«Дакар» впервые за 30 лет без «КАМАЗа», россиян – всего трое. Почему наших не устроил нейтральный статус и за кого теперь болеть?

Стартует главный ралли-рейд планеты.

31 декабря в Саудовской Аравии начинается «Дакар»-2023 – традиционно в Новый год. Но теперь впервые за 30 лет на нем нет «КАМАЗа», побеждавшего 19 раз, а еще чемпиона 2017 и вице-чемпиона 2020 Сергея Карякина, обладателя Кубка мира по ралли-рейдам Владимира Васильева и практически всех остальных россиян.

Причем «КАМАЗ» решил и проблемы со спонсорами, и с деталями – но споткнулся о требования Международной автомобильной федерации, которые огласили еще в марте.

По нему гонщиков из России допускали до любых чемпионатов – но без символики на экипировке и машинах, флага и гимна. И – при условии «приверженности принципам мира и политической нейтральности».

Последнее требование – ключевое: ФИА выкатила целое соглашение для подписания русским пилотам, желающим остаться в чемпионатах мира под нейтральным статусом. В него вошли довольно жесткие требования:

публично и в соцсетях не демонстрировать национальную символику, цвета или флаги;

запрет касается даже униформы, одежды, аксессуаров или других личных вещей и любых деталей гоночных болидов. Под эмбарго попали слова «русский», «Россия», «Российская автомобильная федерация», а также акронимы RUS, RAF и эмблемы РАФ;

запрет самостоятельно петь национальный гимн в любой форме в рамках соревнований и связанных с ними мероприятиях;

запрет на заявления, комментарии и действия, которые могут быть расценены как нанесение ущерба ФИА или проводимым соревнованиям: например, напрямую или косвенно в любой форме выражать поддержку действиям России в отношении Украины;

признать право ФИА на введение дополнительных мер в случае участия спортсмена в событиях, связанных с происходящим на Украине – в том числе право отказать в участии.

В случае отказа из альтернатив оставались только локальные гонки местных автоклубов (согласных допустить людей из России), частные ивенты или американский конгломерат NASCAR, действующий под собственной эгидой. Даже гражданство другой страны работало не гарантировано: резервист «Феррари» Роберт Шварцман воспользовался давним израильским паспортом для дебюта в практике на Гран-при США, но уже в Абу-Даби пришлось заявляться под белым нейтральным знаменем.

В итоге Квят и правда ушел в NASCAR, а райдерам пришлось сложнее: ведь «Дакар» например, был частным заездом ровно до 2022-го. Теперь он – часть Кубка мира, и для участия требуется согласие на условия ФИА.

В итоге «КАМАЗ» отказался – и вообще ездил после марта только в российских рейдах.

«Участие российских спортсменов в ралли «Дакар» обусловлено необходимостью подписания анкеты Международной автомобильной федерации (ФИА), осуждающей российскую спецоперацию на Украине, – заявила команда на официальном сайте. – По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях.

Наш выбор очевиден – мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации».

«Там все написано прямо, в лоб: «Мы осуждаем», – уточнил после руководитель «КАМАЗ-мастер» и семикратный чемпион «Дакара» Владимир Чагин. – Мы подробно изучали перевод этого документа на русский язык. Помимо прочего, неприемлем и пункт, допускающий односторонний отказ в старте со стороны организаторов.

Нам всем нужно вернуться к прежней мирной жизни. Тогда и спорт будет таким, каким мы его знали прежде, а не сегодняшним – смешанным с политикой, конфликтами и так далее. Мы всегда исходили из того, что спорт является силой, объединяющей людей разных национальностей.

А сейчас вот та же бумага от ФИА – это попытка расколоть спортивное сообщество нашей страны. Такого мы делать не позволим. Мы заодно с руководством нашей страны, нашим президентом. Ни на какие провокации не пойдем».

В итоге чемпионский 500-й номер «КАМАЗа» отдали прошлогоднему новичку Кесу Колену, финишировавшему 13-м.

Но это не просто подарок: Кес выступит на особом грузовике-прототипе, работающем на гибридном моторе с электроприводом – некотором аналоге электро- «Ауди» из внедорожников.

Но есть и внезапные плюсы! Впервые за столько же лет команда проведет Новый год с семьей – об этом Чагин рассказал Фетисову в его ток-шоу на «Звезде»:

«Дакар» – традиционно первое соревнование года на планете. Я вообще забыл, когда Новый год отмечал в кругу семьи, плюс у меня же еще день рождения 5 января. Вообще выпало из памяти.

Ну и посмотреть по телевизору. Почему буду смотреть? Потому что политика – наверху, все эти санкции над нами и не ходят по земле. А отношения между спортсменами, и с зарубежными – сохранились, и это радует очень. Мы переписываемся, созваниваемся. Они очень сожалеют, что не будет «КАМАЗа». Я хочу посмотреть, и мои коллеги по команде, – какая будет борьба».

О нейтральном статусе Чагин там же высказался достаточно жестко:

«Сейчас идут дискуссии, дебаты: может быть, все-таки участвовать, чтобы не отстать в развитии, и так далее. Я ставлю коллегам по команде задачу, что мы должны в это время не отстать в развитии. Чтобы потом, когда мы встретимся с соперниками на гоночных трассах, снова побеждать, быть в лидерах. Любые конфликты в истории человечества заканчивались, и этот закончится. Нужно верить в лучшее.

Должна быть единая система: не участвовать и развивать внутренние чемпионаты. В большинстве видов спорта мы лидеры, на подиуме или занимаем его весь. Внутренняя конкуренция наших спортсменов не даст остановиться в развитии».

Чемпион-2017 и вице-чемпион-2020 Карякин даже писал письма в ФИА

Настойчивее и публичнее всех боролся за отмену бумаги ФИА Сергей Карякин и его команда – он же член «Единой России», заместитель Секретаря регионального отделения по работе со сторонниками и депутат Законодательного Собрания Свердловской области.

Не удалось.

«Пропускаю «Дакар». Девять лет подряд участвовал, но теперь мимо. Тяжело, конечно. ФИА игнорирует мое письмо, а подписывать бумагу для участия я не собираюсь. Безусловно, это тяжелое решение. Но такова реальность, в которой мы живем».

«На мой взгляд, подписание этого документа противоречит принципу нейтралитета, который является универсальным этическим принципом ФИА, – обращался Карякин в письме. – Я участвую в гонках 18 лет, а это больше половины моей жизни. За это время я ясно усвоил фундаментальный принцип равенства. Обязанность подписать этот документ ради возможности участвовать в гонках нарушает международные принципы равных условий для спортсменов.

Буду очень признателен, если вы найдете возможность позволить мне участвовать в гонках, предоставив честные условия и отменив обязанность подписывать этот документ».

«Без международного спорта я лишился всех клиентов, которые покупали машины. Для содержания своей команды думаю, что выставлю на продажу одну из боевых машин. Вероятно, продам автомобиль, который выигрывал «Шелковый путь» в 2021 году и этап Кубка мира в 2022 году», – рассказал Карякин.

На «Шелковом Пути» этого года он служил практически техничкой и ментором для Никиты Мазепина, доводя бывшего пилота «Ф-1» до дебютной победы в ралли-рейдах. Видимо, в будущем мы увидим такое даже чаще.

А кто вообще есть? Трое россиян во внедорожниках

В 2022-м кроме «КАМАЗа» Россию представляли участники еще в 12 экипажах. В 2023-м их осталось только трое – полностью российский экипаж во внедорожниках (Денис Кротов и Константин Жильцов) и многолетний штурман саудовца Ясира Сейдана Алексей Кузьмич в мотовездеходах. Кротов заявлен как представитель Кыргыстана, Кузьмич и Жильцов – как нейтралы (RAF).

Тем не менее, Жильцов еще в марте рассказывал о смене гражданства ради сохранения возможности гоняться в чемпионате мира и на «Дакаре»:

«На этапе чемпионата России в Ульяновске уже буду выступать как иностранный спортсмен, – рассказывал он в эфире «Матч ТВ» о принятии израильского гражданства. – Гоняться необходимо, иначе теряешь навыки, и тогда нужно вообще прекращать все это»

«Карьера в профессиональном спорте достаточно скоротечна, поэтому надо принимать кардинальные решения, – объяснял он «РБК». — Все упирается в юридическую казуистику. Сама бумага не очень страшная, но есть несколько пунктов – если их убрать из этого документа, то все будет совершенно спокойно. Просто «Дакар» – чемпионат мира, и он требует не только другой лицензии, но и другого паспорта. Здесь вот такие качели: либо жди, когда что-то изменится, или, если хочешь продолжить соревноваться, думай, какие документы можешь оформить».

Кого еще нет? Открытия предыдущего «Дакара» в квадроциклах Максимова (полрейда ехал на подиум) и очень сильного россиянина во внедорожниках Владимира Васильева.

Будете следить в этом году? Посмотреть хотя бы хайлайты можно будет на официальном канале рейда на ютубе и на канале раллийного «Ред Булл» – там обычно нарезают качественные цельные сюжеты хода гонки в разных классах.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Павел Бедняков, Владимир Астапкович; vk.com/snagracing; East News/IMAGO/GERMAIN HAZARD