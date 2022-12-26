«412 км/ч – буквально гоночный болид». Чемп «Ф-1» Нико Росберг купил электрогиперкар за $2 млн, летает по горам и хвастает

Красота.

Что дарят себе действующие и бывшие гонщики «Ф-1» на Новый год и рождество? Иногда – и дорогие машины: например, чемпиону 2016-го Нико Росбергу именно в конце декабря доставили старый заказ – первый серийный «Римак» Nevera за $2 млн (в самой минимальной комплектации).

«Самый быстрый электрический серийный автомобиль истории! – радовался Нико. – 412 км/ч, разгон до сотни за 1,85 секунды! И первая машина всей серии – шасси №1 вон там, на корабле».

И да, конечно, когда Нико не смог сразу завести гиперкар, то позвонил главе компании Мате Римацу. Не удивляйтесь этому и особым привилегиям в виде шасси №1: Росберг вообще дружит с Мате и постоянно проводит тест-драйвы новых образцов компании. Они собирают миллионы просмотров на ютубе:

Потому Нико и увековечили: сделали именную модель в тираже из 150 экземпляров:

И, конечно, первым же делом Росберг отправился стартовать с того места, где начинает Гран-при Монако обладатель поула:

Обкатку серийной версии чемпион 2016-го тоже уже выложил на ютуб – там он гоняет по горам в окрестностях родного Монако:

Впечатления от первого разгона на полную – грандиозные:

«*****! Мы словно буквально летим! Сколько ж сцепления! Я могу сделать вообще что угодно – никакой недостаточной поворачиваемости! Торможения – шикарны, повороты – эпичны. Машина очень подстраивается и контролируется электроникой, но не создает ощущения несбалансированности или ограничений. Например, когда хотя бы немного выпрямляешь руль, чтобы пораньше перейти к разгону, ощущаешь, как машина высвобождается и рвется вперед».

Когда услышал от оператора отзыв на безумную скоростную езду по узким горным дорогам:

Итог первой попытки проехать поворот в дрифте:

Резюме – в восторженных постах:

«Это сейчас официально быстрейшая в мире дорожная электрическая машина! Феноменально – словно гоночный болид. Машина оживает [после нажатия на ключ] – словно бэтмобль».

Еще бы: 1914 л.с., которые записывают батареи на 120 кВт*ч – Нико оценил это в 500+км пробега.

Но в машине были и минусы! «Ее ободы – сперва они показались мне слишком аляпистыми, как у ганста-рэперов. Но теперь, вживую...»