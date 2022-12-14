Макс Ферстаппен высказался о жестком воспитании в лицо отцу – под камеры на ток-шоу. Реакция Йоса – 🙄

Двукратный чемпион «Ф-1» все чаще подкалывает батю.

Макс Ферстаппен теперь двукратный чемпион «Формулы-1» – и все чаще высказывается на тему жесткого воспитания в детстве. Вообще нидерландец открыто заговорил об этом еще в конце 2021-го, но после оформления второго титула позволил себе такой оборот в интервью локальному изданию De Limburger, представляющей родную провинцию его семьи:

«Конечно, я хочу детей. Если они захотят заниматься гонками, это нормально. Я считаю, что буду подходить к этому не так, как мой отец. Но сейчас легко говорить, потому что у меня нет детей. Может, я поменяю мнение, когда придет время. Он делал ради меня все: настраивал моторы, готовил карты. Мне сложно представить себя в такой роли. Как бы то ни было, я не намерен заставлять своих детей гоняться. Они сами должны этого захотеть».

На что же Ферстаппен-младший мог намекать? Его воспитывали довольно жестко – и в недавнем ток-шоу на новом вещателе «Ф-1» в Нидерландах Viaplay Макс впервые немного высказался в присутствии отца:

«Я только начал тесты в «Формуле-Рено 2.0», затем меня пригласили на тесты в «Ф-3». Они оказались намного труднее. После пары кругов я не смог держать голову ровно. Мне потребовалась держалка на одной из сторон. Тесты были в Валенсии, там нестандартное направление против часовой стрелки, это все усугубило – привыкаешь к направлению по часовой стрелке.

И мой отец назвал это PussyPad («держалка для принцессок»). И с того самого дня я отказывался ее использовать.

В 2020-м, когда мы приехали в Муджелло, никто не знал, насколько будет тяжело, несколько пилотов сразу поставили держалки. Команда спросила у меня, хочу ли я. И я ответил: «Даже если у меня отвалится голова – я не буду ими пользоваться».

Победа или второе место после битвы на 50 кругов? Не, второе место – ужасно. Второй – первый из проигравших. Мой отец всегда мне так говорил, и это меня всегда провоцировало, это не очень приятно».

Реакция Йоса на последние слова – вот:

Вообще за два года Макс рассказал уже немало историй о счастливом детстве – ему действительно приходилось непросто:

«Я действовал расслабленно, и отцу не особо это нравилось, – говорил Макс в документальном фильме нидерландского канала Ziggo Sport. – Сколько раз я слышал, что стану водителем грузовика! Все из-за того, что я был расслабленным и порой ленивым – так он считал. «Черт побери, да ты умственно отсталый», «тупая свинья», «у тебя ничего не выйдет» и все в таком духе. Эти фразы хорошо отражают то время. Отец всегда говорил прямо, если дела шли не очень здорово или я плохо старался».

Правда, обычно Макс подчеркивал, что благодарен: «Это мотивировало меня: я хотел доказать ему, что у меня получится, что я быстрый. Я более спокойный человек в сравнении с ним – в плане подхода к уик-энду или борьбы с неудачами. Но, думаю, они [грубости Йоса] хорошо подготовили меня к критике и позитивным отзывам. Меня действительно ничто не заботит – мне все равно, идет ли там негатив или позитив в мой адрес. Мне это ничего не дает. Если я буду думать, что хожу по воде, творю чудеса, то стану высокомерным. Когда же на тебя льется негатив, ты расстраиваешься и злишься на всех. Так что лучше всего сохранять середину и забыть об обеих сторонах. Сосредоточиться на том, что ты должен делать и что можешь контролировать».

Но теперь Макс – чемпион мира и рекордсмен, потому Йос обречен на такие шпильки. Более того, на родном Гран-при Нидерландов сын подколол его даже сильнее: проехал гонку в ливрее шлема, в котором Йос выступал в «Формуле-1».

После победы шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер сказал по радио: «Классно видеть, как этот шлем все-таки побеждает. В первый раз для него. Молодец».

А Макс ответил: «Наконец отец выиграл гонку».

Помните вспыльчивый характер Йоса, которого даже привлекали к суду за преследование жены? Интересно, сумеет ли Ферстаппен-старший и дальше просто закатывать глаза?