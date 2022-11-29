Команда отказалась от Шумахера из-за давления семьи и публики? «Хаас» и правда пинали в Германии – и возносили Мика

Поучаствовали даже Феттель и шеф «Мерседеса».

Мик Шумахер покинул «Формулу-1» после двух сезонов в аутсайдерском «Хаасе» – фамилия и помощь «Феррари» вместе с титулами «Ф-2» и «Ф-3» не помогли ему остаться, как и финиши в очках. Его сменили на 35-летнего немецкого ветерана Нико Хюлькенберга, отсидевшего 3 года почти без соревнований – прежде всего он знаменит как рекордсмен по гонкам без подиумов (181!).

Причем, по версии бывшего пилота «Ф-1» и напарника Шумахера и Хаккинена Мартина Брандла, именно постоянное медийное внимание даже повредило перспективам Мика – «Хаас» просто устал от постоянной критики со стороны семьи, немецкой публики и команды «поддержки Шумахера».

«Думаю, «Хаасу» надоело окружение Мика и все то давление, которое оно оказывало на команду, – написал нынешний комментатор Sky Sports F1 Брандл в колонке на сайте телеканала. – По тем же причинам его убрали из «Феррари», так что для него настали трудные времена. Возможно, Мик окажется в другой команде, он достоин места «Ф-1». Не исключено, что это будет роль резервиста».

Пока Шумахер и правда ведет переговоры с «Мерседесом» – оттуда как раз в «Альфа Таури» ушел Ник де Врис. Восьмикратные чемпионы тоже заинтересованы.

Но насколько же прав Брандл?

Вообще вокруг Мика Шумахера действительно сформировалась могучая группа медийной поддержки: в «Формуле-1» его постоянно хвалил и поддерживал ментор Себастьян Феттель, а в Германии за него громко болел весь штат канала RTL во главе с Ральфом Шумахером – бывшим пилотом «Ф-1» и дядей Мика.

И достаточно посмотреть цитаты экспертов RTL за сезон, чтобы понять – у версии Брандла в самом деле есть основания.

«Если посмотреть на гонки, начиная с этапа на «Сильверстоуне», то мы можем заключить, что из двух пилотов «Хааса» стабильнее смотрелся именно Мик – и это именно ему пару раз не везло из-за неудачных стратегий, – вещал Ральф Шумахер перед Гран-при Бразилии (на котором Магнуссен взял внезапный поул). – По ходу гонки в Мексике Мик порой был быстрее Магнуссена на 0,6 секунды на круге. Надеюсь, в «Хаасе» скоро примут решение. Может, в следующем году в «Формуле-1» будет все-таки два немецких пилота».

«Мик делает все необходимое, чтобы продолжить выступления за «Хаас» в 2003 году. Джин Хаас и Гюнтер Штайнер тоже должны хорошенько подумать над этим и понять, что альтернативы Мику нет», – заявлял Ральф в прямом эфире RTL в конце октября.

«Сомнительная стратегия «Хааса» не позволила Мику занять более высокую позицию. Он хорошо выступил в гонке, – оценил Ральф Гран-при Японии. – Полагаю, для обеих сторон будущее есть. Прогресс очевиден, особенно со стороны Мика. Но «Хаас» должен задаться вопросами. Ошибки вроде той, что вновь случилась в Сузуке, не должны повторяться. Похожее мы видим в «Феррари».

«Любая команда, не рассматривающая Мика, допускает огромную ошибку, – заявлял брат Михаэля в сентябре, когда свободных мест еще хватало. – Будь я боссом, у меня не возникло бы никаких вопросов, кого приглашать, учитывая ситуацию на рынке гонщиков».

Немецкие гоночные ветераны тоже стояли за Мика и против «Хааса» – например, чемпион «Ле-Мана» и бывший соперник Лауды с Хантом Ханс-Йоахим Штук:

«В этом году Мик показал свои способности. Он достоин лучшей машины, чем «Хаас». Если по какой-либо причине с другой командой не срастется, придется провести еще сезон в «Хаасе». Если Мик не получит другой кокпит, «Хаасу» не отыскать лучшего пилота.

Мик демонстрирует безупречную работу, и руководители это видят. Более того, он привносит в команду громкое имя. Если коллективу нужен молодой пилот, нет лучшего выбора, чем Мик Шумахер».

И даже лучший друг Мика в паддоке Себастьян Феттель добавлял немного давления на «Хаас» по ходу сезона!

«К сожалению, сегодня пилота судят по последним результатам, а не смотрят шире, – говорил четырехкратный чемпион в августе. – Мик постоянно учится. Когда остальные прекращают это делать, он все равно продолжает. Это его самая сильная сторона.

Старт сезона получился не таким, на который он рассчитывал, но потом он поймал импульс. Но видно, что машина не такая быстрая, как в начале года, на ней уже нельзя финишировать пятым или шестым, выделиться трудно. Однако за кадром он здорово себя проявляет. Желаю ему остаться [в «Формуле-1»] и получить хороший болид. Может, в «Макларене».

Да чего там, однажды и сам Мик публично поднял вопрос командой тактики в «Хаасе» – посчитал, что напарник должен был убраться с дороги на Гран-при Австрии.

После отказа от Шумахера критика «Хааса» даже усилилась

Можно было бы списать версию Брандла на «один из вариантов», если бы после объявления о замене Мика на Хюлькенберга практически те же лидеры мнений не прошлись как следует и по команде, и по ее шефу Гюнтеру Штайнеру.

«У Мика гораздо больший потенциал, и он мог показать его при должной поддержке – которую Гюнтер Штайнер не обеспечил, к сожалению. Уверен, руководители других команд в такой ситуации справились бы лучше, – оценил ситуацию Глок. – Вспомните, как часто у Мика возникали технические проблемы даже во время практик. Мне кажется что в этом есть влияние «Хааса»: они сами осложнили Мику задачу постоянными отказами».

«Реакция на инциденты со стороны руководителя команды Гюнтера Штайнера всегда казалась мне избыточной. Нужно руководствоваться не эмоциями, а разумом», – высказался Штук.

«Мне кажется, что руководство «Хааса» порой…ну, да…я не хочу говорить чего-то лишнего, но иногда их действия очень трудно понять, – недоумевал Феттель. – Окружение и атмосфера очень важны для каждого пилота. И даже если некоторые гонщики пытаются сделать вид, что для них окружение не так важно – на самом деле пилота, для которого такие вещи не важны просто не существует. И насколько я могу судить о ситуации, в «Хаасе» в этом плане могли бы сработать намного, намного лучше».

«Гюнтер есть Гюнтер. Он всегда так говорит и управляет. Он с гор, а в горах воздух более разреженный, там думать труднее», – объяснил босс «Мерседеса» Тото Вольфф в интервью немецкому Sky Sport.

Но как же решение объяснили в «Хаасе»?

«Мик хорошо поработал, но нам нужно его поддерживать, нести, – признался Штайнер. – А сейчас «Хаасу» нужно, чтобы нас самих кто-то нес и поддерживал. Мы ждали так долго, потому что решение не было очевидным и мы хотели быть уверены в том, что не пожалеем о нем.

Мик может быть хорошим пилотом, или он уже хороший пилот. Но он не может заставить нас расти, он растет вместе с нами. Может, Мик и может ездить в гонках быстрее Нико – кто знает. Но нам сейчас нужен опыт Нико с середняками, которым он помог выстраиваться. Он делал это с «Форс-Индией», с «Рено». Он знает, как это делать. И это то, что нам нужно. А Мик начал всего два года назад. Наша цель – не идти к пятому месту пять лет, а пройти этот пусть за два года. Как мы можем это сделать? Только взяв людей с опытом – которые уже знают, как идти к этим местам.

Ральф хочет устроить публичные разборки, но мне не интересно. Я делаю то, что делаю, а он пусть болтает что хочет. Не собираюсь ему отвечать, ведь не занимаюсь саморекламой. И точно не делаю что-то из-за воли Ральфа».

Мик в итоге тоже не считает себя провалившимся.

«Я показал свою скорость, и знаю, что многие люди в паддоке довольны моим прогрессом. Поэтому я рассчитываю переговорить со многими командами. Когда-то мой отец после «Феррари» перешел в «Мерседес». Не вижу причин, почему не могу сделать то же самое».

Но главное – «вернуться в 2024 году, а может даже и в 2023-м». Осталось понадеяться, что на этот раз его возьмет команда, готовая выдержать штурм немецких экспертов.

Фото: globallookpress.com/Patrick Scheiber, Hasan Bratic, ANTONIN VINCENT