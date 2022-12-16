Машины пробили 500 км/ч – новый рекорд скорости! Причем случайно и без подготовки: во время тестов детали для разгона мотора до 3400 л.с

Теперь быстрейший – «Форд» GT.

Вы когда-нибудь представляли, будто машины, похожие на серийные, когда-либо доберутся до 500 км/ч? Раньше это казалось невозможным: такие величины штурмовали ракетообразные дрэг-кары вроде таких:

Или даже нечто вот такое:

Однако посмотрите на вот эту машину:

Она максимально близка по облику к серийному «Форду» GT версии 2006 года, она первой в истории пробила отметку 500 км/ч (проехала 310,8 миль/час, или 500,1 км/ч). И она легальна для езды по дорогам – потому ее результат становится рекордом. Предыдущий составлял 474,76 км/ч и принадлежал гиперкару SSC Tuatara (100 экземпляров, мотор на 1750 л.с., стоимость одного – $2 млн).

А вот запись рекорда «Форда» – за рулем Джонни Бомер, владелец полигона Johnny Bohmer Proving Ground (расположен во Флориде на взлетно-посадочной полосе Космического центра имени Джона Кеннеди, принадлежащего НАСА):

Как видите, у машины и правда есть официальная флоридская омологация и номера – именная табличка BADD GT (таки Джонни и назвал свою модификацию машины). В соцсетях он уверяет, что на том же «Форде» ездит и в обычной жизни – возит детей в школу, например.

И теперь он выдал вот такой результат:

Причем рекорд вообще побили случайно: изначально заезды задумывались как тестовые для проверки нового бортового компьютера FuelTech FT600 ECU и особого режима трэкшн-контроля – идея заключалась в попытке разогнаться до 300 миль/ч (480 км/ч) и посмотреть, как машина поведет себя в процессе. Потому заезд и снимали 4 особые высокоточные камеры, а данные записывала телеметрические системы Racelogic VBox Performance Box Touch и Racepak – чтобы затем изучить возможные отказы или динамику машины и лучше все настроить. А в результате техника зарегистрировала рекорд.

«Думаю, [в нынешней конфигурации] BADD GT cпособен выдать еще больше, – высказался Бомер. – Я жал до конца зоны разгона просто потому, что проблем не возникало. С новыми деталями мы получили дополнительные 500-700 л.с., и сможем поработать с ними, чтобы еще сильнее забустить максимальную скорость».

Сколько же тогда выдает этот дикий «Форд»? Во время предыдущей попытки побить рекорд для дорожных машин Бомер говорил о 2700 л.с. – то есть прибавка может подогнать отметку до 3400 л.с. под одним капотом? Как 3 болида «Формулы-1» – даже несмотря на использование топливной смеси E-85 (85% этанола, 15% бензина).

Как он выглядит под капотом? Примерно так – на последних стендовых тестах перед бустом за два месяца до выезда измеритель показал почти 1900 л.с.:

Для сравнения: самая последняя итерация серийной версии в 2006-м выдавала с завода 700 л.с.

5 лет назад машина уже проезжала 292 мили/час, но тогда специальных регистраторов даже не позвали – из-за большого количества дополнительных процедур: «Например, люди из Рекордов Гинесса требуют систему кондиционирования с возможностью охладить все до 60 градусов, и продемонстрировать 15-минутную поездку до выезда на попытку установки рекорда – вдобавок ко всему остальному обычному вроде действующих номеров, страховки и всего остального, что у BADD GT есть».

Потому, скорее всего, и этот рекорд пока останется только в памяти интернета, ведь на тестовых заездах точно ничего подобного не проводили. Однако если у машины и правда настолько феноменальный потенциал – в скором будущем в мире может официально смениться быстрейшая дорожная машина. Со взятой планкой в 500 км/ч.

Фото: twitter.com; jbrcapital.com