Помните нашего картингиста, праздновавшего победу нацистским приветствием? Его возвращали для 2023-го… И снова выгнали через пару дней

Приключения Артема Северюхина.

В апреле российский 15-летний на тот момент картингист Артем Северюхин прославился на весь мир: на подиуме этапа Чемпионата Европы по картину в Португалии гонщик зачем-то показал «римский салют» под итальянский гимн, ударив правой рукой по сердцу и вскинув ее вперед, а затем расхохотался. Показать видео мы не можем из-за требований законодательства Российской Федерации.

Такие приветствия были популярными в Италии и Германии в 30-х годах XX века. Неудивительно, что действия гонщика никому не понравились.

Его команда Ward Racing тут же разорвала контракт и осудила его неспортивные действия во время подиумной церемонии, а сам Артем принес извинения за произошедшее: «Я осуждаю нацизм. Ребята перед подиумом говорили, что в Италии принято бить кулаком в грудь в районе сердца в качестве благодарности, и я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное – я не могу объяснить».

Хотя до скандала и потери места спокойно все объяснял:

«Я выиграл этап чемпионата Европы и был очень рад и счастлив. Благодарил команду и родных из России, – цитирует Северюхина журналистка Мария Мельникова в телеграме. – Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил. Я русский, я из России и за свою страну».

Итог – итальянская федерация отозвала у парня лицензию, а без нее соревноваться нельзя. В ФИА же заключили, что Северюхин своими действиями нарушил сразу пять пунктов спортивного регламента – и в том числе нанес моральный ущерб Федерации. Северюхина дисквалифицировали с португальского этапа – что технически не имеет для гонщика никакого значения, поскольку после инцидента Северюхин больше не принимал участия в этапах чемпионата из-за разорванного контракта и отозванной лицензии.

Больше ему никто не выдал новый допуск к гонкам, но и накопленных очков и результатов хватило на 9 место в общем зачете – лучшее среди россиян.

После Северюхин только лишь раз съездил на тесты в итальянский Лонато в составе команды IPER K*Energy Corse Racing с повышением серии (на более мощной технике KZ2 c 45-50 л.с. против OK с мощностью в районе 40 л.с.), а в остальном ждал нового года и шанса.

И, конечно, он тестировался в России: в Грозном.

«Трек не очень хороший, но мне понравился»

Так же три дня на рязанском «Атроне»:

И еще в Ростове и Курске.

Кажется, в декабре ему наконец повезло: команда Lennox Racing, представляющая картинговую технику Шарля Леклера, объявила о подписании Артема на 2023-й:

А вот видео – в ее фирменном стиле, как они и представляют вообще всех новичков:

«Все заслуживают второго шанса, особенно когда мы говорим о подростках, – объяснял внезапный шаг владелец Lennox Джордон Леннокс-Ламб. – Артем наверняка извлек уроки из произошедшего, и мы более чем рады помочь ему в погоне за мечтой. С нетерпением жду начала этого приключения вместе с ним».

Но через несколько дней пост с анонсом пропал, а на его место поместили короткий пресс-релиз: «Команда хотела бы уточнить, что контракт с Артемом Северюхиным расторгнут».

Что думает сам Артем? Его верифицированная фан-страница (представьте, есть и такая – ее ведет болельщик из Сербии) связалась с гонщиком и выложила короткий комментарий:

«Он сказал мне расслабиться, придет день получше, сейчас они ждут. На связи, еще погоняемся».

Команда не комментировала инцидент и даже закрыла комментарии к объявлению о разрыве контракта, но здесь, наверное, действительно мог сыграть фактор Леклера: Lennox – первая и главная организация, представляющая бренд лидера «Феррари» в картинговых гонках. Более того, именно Lennox вместе с картинговым ответвлением команды нового шефа Скудерии Фредерика Вассера ART и выступил пионером в разработке картов именно для гонок. Должно быть, внезапный репутационный риск оказался слишком велик.

Фото: fia.com; instagram.com/artem.severiukhin