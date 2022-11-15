Машины новой «Ф-1» превратились в неубиваемые танки. Можно приехать в топ-5 после въезда в стену, тараны – тоже больше не проблема

Спасибо ограничениям расходов.

Помните, как в прошлых сезонах болиды «Формулы-1» красочно разлетались на мелкие осколки после любого малейшего контакта? Тычок при атаке – и от одной из машин непременно отваливалось антикрыло, другая получала какой-нибудь прокол, а пара карбоновых обломков на трассе сносила еще кого-нибудь через обычное застревание под днищем.

В начале 2022-го казалось, будто стало еще хуже: например, новая «Альпин» вообще разлеталась на ровном месте после обновления между тестами и первым Гран-при.

Однако, как выяснилось, это были лишь детские болезни на пути к превращению в танки. К концу сезона машина той же команды смогла вот так:

Итог: внешне – почти в порядке! Подумаешь, отвалилось зеркало ближе к финишу – зато на ней Алонсо обогнал пять раз и приехал 7-м.

«Когда я приземлился, то думал: «Окей, я еду, но машине точно конец», – рассказывал испанец. – Когда заезжал в боксы, думал, что схожу. Когда мне просто меняли шины с антикрылом и выпустили, я подумал «так, хотя бы протестируемся». Но меня не позвали назад ни на следующем круге, ни в дальнейшем. Хотя я уверен, что видел повреждения в днище. Беспокоился о подвеске, но она как раз работала все более и более нормально с каждым кругом».

А еще через гонку Алонсо и Окон вообще крепко столкнулись:

И болид Эстебана осилил еще 24 круга – хотя корпус пробило как раз в месте радиатора:

Вероятно, именно потому его «Альпин» и загорелся после финиша – но ведь до клетчатого флага дотянул!

И французская машина не одна такая: вот «Феррари» Леклера летит в барьеры после столкновения с Норрисом…

А вот он же обгоняет Переса на «Ред Булл» за пару кругов до финиша и врывается на четвертое место:

Более того, крепкие машины уже позволяют гонщикам не бояться таранов – например, чемпиона мира Макса Ферстаппена:

Оба поехали дальше – только «Ред Булл» заехал за новым антикрылом.

Вот как Макс объяснил этот момент после финиша: «Когда я уже подобрался к нему, то почувствовал, что он не намерен оставлять мне места. Ну хорошо, если ты не оставишь мне места – мы просто столкнемся? У меня не было намерения сталкиваться, но когда ты в борьбе чувствуешь, что тебе просто не оставляют места – да, тут контакта не избежать».

Такая эволюция – благодаря новому регламенту и потолку расходов: командам пришлось строить с нуля самые тяжелые болиды в современной истории «Ф-1» (свыше 800 кг), а это дополнительная ударная нагрузка на все структуры безопасности и узлы при контактах и авариях. С другой стороны, снижение возможностей по замене испорченных деталей заставило искать способы повышения долговечности и надежности – просто задуманные параметры из-за маниакальных попыток всех команд снизить перевес в начале сезона отложил видимые изменения на финал.

Теперь «Формула-1» – такая.

Никаких красных флагов, едем дальше.