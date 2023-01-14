Все краски нового «Дакара»: размытая до трясины пустыня, тонны песка и грязи, острые скалы, битвы со стихией и катарсис победителей

Новый «Дакар» вышел самым сложным за последние несколько лет и точно за весь период проведения в Саудовской Аравии. В прошлые рейды промоутеры упрощали маршрут для привлечения новичков и расширения количества участников, но после жалоб профессиональных гонщиков гоночный директор Давид Кастера выжал из полуострова максимум опасности и сложности.

Однако красоту тоже выкрутили до максимума: например, это стартовый бивуак на берегу Красного моря – отсюда рейд начинали:

Лучшая фотка с вертолета по официальному выбору гонщиков и организаторов «Дакара»: аргентинский экипаж Себастьяна Хальперна в той же местности на побережье на прологе (аналоге квалификации).

Первый этап – уже не по прибрежному, а по пустынному песку:

Внезапная смена пейзажа – второй этап до Аль-Улы. Да, зимой Саудовская Аравия и такая, а на этих скалах и камнях пробиты десятки колес.

Напоминание о том, что мотогонщики выезжают на рассвете. И если видят это, то знают: будет тяжело – ливень и грязь.

А это буквально открытие гоночного дня:

Пейзаж третьего этапа: еще больше песка и скал.

Это сочетание и прикончило шансы на победу легендарного Себастьяна Леба: он слишком много менял пробитые на камнях колеса – вот так:

Вот насколько там огромные скалы:

А это всего лишь гонщик «Ауди» снимает подшлемную балаклаву после тяжкого спецучастка. Угадаете его по этому кадру?

Фирменные трибуны Саудовской Аравии: VIP-версия...

И ложа попроще.

Четвертый этап – крайне опасный: быстрое покрытие из спрессованного песка и опасные лунные скалы в виражах:

Карлос Сайнс-старший пробил на одном таком колесо – и чинил машину на глазах сына. Почему пилот «Феррари» не помог? Это строжайше запрещено под страхом дисквалов – судьи расследовали гонщика «Ауди» даже за помощь в закрытии двери!

Пятый этап – вновь пустыня и ее обитатели:

Обычно по этим волнам катаются вот так...

Но после дождя все превращается вот в такую горную грязевую реку! Это русло реки обычно пересохшее, но дожди так его наполнили, что поток чуть не прикончил двух гонщиков на багги.

Примерно так там было «До».

А это – лучшая фотка рейда по официальному выбору гонщиков и организаторов «Дакара», снятая с земли:

В пустыне гонщики отдыхают вот на таком бивуаке:

Гонщики спят в обычных палатках из «Декатлона»:

Просто немного рейдовой рутины: пока гонщики пытаются ожить и отдохнуть, механики и сочувствующие воскрешают их технику:

Столько дождей маршрут по Саудовской Аравии еще не видел! Из-за этого потопа срезали дистанцию автомобилям и отменили этап у мотоциклистов.

В то же время в соседнем городе, куда экстренно переносили бивуак после потопа:

А это «привал» на «Дакаре» без фильтров и позирования! В центре – лидер и будущий победитель Нассер Аль-Аттия, справа – будущий победить в мотоклассе Кевин Бенавидес, слева – финишировавший в топ-5 Хэнк Латеган.

А это седьмой этап:

Вновь горы:

Лукаш Мораэш на этих дорожках немного пообгонял на пути на подиум:

А это уже сложнейший восьмой этап – теперь понимаете, зачем производители лепят лого на крыши:

Крушение Сайнса на девятом этапе: он развернул медвертолет ради попытки вернуться в рейд:

Но ремонт не удался – пришлось сходить. Эмоция – 😥

Остальные же ворвались в более-менее знакомые места «Пустой Четверти» – Руб-Эль-Хали. Она чуть больше знакома участникам, потому все говорили, что стало полегче:

Меньше острых скал, больше песка:

Только размытые и затопленные грязевые пустоши никуда не делись:

Нет, серьезно: этом «Дакаре» все вспомнили опыт визитов в Южную Америку и ее коварные топи:

Через 6-7 месяцев смотрите адаптацию на «Шелковом пути» в России:

Жоау Педру Витория убегает от своего пилота Салеха Аль-Салифа:

А это – процесс самоэвакуации:

И какой же «Дакар» без такого кадра? Это Даниэль Хагер Носилья из Боливии на 10-м этапе:

А эти пластины подкладывают от колеса грузовикам, когда пытаются вытащить их из песчаных ловушек дюн:

Этим выбраться не удалось – и они приветствуют первых людей, нашедших экипаж после ночевки в пустыне:

Просто Герлен Шишери на машине в ливрее «Безумного Макса», ничего такого. Подумаешь, выиграл пару этапов!

11 этап – и фирменные пейзажи «Дакара». Ради преодоления такого все и собираются на рейд в Новый год:

Дрэг-гонка между Криштиану Батистой, Мартином Мациком и Мартином ван ден Бринком на 12-м этапе:

«Железный Тоби» Прайс штурмует очередную дюну 12-го этапа.

А иногда дюны побеждают – фиаско экипажа Жозе Мартинша на 12-м этапе:

Отдых экипажа Ярослава Вальтра совсем неподалеку от предыдущего крэша:

Когда перевернулся за этап до финиша, а помочь некому: привал Брайана Барагваны:

Не забыли про грязь и потопы? Они преследовали рейд до самого последнего дня.

Это Мишель Якоби – только представьте, сколько он потом отмывался.

А это уже финиш – и рыдающий от счастья Эрик Гочал. Он только что выиграл свой первый «Дакар» (в классе Т4) – в 18 лет, войдя в историю как самый юный победитель рейда и этапа.

Эмоции Нассера от пятого бедуина – недаром он хвастается, как его называют «Месси «Дакара»:

Но главный потрет рейда – все-таки такой:

Или нет? Какой кадр запомнился вам больше всего?

Фото: instagram.com/Charly Lopez; instagram.com/Horacio Cabilla; instagram.com/Marian Chytka; instagram.com/Dakar Rally; East News/FRANCK FIFE / AFP, Marcelo Maragni, Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool via AP Images; REUTERS/Hamad I Mohammed; Julien Delfosse/dppi; Florent Gooden/dppi; Aurelien Vialatte; Marcelo Machado de Melo; Eric Vargiolu