «кто-то из участников»:

«После предварительного расследования есть основания заявлять, что кто-то из участников случайно открыл для публики IP-адреса при подключении к серверу», – цитирует пресс-служба исполнительного продюсера кибергонки Жерара Неве.

А реддиторы сразу выяснили, что адреса и не скрывали вовсе. Так что, скорее всего, «ДДОС-атакой» был всего лишь большой наплыв желающих подключиться в качестве зрителей – наверное, предсказуемый косвенный эффект участия двукратного чемпиона «Формулы-1» и других профессиональных пилотов, не так ли?

Тем не менее, комментаторы марафона здорово обиделись на Макса – например, «голос виртуального чемпионата мира по гонкам на выносливость» Бен Костандурос:

«Если это клоунада, значит, я и мои друзья, вложившие столько усилий – клоуны, – ответил он в твиттере. – Обычно после 24-часовой гонки я чувствую усталость, но на этот раз мы увидели токсичную сторону киберспорта и социальных сетей.

Да, все вышло не так, как хотел Макс. Ему не повезло с проблемами с подключением, но они были не только у него… И если человек с таким влиянием разносит столь сильные выражения и создает в нашем сообществе негативную атмосферу, то такое поведение нельзя назвать мудрым. Оно лишь вредит миру виртуальных гонок в целом».

Основатель R8G (команды-победителя в классе GTE, за нее выступает Смоляр) Ромен Грожан вообще попытался найти гоночную аналогию разрывам связи – тоже пытаясь защитить организаторов:

«Если в реальной жизни у вас ломается двигатель или происходит механический отказ, разве это не одно и то же? – написал в твиттере бывший пилот «Ф-1». – Виртуальные гонки отличаются высокой конкуренцией. Это же прекрасно, когда мы видим одну из самых популярных гонок мира в виртуале. Согласен, отдельные моменты нужно улучшать, но то же самое можно сказать о любой другой сфере».

Но ему справедливо возразил другой гонщик Брэд Филпот – тоже участник виртуальных заездов:

«Если ломается твой компьютер, это еще можно сравнить с отказом мотора. Но когда пропадает подключение – это уже скорее сравнимо с проблемами у дирекции гонки. Выходит, как будто в каждую машину встроен выключатель, который срабатывает случайным образом».

Макс же действительно серьезно готовился несколько месяцев: начал еще в ноябре перед предыдущими виртуальными «24 часами Ле-Мана». Да, заезд проводится несколько раз в год с 2020-го, превратился в главное гоночное событие онлайн-мира, Макс в нем еще не побеждал и очень хотел это исправить – потому и говорил о 5 месяцах подготовки. Ведь как раз с «Ле-Маном» у Ферстаппена постоянно сложности: в прошлом ноябре он врезался как раз в Смоляра, когда лидировал, а год назад тоже вез всем минуту – и убрался в барьер.

Между двумя последними «Ле-Манами» двукратный чемпион дал большое интервью Washington Post – в котором особенно выделил важность именно этой гонки: «У меня на самом деле больше нет такого количества свободного времени для соревнований во всех виртуальных заездах, но эта слишком важна. Я люблю гонки на выносливость в общем, я люблю этот трек, это классный вызов. Участвует много хороших команд, вот почему мне очень нравится.

Мне очень стыдно перед напарниками за аварию прошлого года – вышла необязательная ошибка. И мы могли выиграть титул. Потому в этом году я хочу провести сильную гонку – мы все в нее вложили, время приносить результат. Мы подходим ко всему как к настоящей реальной гонке. Люди не понимают иногда, но мы неделями готовимся и настраиваем машины под разные варианты погоды и температур».

«В четвертый раз подряд нас разъединяет, когда мы лидируем, – заметил директор команды Атце Керхоф. – Однажды – из-за ошибки нашего гонщика, все остальные – из-за проблем с серверами.

Это неприемлемо. Это неуважительно.

Макс гоняется только ради соревнования, а не ради денег. Он тратит кучу свободного времени, помогает команде, продвигает гонку. Он двукратный чемпион «Ф-1», и так вовлечен.

Его разъединило через миллисекунды после отключения другого гонщика, так что мы знаем, что это не были проблемы с его личным компьютером.

Пострадали не только мы, просто мы заявляли громче всех. Так не может продолжаться.

Призовой фонд – 250 тысяч евро. Наши гонщики переживут их потерю, но другие, страдающие от нехватки денег, могут серьезно пострадать. Такой призовой фонд должен идти вместе с достаточным профессионализмом. Не забывайте, что серьезные взносы за выступления берут с каждой машины.

Мы не увидим Макса снова, но он останется в команде и будет гоняться в iRacing и Assetto Corsa».

А вы на чьей стороне? Макс зря бомбит?

Фото: Instagram/maxverstappen1