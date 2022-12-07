Топ-10 шлемов года в «Ф-1»: голова-баскетбольный мяч, маска Человека-Паука, фото болельщиков на голове Феттеля, сборка домашних животных
Почти половина – для американских Гран-при.
В «Формуле-1» запрещено радикально менять дизайны шлемов в течение сезона – можно взять только одно исключение. Тем не менее, пилоты постоянно пользуются лазейкой в виде оговорки «общей узнаваемости главных деталей дизайна» и постоянно экспериментируют с цветами, раскраской или дополнительными рисунками.
Однако и уникальные «однократные» версии тоже крайне хороши – кажется, с каждым годом они становятся все креативнее и креативнее!
Доказательство – топ-10 самых интересных дизайнов сезона, собранных «Формулой-1»:
Ландо Норрис («Макларен») для Гран-при Майами
Себастьян Феттель («Астон Мартин») для последнего в карьере Гран-при – в Абу-Даби
Его составили из тысячи фотографий болельщиков, Себ собирал их с пожертвованиями на благотворительность через собственный сайт.
Мик Шумахер («Хаас») для Гран-при Японии
Алекс Албон («Уильямс») для Гран-при Великобритании
Алекс – наполовину таец, наполовину британец, всю жизнь прожил в Англии, так что считает заезд на «Сильверстоуне» домашним. И в честь него поместил на шлем всех своих питомцев – кошек, собак и коня.
Эстебан Окон («Альпин») для Гран-при США
«На земле супергероев… В честь моего любимого – всегда фанател от Человека-Паука» – прокомментировал выбор французский гонщик. И сопроводил мемом:
Валттери Боттас («Альфа Ромео») для Гран-при Австралии
Серхио Перес («Ред Булл») для домашнего Гран-при Мексики
Даниэль Риккардо («Макларен») для Гран-при Майами
Ковбойский Ланс Стролл («Астон Мартин») для Гран-при США
Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») для Гран-при Абу-Даби
А какой дизайн 2022-го– ваш фаворит?
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