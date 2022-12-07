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Топ-10 шлемов года в «Ф-1»: голова-баскетбольный мяч, маска Человека-Паука, фото болельщиков на голове Феттеля, сборка домашних животных

Чжоу Гуаньюй Чжоу Гуаньюй
Себастьян Феттель Себастьян Феттель
Ланс Стролл Ланс Стролл
Александр Албон Александр Албон
Мик Шумахер Мик Шумахер
Эстебан Окон Эстебан Окон
Даниэль Риккардо Даниэль Риккардо
Ландо Норрис Ландо Норрис
стиль стиль
Валттери Боттас Валттери Боттас
Серхио Перес Серхио Перес
Формула-1
Авто Авто

Почти половина – для американских Гран-при.

В «Формуле-1» запрещено радикально менять дизайны шлемов в течение сезона – можно взять только одно исключение. Тем не менее, пилоты постоянно пользуются лазейкой в виде оговорки «общей узнаваемости главных деталей дизайна» и постоянно экспериментируют с цветами, раскраской или дополнительными рисунками.

Однако и уникальные «однократные» версии тоже крайне хороши – кажется, с каждым годом они становятся все креативнее и креативнее!

Доказательство – топ-10 самых интересных дизайнов сезона, собранных «Формулой-1»:

Ландо Норрис («Макларен») для Гран-при Майами

Себастьян Феттель («Астон Мартин») для последнего в карьере Гран-при – в Абу-Даби

Его составили из тысячи фотографий болельщиков, Себ собирал их с пожертвованиями на благотворительность через собственный сайт.

Мик Шумахер («Хаас») для Гран-при Японии

Алекс Албон («Уильямс») для Гран-при Великобритании

Алекс – наполовину таец, наполовину британец, всю жизнь прожил в Англии, так что считает заезд на «Сильверстоуне» домашним. И в честь него поместил на шлем всех своих питомцев – кошек, собак и коня.

Эстебан Окон («Альпин») для Гран-при США

«На земле супергероев… В честь моего любимого – всегда фанател от Человека-Паука» – прокомментировал выбор французский гонщик. И сопроводил мемом:

Валттери Боттас («Альфа Ромео») для Гран-при Австралии

Серхио Перес («Ред Булл») для домашнего Гран-при Мексики

Даниэль Риккардо («Макларен») для Гран-при Майами

Ковбойский Ланс Стролл («Астон Мартин») для Гран-при США

Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») для Гран-при Абу-Даби

А какой дизайн 2022-го– ваш фаворит?

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👑 Чемпионский каприз Ферстаппена – шлем, покрытый чистым золотом. У Шумахера и Феттеля были такие же

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